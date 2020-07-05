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الرئيسية | استراليا | أستراليا: آلاف المصالح التجارية قد تجبر على إعادة أموال JobKeeper إلى مكتب الضرائب
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أستراليا: آلاف المصالح التجارية قد تجبر على إعادة أموال JobKeeper إلى مكتب الضرائب

يقوم مكتب الضرائب الأسترالي حالياً بمراجعة دقيقة لكل الإعانات التي قدّمت أثناء أزمة كورونا.

آخر تحديث: منذ 59 من الدقائق
المصدر: SBS
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الكاتب: العنكبوت الالكتروني
عدد المشاهدات: 82
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أستراليا: آلاف المصالح التجارية قد تجبر على إعادة أموال JobKeeper إلى مكتب الضرائب
المصدر: SBS

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العنكبوت الالكتروني

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