أستراليا: تصريحات حكومية متضاربة حول زيادة إعانة البطالة لـ 75 دولاراً

قال وزير "رفيع المستوى" في الحكومة الفيدرالية اليوم إن الحكومة تدرس زيادة إعانة البطالة من 40 دولاراً إلى 75 دولاراً بداية من الشهر القادم.

لكن وزيرة الخدمات الاجتماعية في الحكومة نفت هذه التصريحات.

وجاءت تصريحات الوزير - الذي لم تكشف الصحف عن اسمه – في عدد من وسائل الإعلام المحافظة مثل صحيفة الأستراليان والهيرالد سان، وقناة سكاي نيوز.

وأضاف الوزير إن الإعانة التي يمنحها السنترلنك حالياً تحت مسمى Jobseeker ستصل إلى 75 دولاراً، وأن الزيادة قد تصبح دائمة ليستفيد منها متلقو إعانة Newtstart في المستقبل.

تأتي تصريحات المصدر الحكومي رفيع المستوى وسط مناشدات من حزب العمال بتطبيق الزيادة بأسرع وقت ممكن.

وقالت تانيا بليبرسك مسؤولة حقيبة التعليم في حزب العمال إنه يجب تطبيق الزيادة بشكل دائم وغير مرتبط بمساعدة من تضرروا بسبب الكساد الاقتصادي الناتج عن فيروس كورونا.

وفي لقاء مع قناة سكاي نيوز وصفت إعانة البطالة المعروفة بـ Newtstart بغير الكافية، وقالت إنها "لا تسمح للمستفيدين منها من العيش بكرامة."

وقالت لبرنامج سكاي صنداي: "لدينا الآن مئات الآلاف من الأشخاص الإضافيين الذين انضموا إلى قائمة العاطلين عن العمل، الأشخاص الذين كانوا يعملون بدوام كامل سيواجهون صعوبات كبيرة إذا عاد ما يسمى الآن JobSeeker إلى مستوى Newstart"

كما قالت بليبرسك إن الزيادة الدائمة ستصب في مصلحة الاقتصاد.

وقد نفت المتحدثة باسم وزيرة الخدمات الاجتماعية آن روستون هذا التوجه: "لا توجد مثل هذه الاقتراحات أمام الحكومة أو قيد النظر في البيان الاقتصادي الذي سيقدم الشهر المقبل".

وأضافت:"تركز الحكومة على المرحلة التالية من الإجراءات قصيرة المدى المصممة لمعالجة توابع أزمة كورونا"

من الجدير بالذكر أن إعانة Newtstart لم يتم زيادتها منذ 25 عاماً.

وأعربت منظمات مجتمعية عن دعم زيادة Newtstart من قبل حزب العمال والخضر ومنظمات الأعمال مثل مجلس الأعمال الأسترالي ومجموعة الصناعة الأسترالية والاقتصاديين والبنك الاحتياطي.