أستراليا: تجميد أموال ثلاثة موظفين حكوميين لتلاعبهم بإحالات عقود حكومية

APRA will remove the temporary cap on interest-only loans for residential property on January 1. (AAP)

قامت الشرطة الفيدرالية الأسترالية بتجميد أصول متمثلة بعقارات بقيمة 7.8 مليون دولار مرتبطة بثلاثة موظفين حكوميين اتحاديين في كانبيرا متهمين بأخذ رشاوى للتلاعب بمنح العقود الحكومية.

وجمدت الشرطة سبعة منازل زعمت أن الثلاثي كان يستخدم مكاسبه لشرائها في كانبيرا.

واعتقلت الشرطة عبد العزيز الدبل ، 47 سنة ، وجوبا لاكريشنان فيلايور ، 50 عاما ، وراميندر كحلون، 36 عاما ، الشهر الماضي بعد أن تمت أحالة تحقيق داخلي أجرته وزارة المالية للشرطة.

يُزعم على مدى عامين أن الرجال استخدموا معارفهم للتأثير على منح عقود تكنولوجيا المعلومات في وزارة المالية، حيث حصلوا على مكافآت مالية لقاء ذلك.

وقد تم اتهام كل من السيد الدبل والسيد فيلايور في محكمة مقاطعة العاصمة كانبرا بالتآمر للاحتيال على الكومنولث وإساءة استخدام الوظيفة العامة.

وكشفت الشرطة الفيدرالية اليوم أن الضباط من فرقة العمل الخاصة بمصادرة الأصول قاموا بتجميد الأصول ، بما في ذلك الحسابات المصرفية ، وسبعة منازل وعدة مركبات ، بقيمة تقدر بنحو 7.8 مليون دولار.

وقالت الشرطة في بيان انها جمدت ممتلكات في ضواحي كانبيرا في غريفيث وبارتون وبالمرستون ونارابوندا التي كانت مرتبطة بالرجال.

وقد تم الإفراج عن الثلاثة حاليًا بكفالة بموجب شروط صارمة ، بما في ذلك اتفاقية لدفع 25000 دولار إذا فشلوا في المثول أمام المحكمة ، وعدم الاتصال ببعضهم البعض ، وحظر الاتصال عن بعد بنظام تكنولوجيا المعلومات الخاص بوزارة المالية.

وقالت الشرطة إن الاعتقالات جاءت بعد تحقيق معقد بدأ بعد أن أبلغت وزارة المالية الشرطة في تموز يوليو من العام الماضي.

ومن المتوقع أن يمثل الرجال مجدداً أمام المحكمة هذا الشهر.