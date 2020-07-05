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المصنفة ايضاً في: استراليا, منوعات, العلوم والبيئة

أستراليا: مستشفى في أديلايد يبدأ التجارب على البشر للقاح مضاد لكورونا

تم تطوير اللقاح المحتمل من قبل شركة فاكسين (Vaxine) التي تتخذ من مدينة أديلايد مقراً لها.

آخر تحديث: منذ 1 من الساعات
المصدر: SBS
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الكاتب: العنكبوت الالكتروني
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أستراليا: مستشفى في أديلايد يبدأ التجارب على البشر للقاح مضاد لكورونا
Anesthesiology Professor, Guy Ludbrrok injects patient Ian Tindal with the new vaccine trials at the Royal Adelaithe Royal Adelaide Hospital. Source: AAP

بدأت شركة أسترالية تتخذ أديلايد مقراً لها التجارب البشرية للقاح محتمل لفيروس كورونا تم تطويره في أستراليا.

 

خلال التجارب سيتم حقن المشاركين الأربعين باللقاح المحتمل والمسمى بـ COVAX-19 أو بدواء وهمي (placebo) لمعرفة مدى جدوى اللقاح المحتمل في علاج فيروس كورونا.

 

تُجرى التجارب على أشخاص تتراوح أعمارهم بين 18 و 65 عامًا في وحدة التجارب السريرية بمستشفى أديلايد الملكي.

 

هذا وتم تطوير اللقاح المحتمل من قبل شركة فاكسين (Vaxine) التي تتخذ من مدينة أديلايد مقراً لها.

 

وقال مدير الأبحاث في شركة فاكسين البروفيسور نيكولاي بتروفسكي إن التجارب البشرية التي بدأت في أديلايد اليوم تعتبر الأولى لتطوير لقاح في نصف الكرة الجنوبي، وقال بتروفسكي: "أنا واثق من أنه سيكون هناك لقاحات ناجحة ضد COVID-19، نأمل أن يكون لقاحنا واحداً من تلك [لكن] البيانات ستحدد ذلك."

 

وستدرُس المرحلة الأولى من التجارب ما إذا كان اللقاح المحتمل يحفز الجسم على تكوين أجسام مضادة لقتل فيروس COVID-19، وما إذا كان اللقاح المحتمل لا يسبب أي آثار جانبية ضارة.

 

وقال بتروفسكي إن النتائج الأولية ستظهر في غضون ثمانية أسابيع.

 

إذا نجحت هذه المرحلة ستُجرى الاختبارات البشرية التالية على الفئات الأكثر عرضة للخطر بما في ذلك كبار السن.

 

وستشمل المرحلة النهائية اختبار اللقاح المحتمل على عدد كبير من السكان.

 

وقال البروفيسور بتروفسكي إن العملية برمتها من المرجح أن تستغرق حوالي ستة أشهر.

المصدر: SBS

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