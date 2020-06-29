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أستراليا: توصيات برفع إعانة البطالة بمقدار 100 دولار أسبوعيا وتقديم دفعات نقدية للأسر
قدم معهد غراتان الذي يساعد في تشكيل السياسات العامة للحكومة الفيدرالية توصيات للحكومة تهدف إلى تحقيق التعافي الاقتصادي في أستراليا بعد أزمة كورونا والسيطرة على معدلات البطالة
كشف معهد غراتان الذي يقدم المشورة للحكومة الفيدرالية عن خطة جديدة لرفع إعانات البطالة لتصبح 100 دولار أسبوعيا وتقديم شيكات نقدية مباشرة للأسر الأسترالية، بهدف تحقيق التعافي الاقتصادي من أزمة كورونا.
وحذر معهد غراتان من قيام الحكومة بسحب الدعم المالي بشكل أسرع من المطلوب، ليؤكد على التحذيرات التي كان قد أطلقها صندوق النقد الدولي في وقت سابق.
وبدلا من ذلك، أوصى معهد غراتان الحكومة الفيدرالية بتقديم حزمة جديدة لتحفيز الاقتصاد بقيمة 70 إلى 90 مليون دولار.
المعهد صاحب النفوذ في تشكيل القرارات الحكومية أوصى بعدم سحب إعانة JobSeeker سريعا وإعادتها إلى مستوى ما قبل الكورونا، وهو 40 دولار في اليوم.
وكانت الحكومة الفيدرالية قد أنكرت تقارير نشرتها صحف النيوزكورب حول عزمها زيادة إعانة البطالة بشكل دائم. وكانت الصحف قد نقلت عن وزير رفيع المستوى في الحكومة قوله إن إعانة البطالة سترتفع من 40 دولار يوميا إلى 75 دولارا.
لكن وزيرة الخدمات الاجتماعية آن روستون أصدرت تصريحا على الفور هدم الفكرة من أساسها، مؤكدة أن ما تم تداوله "غير صحيح".
وأوصى معهد غراتان بمد منحة الحفاظ على الوظائف المعروفة باسم JobKeeper حتى العام القادم وضم الفئات غير المستحقة حاليا إلى قوائم المستفيدين، مثل قسم من قطاع الفنون والجامعات وعمال السياحة وحملة التأشيرات المؤقتة.
وينصح المعهد بتوسيع نطاق تلك المساعدات وجعل قيمة الدفعة مرتبطة بمقدار الراتب وليس قيمة موحدة للجميع.
وراجعت الخزانة كل من منحة جوب كبير وجوب سيكر ولكن لن يتم الكشف عن نتائج تلك المراجعة قبل الثالث والعشرين من يوليو تموز القادم، عندما سيدلي وزير الخزانة جوش فرايدنبيرغ بخطاب اقتصادي ينتظره الجميع.
واتهم المتحدث باسم شؤون الخزانة في حزب العمال جيم تشالمرز الحكومة بالإبقاء على نتائج التقرير "سرية" لحين الانتهاء من انتخابات مقعد إيدن-مونارو التي ستجري يوم السبت القادم.
وقال تشالمرز "الأستراليون المعرضون للخطر والشركات قلقون للغاية من أن الحكومة ستتركهم بمفردهم بسبب عدم امتلاك سكوت موريسون لخطة بشأن الوظائف والتعافي."
ونصح معهد غراتان الحكومة بتقديم وسيلة أبسط لاختبار المستحقين لدعم رعاية الأطفال وتقديم نسبة أعلى للعائلات ذات الدخل المنخفض تصل إلى 95 في المائة من أجل دعم مشاركة النساء في قوة العمل.
ودعا المعهد إلى تقديم دفعات نقدية مباشرة للأسر من أجل دعم الإنفاق، كما أوصى الحكومة بإنفاق مبلغ يتراوح بين 20 و40 مليار دولار على الخدمات ومشروعات البنية التحتية الصغيرة والإسكان الاجتماعي.
وقال المعهد إن الحكومة عليها أن تعيد معدلات البطالة إلى معدل 5 في المائة مرة أخرى أو أقل من ذلك بحلول منتصف 2022. وتقبع معدلات البطالة حاليا عن 7.1 في المائة وما زالت مستمرة في الارتفاع.
وقال تقرير المعهد "بفرض استمرار معدلات الفائدة المنخفضة، فإن الحكومة لا يجب أن تسارع إلى تثبيت الموازنة في وقت لا يزال فيه الاقتصاد الأسترالي ضعيف والاقتصاد العالمي أيضا."
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سيدني - استراليا
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