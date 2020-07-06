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أستراليا: ارتفاع قياسي في حالات العدوى في فيكتوريا وإغلاق الحدود مع نيو ساوث ويلز
وفاة رجل في فيكتوريا ترفع حالات الوفاة بسبب فيروس كورونا في أستراليا إلى 105 حالة.
توفي رجل في التسعين من عمره ليلة البارحة في فيكتوريا جراء إصابته بفيروس كورونا، وسجلت الولاية ارتفاعاً غير مسبوق في عدد الحالات الجديدة بلغ 127 حالة إصابة خلال اليوم الماضي.
بوفاة الرجل ترتفع حالات الوفاة بسبب فيروس كورونا في أستراليا إلى 105 حالة.
من ناحية أخرى أعلن دانيال أندروز رئيس حكومة فيكتوريا أن الحدود بين ولايته و بين ولاية نيو ساوث ويلز سيتم إغلاقها بداية من الغد، ووصف أندروز الإجراء بأنه "التصرف الصحيح في هذا الوقت."
وقال أندروز في مؤتمر صحفي عقده صباح اليوم إن مراقبة الحدود بين الولايتين والتأكد من التزام المواطنين بعدم التنقل بينهما ستقع مسؤوليته على سلطات ولاية نيو ساوث ويلز.
كما رفض رئيس حكومة فيكتوريا الإجابة على سؤال عمن طلب إغلاق الحدود، ولاية فيكتوريا أم نيو ساوث ويلز، ورفض إلقاء الاتهامات قائلاً: "لن أتطرق لهذه الافتراضات، القرار لم يكن نتيجة نقاش واحد بل نقاشات متعددة."
جاء الإجراء بعد مناقشات دارت بين أندروز ورئيس الوزراء سكوت موريسون ورئيسة حكومة نيو ساوث ويلز جلاديس بيرجكليان.
يأتي إغلاق الحدود بعد زيادة عدد حالات الإصابة في ولاية فيكتوريا على مدار الأسبوعين الماضيين الأمر الذي أدى لفرض قيود على الحركة في مناطق سكنية متعددة في مدينة ملبورن.
كما قررت السلطات في الولاية فرض قيود على الحركة على أكثر من 3000 شخص يقيمون في مشاريع الإسكان الاجتماعي، وإجراء اختبارات الإصابة بالفيروس على جميع السكان.
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سيدني - استراليا
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