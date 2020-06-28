أستراليا.. فيكتوريا تحت الحصار: الحكومة تدرس إقامة الشرطة لكمائن في الأحياء الموبوءة في ملبورن

A man with a face mask is seen outside the international departures terminal at Tullamarine Airport, Melbourne, Friday, March 13, 2020

قالت تقارير إعلامية إن حكومة فيكتوريا تدرس إقامة نقاط تفتيش للشرطة في الأحياء التي تعتبر بؤر انتشار فيروس كورونا حالياً، وفي فرض غرامات باهظة على المسافرين العائدين من الخارج الذين يرفضون إجراء الاختبار.

تأتي هذه الإجراءات بعد ظهور بيانات تشير لأن سكان منطقتي هيوم وكاسي - حيث ينتشر الفيروس - يتجاهلون نداءات البقاء في منازلهم.

وتفكر حكومة الولاية في إقامة نقاط تفتيش من الشرطة للتأكد من أن المصابين بالفيروس يلتزمون بالنصيحة الطبية بالبقاء في المنزل.

من ناحية أخرى تعتزم حكومة فيكتوريا فرض غرامات باهظة تصل لـ 1600 دولار على المسافرين العائدين من الخارج، والذين يرفضون إجراء اختبار الإصابة بالفيروس، يأتي هذا الإجراء بعدما كشفت تقارير أمس عن أن 30% من العائدين من الخارج إلى فيكتوريا يرفضون إجراء الاختبار، فيما تصل النسبة إلى 2% في نيو ساوث ويلز.

الخطوات الجديدة التي تعتزم ولاية فيكتوريا تطبيقها تأتي في ظل تسجيل 41 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا في الولاية يوم السبت.

وأجرت الولاية أكثر من 21 ألف اختبار على سكان الولاية في غضون 24 ساعة، وتركزت الاختبارات في الأحياء الموبوءة.

في الوقت نفسه كشفت اختبار للعاملين في مستشفى ملبورن الملكي أن ممرضة تعمل في قسم الطوارئ مصابة بفيروس كورونا.

هذا وقامت السلطات الصحية بإبلاغ الموظفين والمرضى والزوار الذين قد يكونون قد اتصلوا بموظفي قسم الطوارئ بعد تأكيد الحالة الجديدة.

وقال بيان صادر عن المستشفى اليوم إن المستشفى تقدم الرعاية للممرضة، لكن المستشفى رفض الإجابة على مزيد من الأسئلة حول عدد المرضى والموظفين الذين اتصلوا مع ممرضة الطوارئ المصابة.

من ناحية أخرى يقوم ثلاثة عشر من موظفي مترو ملبورن بعزل أنفسهم في المنزل بعد تأكيد إصابة عامل في محطة فليندرز ستريت (Flinders Street Station) بفيروس كورونا.

ونقلت صحيفة سانداي هيرالد سان أن كاثرين باكستر مديرة العمليات في المترو قالت إن أكثر من عشرة موظفين كانوا على اتصال وثيق مع الموظف لكن "معظم الاتصال كان لفترة زمنية قصيرة، وبالتالي فإن خطر انتقال العدوى سيكون منخفضاً."

وقالت باكستر إن هذا الموظف لم يتعامل مع الركاب.