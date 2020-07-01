أستراليا: نيو ساوث ويلز تخفف من قيود كورونا وتسمح للمكتبات ودور السينما بالعمل

على الرغم من تزايد حدة انتشار فيروس كورونا في ولاية فيكتوريا، التزمت ولاية نيو ساوث ويلز اليوم بتخفيف عدد من القيود المفروضة على الحركة والتجمع.

النقاط الرئيسية

نيو ساوث ويلز تخفف من حدة القيود.

دور السينما والمكتبات العامة تعاود نشاطها.

السماح لأعداد كبيرة بحضور حفلات الزفاف شرط الالتزام بقاعدة الأربعة أمتار.

تتيح الإجراءات الجديدة التجمّع بأعداد أكبر للأصدقاء، وتسمح لدور السينما بالعودة في عرض الأفلام، وتنهي قيوداً على السفر، وهذه هي أهم التغييرات التي دخلت اليوم حيز التفيذ في الولاية.

يمكنك استضافة الزوار للمبيت في منزلك والمغادرة في اليوم التالي.

يُسمح لـ 20 شخصاً (بما فيهم الأطفال) بزيارة منزلك في آن واحد.

يُسمح لـ 20 شخصاً بالتجمع في الأماكن المفتوحة أو الأماكن العامة.

اذا كنت تنوي زيارة الحدائق العامة والتخييم فيها فعليك حجز المكان قبل التوجه له.

يمكن لممارسي الرياضة مزاولة نشاطهم في تجمعات على ألّا يزيد عدد المشاركين في أي تجمع على 20 شخصاً، مع مراعاة قاعدة 4 أمتار مربعة للشخص.

يسمح بالسفر داخل حدود الولاية دون اي قيود.

يمكنك السفر إلى المناطق الريفية داخل الولاية.

يجب مراعاة قاعدة 4 أمتار مربعة للشخص خلال حفلات الزفاف مع الاحتفاظ بسجل عن أسمائهم وعناوينهم.

يُسمح بتجمع 50 شخصاً في أماكن العبادة وفي مناسبات العزاء مع الحفاظ على قواعد التباعد الاجتماعي، والاحتفاظ بسجل عن أسمائهم وعناوينهم.

بالنسبة للأنشطة التجارية والترفيهية، مازال هناك حظر على الحفلات الموسيقية والنوادي الليلية، لكن زاد في هذه المرحلة السماح بفتح دور السينما وعرض الأفلام كما يسمح للمكتبات العامة أن تعاود نشاطها.

يُسمح أيضا لهذه الأنشطة باستمرار العمل:

المسابح العامة.

الحانات.

مراكز الألعاب والترفيه للأطفال.

مراكز القمار.

مراكز التجميل وصالونات الأظافر والشعر.