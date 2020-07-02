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أستراليا: عزل 50 من عمال وولورث في سيدني بعد رصد حالة عادت مؤخرا من فيكتوريا
متجر وولوروث في بالماين شمال سيدني أكد إصابة أحد العاملين به بعد أن عاد مؤخرا من ملبورن حيث قضى 14 يوما في أحد فنادق الحجر الصحي هناك
أظهرت الفحوصات أن رجلا من مدينة سيدني، عاد مؤخرا من فيكتوريا مصاب بفيروس كورونا. الرجل الذي يعمل في أحد متاجر وولورث قضى 14 يوما في فندق الحجر الصحي في فيكتوريا قبل أن يعود، ولكن مديره لاحظ ظهور أعراض عليه أثناء العمل.
وبعد إجراء الفحوصات، جاءت نتيجته إيجابية ما أدى إلى عزل 50 شخصا من العاملين في متجر وولورث في حي بالماين الراقي شمال سيدني.
وقال وزير الصحة في نيو ساوث ويلز إن الزبائن الذين تسوقوا في المتجر عليهم التنبه وتوخي الحذر. وقالت شبكة ABC إن الرجل عاد مؤخرا من بنغلاديش ودخل الحجر الصحي في أحد فنادق ملبورن.
ولكن على الرغم من أن نتيجة التحليل كانت إيجابية، إلا أنه تم اعتباره غير ناقل للعدوى وصرفه من فندق الحجر الصحي خلال 14 يوما.
وقالت كبيرة المسؤولين الصحيين في نيو ساوث ويلز الدكتورة كيري تشانت إن أغلب من تأتي نتيجة فحوصاتهم إيجابية أثناء الحجر الصحي، لا يحتاجون للبقاء رهن الحجر أكثر من مدة أسبوعين.
وقالت الدكتورة تشانت "لو لم تظهر عليك أعراض لمدة 72 ساعة، وكان قد مر عليك 10 أيام على الأقل منذ بداية ظهور الإعراض عليك، فإن الحالة يتم اعتبارها غير ناقلة للعدوى." وأضافت أن الرجل يعمل في قسم ماكينات الخدمة الذاتية في المتجر وبالتالي فإن احتمالية نشر العدوى من خلاله منخفضة للغاية.
وقالت إن الرجل ارتدى كمامة أثناء رحلته من ملبورن إلى سيدني وبالفعل تواصلت السلطات مع الركاب الذين كانوا بجواره كإجراء احترازي.
جاءت تلك الواقعة في وقت يتزايد القلق في نيو ساوث ويلز من المسافرين القادمين من ولاية فيكتوريا وتحديدا سكان بؤر التفشي الجديدة. وبدأت السلطات في فحص القطارات والطائرات القادمة من فيكتوريا بمجرد وصولها إلى نيو ساوث ويلز.
وانتقد وزير الصحة في نيو ساوث ويلز أحد المسافرين الذين استقلوا القطار من ملبورن إلى سيدني رغم ظهور أعراض كوفيد-١٩ عليه وخضوعه لفحص للكشف عن إصابته.
ولم تظهر نتيجة الفحص بعد ولكن براد هازارد قال وصف الوضع أنه "في قمة السخافة".
وتأتي إجراءات الفحص للواصلين من فيكتوريا بعد إصدار سلطات الولاية قرارات بمنع سكان البؤر في ملبورن من دخول نيو ساوث ويلز وفرض غرامة 11,000 دولار والسجن ستة أشهر للمخالفين.
وشكر وزير الصحة المدير في وولورث والذي رأي الأعراض بادية على الرجل فطلب منه إجراء فحص جديد لتأتي نتيجة العينة إيجابية. وقال هازارد "نحن سنتعامل مع الوضع على أساس أن نتيجة التحليل إيجابية، رغم أنه أحيانا تكون نتيجة إيجابية وهمية، ولكن في الوقت الراهن سنتعامل على أنها إيجابية فعلا."
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سيدني - استراليا
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