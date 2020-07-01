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أستراليا.. فيكتوريا: فنادق الحجر الصحي للعائدين من الخارج وراء عودة تفشي الوباء في الولاية
رئيس الولاية دانيال أندروز يطلب من رئيس الوزراء سكوت موريسون تحويل مسار الطائرات الدولية عن ولاية فيكتوريا لمدة أسبوعين
قررت سلطات ولاية فيكتوريا تحويل مسارات الطائرات لمدة أسبوعين بعيدا عن الولاية في وقت بدأ فيه أحد القضاء السابقين تحقيقا في برنامج الحجر الإلزامي للعائدين من الخارج والذي تشرف عليه حكومة الولاية.
ومنذ بداية الوباء، قضى آلاف من العائدين من خارج البلاد أسبوعين في غرف فندقية كجزء من جهود احتواء تفشي فيروس كورونا.
ولكن كشفت السلطات أن برنامج الحجر الصحي كان وراء بؤر تفشي الفيروس في المناطق الداخلية من شمال مدينة ملبورن. وتسببت تلك البؤر في فرض سلطات الولاية إغلاق كامل على 36 حيا من مدينة ملبورن.
وقال رئيس حكومة الولاية دانيال أندروز إن عددا كبيرا من الحالات من نهاية مايو أيار إلى بداية يونيو حزيران يمكن ربطها بانتهاكات قام بها موظفو فنادق العزل لإجراءات السيطرة على العدوى المعمول بها.
وقال أندروز "هذا غير مقبول لي. أنا متأكد أن هذا سيكون غير مقبول لكل من سيتأثر بالقيود التي يجب علينا إعادة فرضها." وأضاف أن القاضي الذي يقود تحقيقات برنامج الحجر الصحي في الفنادق سيقدم تقريرا خلال ثمانية إلى عشرة أسابيع.
وفي الوقت الراهن طلب رئيس الولاية من سكوت موريسون أن يحول مسارات الطائرات الدولية عن الولاية لمدة أسبوعين. وقال أندروز "سأجري محادثات مع قادة الولايات الأخرى لأشرح لهم الموقف وأشكرهم مقدما على تحمل هذا العبء الإضافي."
ولم يقدم أندروز تفاصيل حول الوجهة التي سيتم تحويل مسارات الطائرات الدولية إليها أو كيفية التعامل مع الركاب.
وكان ستة من أصل 64 حالة تم تأكيدها بالأمس مرتبطة ببؤرة تفشي الوباء بين عمال فندق ستافورد بلازا، ما يرفع عدد الحالات المرتبطة بتلك البؤرة إلى 29 حالة.
وتم ربط أكثر من 30 حالة بفندق Rydges في سوانستون بعد أن أصيب العمال بالعدوى وحملوا الفيروس معهم إلى المنزل وقاموا بنقله إلى عائلاتهم.
وقال أندروز إنه يشعر بإحباط شديد من الانتهاكات التي تمت لإجراءات السيطرة على العدوى من قبل العاملين في الفندق والتي شملت واقعة تبادل العاملين "ولاعة سجائر". وأضاف "ما قد يبدو أنه فعل بريء، أو منخفض الخطورة، ليس كذلك."
وقال "ربما لم تعرف ذلك على الإطلاق ولكن ما فعلته تسبب في نقل العدوى إلى عدد من الناس خاصة لو كنت تنحدر من عائلة كبيرة."
ومن المقرر أن يعود برنامج الحجر الصحي الإلزامي تحت إشراف مصلحة السجون في فيكتوريا. وكانت من المقرر أن تستقبل ملبورن بالأمس 44 رحلة دولية منها 17 من نيوزيلندا و10 من الصين و8 من قطر.
وقالت المتحدثة باسم شؤون الصحة في المعارضة بولاية فيكتوريا جورجي كروزير إن التحقيق في البرنامج "المحاط بالفضائح" و"المشين" الخاص بالحجر الصحي تأخر كثيرا.
وقررت الحكومة إعادة 10 رموز بريدية في ملبورن إلى المرحلة الثالثة من الإغلاق بداية من غدا الخميس. ولن يتمكن سكان تلك المناطق من مغادرة المنزل إلا للحصول على الرعاية أو تقديمها، أو ممارسة الرياضة، أو شراء الطعام والأغراض الأساسية، أو الذهاب للمدرسة أو العمل.
وستبقى تلك القيود حتى 29 يوليو تموز القادم.
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سيدني - استراليا
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