أستراليا: الحجر الصحي الإلزامي في الفنادق لن يبقى مجانيًّا

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أستراليا: الحجر الصحي الإلزامي في الفنادق لن يبقى مجانيًّا
سيُفرض قريبا على الأستراليين العائدين من الخارج دفع كلفة إقامتهم في الفنادق بموجب الحجر الصحي الإلزامي من جيوبهم الخاصة قريبا في بعض الولايات.
منذ بداية خطة الحجر الصحي في الفنادق في أواخر مارس أذار الماضي، بلغ عدد المسافرين العائدين إلى أستراليا من الذين أجبروا على الحجر الصحي والإقامة في الفنادق ثلاثة وستين ألف شخص.
لكن وضع أولئك المسافرين افي فنادق فخمة في بعض الأحيان لم يأت بدون ثمن. فلقد زادت الكلفة الاجمالية لغاية الآن عن 118 مليون دولار. ويحتمل أن تكون أعلى من ذلك لأن ولاية تسمانيا لم تكشف عن الأرقام الخاصة بها.
النقاط الرئيسية
- الحجر الصحي في الفنادق كلف الحكومة أكثر من 118 مليون دولار
- توجه لفرض الكلفة على العائدين قريبا
- 62% من إصابات كورونا مصدرها خارج أستراليا
تحملت ولاية نيو ساوث ويلز الجزء الأكبر من الكلفة بسبب استقبالها لأكبر عدد من الرحلات الدولية. لكن الولايات الأخرى تفكر بتسديد تكاليف مواطنيها الذين اضطروا إلى البقاء في سيدني قبل العودة الى أماكن سكنهم الأصلية.
وبحسب مصادر قوة حماية الحدود الاسترالية، دخل أستراليا 81000 شخص. 63000 منهم وضعوا في الحجر الصحي في الفنادق، بينما خضع الباقون (ومنهم طواقم الطائرات، ورجال الأعمال، وعناصر قوات الدفاع) لقواعد أخرى.
وتكشف المعلومات أن 62% من عدد الإصابات بفيروس كورونا، كانت لأشخاص التقطوا العدوى في الخارج.
وستكون ولاية كوينزلاند السباقة في تمرير كلفة الحجر الصحي الفندقي للمسافرين العائدين. فاعتبارا من شهر يوليو تموز ، ستبدأ كوينزلاند في إجبار العائدين من الخارج على دفع مبلغ 2800 دولار لتغطية كلفة الحجر الصحي في الفندق.
وقد اعتبر نائب رئيسة حكومة ولاية كوينزلاند Steven Miles أن هذه المبالغ الضخمة يمكن أن تنفق على خطة النهوض في الولاية.
أما المقاطعة الشمالية فتفرض على المسافرين دفع تكاليف الحجر الصحي في الفنادق منذ البداية.
كما وأعلنت ولاية نيو ساوث ويلز عن انتهاء خطة الحجر الصحي المجاني بالفندق قريبا. وقد تم عزل أكثر من 25000 شخص في الولاية منذ أواخر مارس أذار الماضي، مما كلف حكومة الولاية أكثر من 50 مليون دولار.
ومن جهته قال وزير الصحة الفدرالي غريغ هانت إن المجلس الوزاري الوطني سيدرس في كيفية إدارة تكاليف هذا البرنامج بشكل أفضل.
وأضاف بأن الحجر في الفنادق سيبقى على مدى المستقبل المنظور لكن الولايات قد تتقدم ببدائل أخرى للأشخاص الذين يسافرون ويعودون من جديد.
وفي حديث مع SBS Arabic24 قال السيد معن عبد الله أحد المواطنين الاستراليين الذين عادوا مؤخرا الى استراليا والذين اضطروا الى البقاء في الحجر الصحي في احد الفنادق في ملبورن، إن إجراء إبقاء العائدين في الفنادق ليس إجراءً ناجحا.
واقترح معن عبد الله أن يتم فحص العائدين عند الوصول ومن ثم فحصهم مرة أخرى بعد ثلاثة أيام، فإن كانت النتيجة إيجابية يبقوا في الحجر، وإن لم تكن يتم إرسالهم إلى منازلهم.
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سيدني - استراليا
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