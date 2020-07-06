- الصورة القاتلة.. امرأة تلقى حتفها سقوطا بموقع سياحي شهير
- أستراليا.. بسبب الرقص: شرطة كوينزلاند تحقق في مخالفات رواد الملاهي الليلية
- أستراليا: حكومة فيكتوريا توفر سبعة آلاف وجبة طعام حلال لسكان الأبراج في ملبورن
- خبراء: إنقاذ الاقتصاد الأسترالي يعتمد على استمرار دفع الإعانات الحكومية
- فقاعة انخفاض سعر الدولار... لن تدوم طويلاً
- جلسة كهربائية - مالية غداً...وتركيز على "الأرقام" و"التدقيق"
- أسرار وخفايا لبنانية
- حكومة المجاعة... متى ذعركم؟
- لهذه الأسباب ستفشل أي حكومة جديدة
- الإصلاحات بديل عن التغيير الحكومي
- سويّاً خرجنا سويّاً نعود أو... لا نعود
- معركة الحكومة لإقناع «ســـيريزولا» مُعقّدة جداً
- الوقائع الكاملة لهجوم دياب: «ما تحلموا إستقيل»
- عارضة الأزياء البريطانية لوتي موس بـ"تنورة thigh-skimming" كشفت ملابسها الداخلية!
- أستراليا: ارتفاع قياسي في حالات العدوى في فيكتوريا وإغلاق الحدود مع نيو ساوث ويلز
- "حزب الله" للحلفاء: لا تلعبوا بموازين القوى
- حكومة «الإجتماعات والخبريات» باقية.. فهل تعيينات الكهرباء غداً ترفع العتمة؟
- السفيرة الأميركية تهدّد دياب
- الصين تدحض بروباغندا الممانعة: لا يهمُّنا بلد مضطرب ومحاصر
- بكركي "الثائرة": الراعي يستعيد مجد حماية لبنان
- "العقوبات"... تنتظر "على الكوع"!
- 5 تموز 2020... الراعي بنكهة صفير
- الحكومة والمصارف: نحو المرحلة الثانية بعد تجاوز الأرقام؟
- جلسة الحكومة غداً: التفعيل أو الرحيل!
- وقاحة غير مسبوقة لوزير الطاقة: اقتراح المجلس الملّي لكهرباء لبنان!
- اقتراح تعديل قانون الكهرباء: «حلم» الخصخصة يعود إلى الحياة
- مشروع قانون المنافسة: مؤجّل بأمر المحتكرين
- «مأثرة» جديدة لـ«سبورتينغ كلوب»: منع محجّبة من دخول المسبح
- كتاب بولتون: أوباما حارب الإرهاب السنّي بالإرهاب الشيعي!
- فقر وتدخلات و«جيوش صغيرة»
- الخطر آتٍ من باب التبانة (1/2): باب الذهب والأمان الذي احتلّه الفقر
- جنبلاط ينضم للمطالبين بإسقاط الحكومة.. و«الحراك الثوري» يشتد
- «حزب الله»... بين ناريْ قاعدته الشعبية وحلفائه
- البطريرك الماروني يُطْلِقُ «نداء النجدة»
- رهان على الجيش العراقي
- البطريرك الماروني يطالب بإنهاء هيمنة حزب الله على الدولة اللبنانية
- حدث في مثل هذا اليوم July 6, 2020
- توقعات الأبراج ليوم July 6, 2020
- أصول الدولة وممتلكاتها: منجم ذهب ينقذ لبنان من أزمته؟!
- أستراليا: أطباء يدعون إلى وقف تخفيف القيود
- كايلي جينر بـ"اللانجري" المثير!
- كوريا الشمالية تقول إنها لا تحتاج إلى التفاوض مع الولايات المتحدة
- وفاة الفنانة المصرية رجاء الجداوي بعد معاناة مع فيروس كورونا
- احذفها فوراً لو كانت على هاتفك.. جوجل يحظر 25 تطبيقاً، تسرق بياناتك الشخصية على فيسبوك
- أستراليا: سكان أبراج الإسكان الاجتماعي في ملبورن لا يمكنهم المغادرة حتى لشراء الضروريات
- أستراليا: آلاف المصالح التجارية قد تجبر على إعادة أموال JobKeeper إلى مكتب الضرائب
- أستراليا: مستشفى في أديلايد يبدأ التجارب على البشر للقاح مضاد لكورونا
- المشرق العربيّ: الانهيار وقد اكتمل!
- تجربتا العقوبات على صدام ونظام طهران؟
- الكهرباء مجدّداً اختبارُ حكومةٍ تُسابق الانهيار الكبير
مختارات استرالية
-
أستراليا: رئيسة حكومة نيو ساوث ويلز غلاديس ...الكاتب:
-
بالفيديو: أعمال شغب في ساحة النجمه ...الكاتب:
-
أستراليا: رئيس الوزراء يقف إلى جانب نظام ...الكاتب:
-
أستراليا: نيو ساوث ويلز بصدد وضع سقف ...الكاتب:
-
أستراليا: الأرقام تظهر تدفق الركاب على قطارات ...الكاتب:
-
أستراليا: فريدينبرغ يحدد خريطة الطريق لإصلاح قطاع ...الكاتب:
-
أستراليا: ادعاء موظفتين عملتا لدى سياسيين أحراريين ...الكاتب:
-
أستراليا: بدء الأسبوع الحالي بارتفاع ملحوظ في ...الكاتب:
-
أستراليا: بنك ويستباك يحذر من هبوط السعر ...الكاتب:
-
أستراليا: «الحظ العاطل» قاده الى مركز ...الكاتب:
-
أستراليا: حزب العمال يدعم رفع نيو ستارت ...الكاتب:
-
أستراليا: والدة تحتال على سنترلينك بأكثر من ...الكاتب:
-
أستراليا: بوادر «معركة قانونية» على ميراث (تركة) ...الكاتب:
-
أستراليا: ديك سميث لا يريد 500 ألف ...الكاتب:
-
المفوضية الاسترالية للمنافسة والمستهلك: شراء تلسترا لـ ...الكاتب:
-
أستراليا: الحكومة تعمل لتقليص فترة انتظار الاولاد ...الكاتب:
-
أستراليا: تلسترا «تفوتر» أمـّاً لثلاثة بـ 465 ...الكاتب:
-
أستراليا: فرايدنبيرغ يعتمد على المرتجعات الضريبية مع ...الكاتب:
-
أستراليا: معربا عن قلقه بشأن حرية الصحافة.. ...الكاتب:
-
أستراليا: لامبي تضمن حصول الحكومة على الاغلبية ...الكاتب:
أستراليا.. بسبب الرقص: شرطة كوينزلاند تحقق في مخالفات رواد الملاهي الليلية
ولاية كوينزلاند سمحت للحانات والنوادي الليلية في كوينزلاند بإعادة فتح أبوابها بداية من يوم الجمعة، لكن مع تطبيق قواعد التباعد الاجتماعي، ومنع الرقص في الأماكن.
أعلنت شرطة ولاية كوينزلاند أنها فتحت تحقيقاً في اختراق المئات من رواد النوادي الليلة قواعد التباعد الاجتماعي بعد انتشار فيديو يظهر رواد نادي ليلي بالقرب من بعضهم البعض.
وتقوم الشرطة الآن بفحص الصور لتقرر ما إذا كانت ستفرض غرامات على الأشخاص وعلى النوادي الليلية.
كانت ولاية كوينزلاند قد سمحت للحانات والنوادي الليلية في كوينزلاند بإعادة فتح أبوابها بداية من يوم الجمعة، لكن مع تطبيق قواعد التباعد الاجتماعي، ومنع الرقص في الأماكن.
وقالت رئيسة حكومة الولاية أناستاشيا باناشيه سابقاً إنها تأمل في إعادة فتح النوادي الليلية على الرغم من حظر قاعة الرقص قائلة : "الشباب ما زال بإمكانهم الجلوس والاستمتاع بوجبة" والاستماع إلى الموسيقى.
لكن باناشيه أكدت اليوم أن الشرطة ستحقق في الصور التي تظهر أشخاصاً يرقصون.
وحذرت رئيسة حكومة الولاية من أن المخالفين قد يتم تغريمهم.
وأظهرت مقاطع فيديو من يوم الجمعة مجموعات تتجمع في الحانات والنوادي للاستمتاع بأول ليلة لها فيهذه المنشآت منذ أربعة أشهر تقريبًا.
من ناحية أخرى قال رئيس الجمعية الطبية الأسترالية د. توني بارتون اليوم إن مشاهد الحشود المتجمعة في الملاهي الليلية والحانات في كوينزلاند يومي الجمعة والسبت كان: "مدعاة للقلق (..) ما رأيناه في كوينزلاند في عطلة نهاية الأسبوع فيما يتعلق بالملهى الليلي هو أمر من السابق لأوانه."
هذا وتم رفع قيود المرحلة الثالثة في ولاية كوينزلاند يوم الجمعة.
تابعونا
أحدث الأخبار - أستراليا
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
صحف العالم: أمريكا "تعاقب" باكستان بعدد سنوات سجن أفريدي (5.00)
أستراليا: التيار الوطني الحر في سيدني ينعي فقيده المفكر و المناضل والاعلامي المخضرم الأستاذ بطرس عنداري (5.00)
- زواج المتعة لممارسة الجنس بالحلال 177
- ابشروا ياشعب مصر ستقتلون مرسى كما قالت نبوءات نوستراداموس 52
- بالصور: 26 رجل يتذكرون أفضل الحركات الجنسية التي أمتعتهم بها النساء خلال رحلتهم مع الجنس !! 33
- ابو اسحاق الحوينى مدلس كذاب فاحذروه 33
- متخصصون يجيبون على أسئلة جنسية محرجة : الممارسة من الخلف والجنس الفموي والجنس وقت الدورة الشهيرة وانزلاق القضيب!! 27
- بالصور والفيديو.. الفنانة مروى عارية في فيلم "احاسيس". 22
- بالصور: نصائح للمرأة في كيفية التعري أمام الرجل 21
- حسن البنا مؤسس الجماعة.. بين اليهودية والماسونية 21
العنكبوت الالكتروني
العنكبوت الالكتروني - اخبار, مقالات ومنوعات.
سيدني - استراليا
- أستراليا.. بسبب الرقص: شرطة كوينزلاند تحقق في مخالفات رواد الملاهي الليلية
- أستراليا: حكومة فيكتوريا توفر سبعة آلاف وجبة طعام حلال لسكان الأبراج في ملبورن
- خبراء: إنقاذ الاقتصاد الأسترالي يعتمد على استمرار دفع الإعانات الحكومية
- أستراليا: ارتفاع قياسي في حالات العدوى في فيكتوريا وإغلاق الحدود مع نيو ساوث ويلز
- أستراليا: أطباء يدعون إلى وقف تخفيف القيود
- أستراليا: سكان أبراج الإسكان الاجتماعي في ملبورن لا يمكنهم المغادرة حتى لشراء الضروريات
- أستراليا: آلاف المصالح التجارية قد تجبر على إعادة أموال JobKeeper إلى مكتب الضرائب
- أستراليا: مستشفى في أديلايد يبدأ التجارب على البشر للقاح مضاد لكورونا
- أستراليا: فيكتوريا توسع نطاق إجراءات الإغلاق لتشمل ثلاثة أحياء جديدة في ملبورن
- أستراليا: أكثر من 10,000 شخص رفضوا الخضوع لفحوصات كورونا والبعض يعتقد أن الوباء "مؤامرة"
عدد التعليقات: (0 منشور)
إكتب تعليق
- التعليقات الواردة من القراء هي مسؤولية أصحابها ولا تعبر عن رأي إدارة الموقع بالضرورة
- تتم مراجعة تعليقاتكم قبل نشرها عن طريق إدارة الموقع
- (سياسة نشر التعليقات)