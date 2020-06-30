أستراليا: كورونا يحاصر ولاية فيكتوريا!

Victoria is considering Coronavirus hotspot suburban lockdowns Source: Getty Images

أعلن رئيس حكومة فيكتوريا دانيال أندروز عن اغلاق 36 ضاحية من ضواحي في ملبورن ومنع سكانها من الخروج من المنازل.

وقال أندروز أن الاغلاق سيستمر حتى 29 تموز يوليو ابتداء من منتصف ليل الغد (الاربعاء).

والمناطق المشمولة هي المناطق ذات الرمز البريدي 3012 و 3021 و 3032و 3038و 3042و 3046و 3047و 3055و 3060و 3064.

ودعا رئيس حكومة فيكتوريا جميع أهالي المناطق العشر المشمولة بالالتزام بالأوامر من أجل حماية الجميع.

وقال إن الأشخاص في تلك المناطق لن يكون لديهم سوى أربعة أسباب لمغادرة منازلهم: للعمل أو المدرسة ، للرعاية أو تقديم الرعاية ، لممارسة الرياضة اليومية ، أو للحصول على الطعام وغيرها من الضروريات.

وقال "هذا ينجح فقط إذا امتثل الناس ، ولا ينجح هذا إلا إذا استخدم الناس الفطرة السليمة وأنا واثق من أن تلك المجتمعات ستقوم بذلك".

سيتم السماح للأشخاص الذين يجب عليهم حضور العمل في تلك الرموز البريدية أو تقديم الرعاية لشخص ما شخصيًا بالدخول.

قال السيد أندروز إن شرطة فيكتوريا ستقوم بدوريات في الضواحي التي تغطيها الرموز البريدية العشرة لفرض الإغلاق.

وقال إن الغرامات الفورية ستصدر لمن هم خارج منازلهم دون سبب مسموح به.

كما أشارت الحكومة الى قيامها بتحويل جميع الرحلات الجوية القادمة لملبورن الى باقي الولايات ولمدة أسبوعين.