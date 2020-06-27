أستراليا: فيكتوريا تسجل 41 حالة جديدة وسط أزمة رفض المسافرين العائدين إجراء الاختبار

Paramedics perform COVID19 tests in Broadmeadows, Victoria

أعلنت ولاية فيكتوريا عن تشخيص 41 شخصاُ بفيروس كورونا يوم السبت في زيادة كبيرة عن عدد حالات يوم الجمعة والتي وصلت لـ 30 حالة.

وترتبط ثمان حالات جديدة بأخرى اكتشفت في السابق، وحالة واحدة لشخص عائد من السفر، و 13 حالة تم اكتشافها من الاختبارات الروتينية، في حين تبحث السلطات عن مصدر عدوى 19 حالة.

كما أعلنت الولاية أن السلطات الصحية قد تجبر المسافرين العائدين من الخارج على القيام باختبار تشخيص الفيروس في الحجر الصحي، بعد يوم من الكشف عن رفض %30 من العائدين لفيكتوريا القيام بالاختبار.

لكن حكومة الولاية تنتظر الرأي القانوني في أحقيتها إجبار العائدين على القيام باختبار الإصابة بالفيروس.

وقالت متحدثة باسم الحكومة "ترى الحكومة أنه يتعين اختبار جميع المسافرين العائدين، بعد قرار أمس في مجلس الوزراء الوطني، تتلقى فيكتوريا المشورة القانونية لاستكشاف جميع الخيارات."

وقالت الحكومة إن برنامج الحجر الصحي في فيكتوريا يختبر المسافرين عند الوصول وفي اليوم الحادي عشر، لكن 30% من العائدين يرفضون إجراء الاختبار.

في نيو ساوث ويلز يجب على المسافرين العائدين الذين يرفضون إجراء الاختبار في اليوم العاشر البقاء لمدة 10 أيام إضافية في الحجر الصحي.

وقالت السلطات في نيو ساوث ويلز يوم السبت إن نسبة رفض الاختبار في الولاية تبلغ 2%.

وقال مايكل أوبراين زعيم المعارضة في فيكتوريا إنه ليس من المنطقي أن يرفض الناس الاختبار، وأضاف إذا فعلوا ذلك ، فعليهم الدفع مقابل إقامتهم في الفندق.

وأدلى أوبراين بتصريات للصحفيين يوم السبت قال فيها: "إذا رفض أشخاص في الحجر الصحي الاختبار، نجعلهم يدفعون تكاليف إقامتهم الخاصة بهم، وأعتقد أن ذلك سيحل المشكلة بسرعة كبيرة".