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أستراليا: حكومة فيكتوريا توفر سبعة آلاف وجبة طعام حلال لسكان الأبراج في ملبورن
سكان الأبراج يشكون من سوء نوعية الطعام وحكومة فيكتوريا تقول إنها تعمل على تلبية كافة الطلبات.
وعد رئيس حكومة فيكتوريا دانييل أندروز اليوم بإرسال طعام مناسب لجميع قاطني أبراج الإسكان الاجتماعي بعد شكاوى من سوء نوعية الطعام أو عدم مناسبته.
وقال أندروز: "تلقى السكان صباح اليوم خبزاً طازجاً وحليباً، كما وفرنا حفاضات للأطفال ولبناً لهم".
كما أضاف رئيس حكومة فيكتوريا في مؤتمر صحفي اليوم: "تم إعداد سبعة آلاف وجبة حلال للسكان، لأننا نعرف أن هذه الأبراج بها العديد من الجاليات الإثنية المتنوعة."
كان عدد من المقيمين في أبراج الإسكان الاجتماعي، التي وضعتها حكومة فيكتوريا قيد الإغلاق مخافة انتشار العدوى، قد اشتكى من سوء نوعية الطعام المقدمة لهم، وقال بعضهم أن عدداً من المعلبات المرسلة منتهية الصلاحية.
كما نقلت تقارير إعلامية استياء القاطنين المسلمين من إرسال لحوم الخنزير لهم ضمن الوجبات المُعدة.
لكن أحمد ديني، وهو أحد سكان الأبراج، تحدث للقناة التاسعة قائلا إنه حتى ساعات الفجر من اليوم الأول للإغلاق لم يصل للسكان طعام مناسب.
فيما نشرت القناة السابعة صوراً لصناديق الطعام المرسلة وبها العديد من المعلبات.
على النقيض قال أندروز إن الحكومة كرّست جهود آلاف الموظفين للسيطرة على العدوى في الأبراج ولتلبية طلبات سكانها، ووصف أندروز العملية بأنها "ضخمة للغاية."
كانت حكومة فيكتوريا قد فرضت قيوداً على حركة سكان أبراج الإسكان الاجتماعي في مدينة ملبورن دون سابق إنذار، ومنعت سكانه من مغادرة منازلهم حتى لشراء الضروريات بعد مخاوف من تفشي عدوى فيورس كورونا بين قاطني العمارات ذات الكثافة السكانية المرتفعة.
وأكد رئيس حكومة فيكتوريا أن السلطات الصحية تسعى لإجراء اختبارات الإصابة بفيروس كورونا على جميع السكان الذين يصل عددهم إلى 3000 شخص، ويقيمون في مشاريع الإسكان الاجتماعي.
وحتى الآن أجرت السلطات الاختبارات على 400 من السكان.
هذا وتوفي الليلة رجل في التسعين من عمره في فيكتوريا جراء إصابته بفيروس كورونا، وسجلت الولاية ارتفاعاً غير مسبوق في عدد الحالات الجديدة بلغ 127 حالة إصابة خلال اليوم الماضي.
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سيدني - استراليا
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