أستراليا: حمى شراء أوراق المراحيض تنتشر في البلاد والمتاجر تضع سقفا للشراء

فرضت متاجر Coles وWoolworths قيودا على شراء أوراق المراحيض والمناديل الورقية بعد تهافت الكثيرين على شرائها وسط مخاوف من مواجهة البلاد لموجة ثانية من فيروس كورونا.

وفرضت هذه القيود أولا في ولاية فيكتوريا وسط محاربة الولاية تفشي الوباء بعد تسجيل ارتفاع في الإصابات بكوفيد-19.

واليوم، أعلنت سلسلة Coles أن العملاء في جميع أنحاء أستراليا لن يتمكنوا إلا من شراء عبوة واحدة من ورق المراحيض والمناشف الورقية لكل متسوق وعبوتين من الدقيق والسكر والمعكرونة والأرز.

أما Woolworths فقد خصص لعملائه قطعتين من ورق المراحيض والمناشف الورقية.

وقالت المديرة في المؤسسة كلير بيترز في بيان اليوم إنه "في حين أن الطلب ليس على بنفس المستوى الموجود في فيكتوريا، فإننا نتخذ إجراءات وقائية الآن لمواجهة أي عملية شراء مفرطة في نهاية هذا الأسبوع والمساعدة في الحفاظ على التباعد الاجتماعي في متاجرنا".

وأفرغت الرفوف من السلع المنزلية الأساسية في فيكتوريا بما في ذلك ورق المراحيض، ولكن حالة الهلع وصلت إلى ولاية نيو ساوث ويلز.

ونشرت منشورات على وسائل التواصل الاجتماعي سلطت الضوء على أرفف فارغة في Woolworths بمنطقة Leichardtفي سيدني، وColes في منطقة Merrylands غربي المدينة.