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أستراليا: ما المسموح به والممنوع في مناطق الاغلاق في ملبورن؟
الاغلاق سيدخل حيز التنفيذ عند منتصف الليلة في 36 ضاحية بملبورن
فيما تستعد 36 ضاحية في ملبورن الى الدخول في اغلاق تام لمدة أربعة أسابيع ابتداءً من منتصف هذه الليلة، تزداد التساؤلات عما مسموح القيام به لسكان هذه المناطق وما هو الممنوع القيام به.
النقاط الرئيسية
- الاغلاق سيشمل 36 ضاحية في ملبورن وسيستمر لمدة أربعة اسابيع
- سيتم نشر رجال الشرطة عند مداخل الضواحي والطرق الرئيسة لضبط الدخول والخروج منها
- سيتم السماح للسكان بالذهاب للعمل والمدرسة وتسوق الحاجات الأساسية والقيام بالرياضة
وتجري الشرطة بوضع اللمسات الأخيرة لنشر رجالها على حدود الضواحي المشمولة بالاغلاق في ملبورن وعلى الطرق الرئيسية. كما سيتم جلب حراس السجون للمساعدة في مراقبة الأشخاص في الحجر الصحي في الفنادق.
يأتي التصعيد في إجراءات المكافحة بعد أن اكتشفت السلطات عددًا "مرتفعًا بشكل غير مقبول" من حالات الإصابة بفيروس كورونا في أجزاء من ملبورن.
تأتي هذه الاستعدادات فيما أعلن رئيس حكومة فيكتوريا عن تسجيل 73 أصابة جديدة بفايروس كورونا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.
كما سيتم تحويل جميع الرحلات الجوية القادمة الى ملبورن إلى مدن أخرى لمدة أسبوعين.
ويمكن إجمال الأمور المسموح بها في المناطق المشمولة بالاغلاق بما يلي:
- يحق للسكان في هذه المناطق مغادرة منازلهم للعمل أو المدرسة أو تقديم الرعاية أو للحصول على الرعاية.
- يحق للسكان أيضاً الخروج من المنزلة لممارسة الرياضة والتمارين الرياضية.
- يحق للسكان مغادرة المنزل لشراء الطعام والحاجات الأساسية الاخرى.
- يحق للسكان مغادرة المنزل لاجراء فحص كورونا.
- ولا يحق للسكان القيام بأي أعمال خارج هذه المسموحات.
وطبقا للسلطات في فيكتوريا فسيتم ايضاً اغلاق المصالح التجارية مثل صالونات التجميل وصالات الرياضة والمكتبات وأحواض السباحة فيما سيتم افتتاح المقاهي والمطاعم.
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سيدني - استراليا
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