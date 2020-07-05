أحدث الأخبار:
- أستراليا: سكان أبراج الإسكان الاجتماعي في ملبورن لا يمكنهم المغادرة حتى لشراء الضروريات
- أستراليا: آلاف المصالح التجارية قد تجبر على إعادة أموال JobKeeper إلى مكتب الضرائب
- أستراليا: مستشفى في أديلايد يبدأ التجارب على البشر للقاح مضاد لكورونا
- المشرق العربيّ: الانهيار وقد اكتمل!
- تجربتا العقوبات على صدام ونظام طهران؟
- الكهرباء مجدّداً اختبارُ حكومةٍ تُسابق الانهيار الكبير
- انقسام وزاري حول «التغيير الحكومي» و«أصدقاء ترامب» يطالبون بتنفيذ الـ 1559
- هل يستعيد لبنان تجربة «النفظ مقابل الغذاء»... مع العراق؟
- تقرير أميركي قريب يستهدف "فاسدين" في 14 و8 آذار
- نسخة جديدة من إيلي فرزلي: صقر من صقور 14 آذار
- عجز باسيل وحزب الله.. وقيصر يدفن حلم الرئاسة بالقُصَيْر
- سلاح حزب الله كابوس يؤرّق اللبنانيين
- لبنان… والأوهام العراقية والإيرانية والصينية
- توقعات الأبراج ليوم July 5, 2020
- "تأجيج" السنّة ليس تركيّاً و"بهاء" ليس لأنقرة!
- أستراليا: فيكتوريا توسع نطاق إجراءات الإغلاق لتشمل ثلاثة أحياء جديدة في ملبورن
- صديقة نجل ترامب مصابة بفيروس كورونا المستجد
- نجح على أول مريض.. علاج إشعاعي تركي ينتصر على كورونا
- “طلبوا مني إشعال الفرن، كانت هناك أسياخ والأجواء مليئة بالذعر”.. شاهد جديد بقضية خاشقجي يروي ما جرى معه
- عارضة الازياء إيفا بادلوك تعرض "مؤخرتها" المثيرة!
- الحكومة في دوامة التخبّط... والشارع إلى احتدام
- الصندوق: لا إتفاق قبل الإصلاحات .. وواشنطن: خيارات صعبة
- الأزمة المعيشية تدفع لبنانيين إلى الانتحار... وآباء يسطون على الحليب لإطعام أطفالهم
- دياب يلتحق سياسياً بـ«محور الممانعة»
- أسرار وخفايا لبنانية
- قرار القاضي مازح والدولة اللبنانية الخرساء!
- دياب العاشق ونصرالله المعشوق
- الوصفة اللبنانيّة العبقريّة الجاهزة
- إستمرار تهريب الأموال إلى الخارج؟
- جعجع.. هل يُحيّد بري ويتراجع حكومياً؟
- واشنطن تحكم "الطوق الخليجي" على لبنان
- شروط الحريري "فتحت شهية" باسيل الوزارية: "إجري على إجرَك"!
- الجوع ينحر اللبنانيين... «أي مستقبل تصنعون لهذا البلد»!
- بري - باسيل: اتفاق على بديل «كرول»
- حكومة دياب "ورقة" بيد طهران... تكتب عليها ما تشاء
- نفط ايران مقصلة للبنان
- حزب الله بحكومته يخاطب العراق والصين.. طمعاً بمحاورة الأميركيين
- معارك دياب الدونكيشوتيّة: باقٍ لغياب البديل...حتى إشعار آخر
- يا علي... نشهدُ أنهم قتلوك
- مقترحات أولية عراقية: نفط بأسعار زهيدة أو مقابل الزراعة
- لبنان في ظلّ "قانون مازح"
- شديد لدياب: السفراء ينفّذون سياسات بلدانهم
- "لغز" جل الديب ومقولة المسيحيين "الجيش مش قوي إلا علينا"
- "المستقبل" - "الاشتراكي": ترتيب العلاقة "ماشي"... والإثنين في اليرزة
- غزوة السفيرة الأميركيّة في لبنان: تضييق الخناق
- كرول تفقأ الدملة: مَن يحكم الحكومة؟
- كيلو اللحم إلى 100 ألف ليرة؟
- تحقيق بسرقة في «كازينو لبنان»
- سامر حبلي الذي قتله الدَّين
- علي الهقّ... شهيد الإبعاد والإفقار: أنا مش كافر
مختارات استرالية
-
أستراليا: رئيسة حكومة نيو ساوث ويلز غلاديس ...الكاتب:
-
بالفيديو: أعمال شغب في ساحة النجمه ...الكاتب:
-
أستراليا: رئيس الوزراء يقف إلى جانب نظام ...الكاتب:
-
أستراليا: نيو ساوث ويلز بصدد وضع سقف ...الكاتب:
-
أستراليا: الأرقام تظهر تدفق الركاب على قطارات ...الكاتب:
-
أستراليا: فريدينبرغ يحدد خريطة الطريق لإصلاح قطاع ...الكاتب:
-
أستراليا: ادعاء موظفتين عملتا لدى سياسيين أحراريين ...الكاتب:
-
أستراليا: بدء الأسبوع الحالي بارتفاع ملحوظ في ...الكاتب:
-
أستراليا: بنك ويستباك يحذر من هبوط السعر ...الكاتب:
-
أستراليا: «الحظ العاطل» قاده الى مركز ...الكاتب:
-
أستراليا: حزب العمال يدعم رفع نيو ستارت ...الكاتب:
-
أستراليا: والدة تحتال على سنترلينك بأكثر من ...الكاتب:
-
أستراليا: بوادر «معركة قانونية» على ميراث (تركة) ...الكاتب:
-
أستراليا: ديك سميث لا يريد 500 ألف ...الكاتب:
-
المفوضية الاسترالية للمنافسة والمستهلك: شراء تلسترا لـ ...الكاتب:
-
أستراليا: الحكومة تعمل لتقليص فترة انتظار الاولاد ...الكاتب:
-
أستراليا: تلسترا «تفوتر» أمـّاً لثلاثة بـ 465 ...الكاتب:
-
أستراليا: فرايدنبيرغ يعتمد على المرتجعات الضريبية مع ...الكاتب:
-
أستراليا: معربا عن قلقه بشأن حرية الصحافة.. ...الكاتب:
-
أستراليا: لامبي تضمن حصول الحكومة على الاغلبية ...الكاتب:
أستراليا: آلاف المصالح التجارية قد تجبر على إعادة أموال JobKeeper إلى مكتب الضرائب
يقوم مكتب الضرائب الأسترالي حالياً بمراجعة دقيقة لكل الإعانات التي قدّمت أثناء أزمة كورونا.
قيّم هذا المقال/الخبر:
تابعونا
أحدث الأخبار - أستراليا
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
صحف العالم: أمريكا "تعاقب" باكستان بعدد سنوات سجن أفريدي (5.00)
أستراليا: التيار الوطني الحر في سيدني ينعي فقيده المفكر و المناضل والاعلامي المخضرم الأستاذ بطرس عنداري (5.00)
- زواج المتعة لممارسة الجنس بالحلال 177
- ابشروا ياشعب مصر ستقتلون مرسى كما قالت نبوءات نوستراداموس 52
- بالصور: 26 رجل يتذكرون أفضل الحركات الجنسية التي أمتعتهم بها النساء خلال رحلتهم مع الجنس !! 33
- ابو اسحاق الحوينى مدلس كذاب فاحذروه 33
- متخصصون يجيبون على أسئلة جنسية محرجة : الممارسة من الخلف والجنس الفموي والجنس وقت الدورة الشهيرة وانزلاق القضيب!! 27
- بالصور والفيديو.. الفنانة مروى عارية في فيلم "احاسيس". 22
- بالصور: نصائح للمرأة في كيفية التعري أمام الرجل 21
- حسن البنا مؤسس الجماعة.. بين اليهودية والماسونية 21
العنكبوت الالكتروني
العنكبوت الالكتروني - اخبار, مقالات ومنوعات.
سيدني - استراليا
- أستراليا: سكان أبراج الإسكان الاجتماعي في ملبورن لا يمكنهم المغادرة حتى لشراء الضروريات
- أستراليا: آلاف المصالح التجارية قد تجبر على إعادة أموال JobKeeper إلى مكتب الضرائب
- أستراليا: مستشفى في أديلايد يبدأ التجارب على البشر للقاح مضاد لكورونا
- أستراليا: فيكتوريا توسع نطاق إجراءات الإغلاق لتشمل ثلاثة أحياء جديدة في ملبورن
- أستراليا: أكثر من 10,000 شخص رفضوا الخضوع لفحوصات كورونا والبعض يعتقد أن الوباء "مؤامرة"
- أستراليا.. الاغلاق في ملبورن: غرامات بقيمة 1652 دولار للمتجاوزين وقد تُعَطّل المدارس
- أستراليا: عزل 50 من عمال وولورث في سيدني بعد رصد حالة عادت مؤخرا من فيكتوريا
- أستراليا: مزاعم ممارسة الجنس في فنادق الحجر أدى الى تفشي فيروس كورونا في فيكتوريا
- أستراليا: نيو ساوث ويلز تمنع سكان بؤر التفشي في ملبورن من الدخول وغرامة 11,000 دولار للمخالفين
- أستراليا: دانيال أندروز لا يستبعد إغلاق ملبورن بالكامل "خياراً" لكبح كورونا
عدد التعليقات: (0 منشور)
إكتب تعليق
- التعليقات الواردة من القراء هي مسؤولية أصحابها ولا تعبر عن رأي إدارة الموقع بالضرورة
- تتم مراجعة تعليقاتكم قبل نشرها عن طريق إدارة الموقع
- (سياسة نشر التعليقات)