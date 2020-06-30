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أستراليا: كوينزلاند تعيد فتح حدودها مع الولايات ما عدا فيكتوريا

السماح للمسافرين من كافة الولايات ما عدا فيكتوريا بدخول كوينزلاند اعتباراً من 10 تموز يوليو

آخر تحديث: منذ 1 من الساعات
المصدر: SBS
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الكاتب: العنكبوت الالكتروني
عدد المشاهدات: 126
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أستراليا: كوينزلاند تعيد فتح حدودها مع الولايات ما عدا فيكتوريا
Queensland Premier Annastacia Palaszczuk is due to give an update on border openings on Tuesday. Source: AAP

أعلنت ولاية كوينزلاند عن أعادة فتح حدودها مع كافة الولايات ما عدا فيكتوريا ابتداء من الجمعة 10 تموز يوليو.

 

وقالت رئيسة حكومة كوينزلاند أنستازيا بالاشاي أن الازدياد في حالات الإصابات بفيروس كورونا في ولاية فيكتوريا يجعل من الصعب على كوينزلاند فتح الحدود معها، وأضافت أن حكومتها ستعزز من إجراءات غلق الحدود بوجه القادمين من فيكتوريا.

 

وكانت ولاية فيكتوريا قد سجلت ارتفاعاً بأعداد الإصابات بكورونا حيث تم تسجيل 64 أصابه جديدة الثلاثاء.

 

وأكدت بالاشاي أن من يصل الولاية قادماً من ولاية فيكتوريا حتى إذا كان من أهالي كوينزلاند فستتم أعدته عند حدود الولاية أو عليه أن يخضع للحجر الصحي في لفنادق كوينزلاند لمدة 14 يوماً وأن يتحمل الشخص تكلفة الحجر في الفندق على نفقته الخاصة.

 

من جانب آخر، أعلنت كوينزلاند الانتقال الى المرحلة الثالثة من القيود المفروضة بسبب كورونا اعتباراً من الجمعة 3 تموز يوليو.

 

وستسمح كوينزلاند بحضور الفعاليات مثل حفلات الزفاف لمئة شخص كحد أقصى.

المصدر: SBS

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