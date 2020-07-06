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أستراليا.. بسبب الرقص: شرطة كوينزلاند تحقق في مخالفات رواد الملاهي الليلية

ولاية كوينزلاند سمحت للحانات والنوادي الليلية في كوينزلاند بإعادة فتح أبوابها بداية من يوم الجمعة، لكن مع تطبيق قواعد التباعد الاجتماعي، ومنع الرقص في الأماكن.

آخر تحديث: منذ 29 من الدقائق
المصدر: SBS
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الكاتب: العنكبوت الالكتروني
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أستراليا.. بسبب الرقص: شرطة كوينزلاند تحقق في مخالفات رواد الملاهي الليلية
Police are examining images of the packed clubs and could issue hefty fines. (Nine)

أعلنت شرطة ولاية كوينزلاند أنها فتحت تحقيقاً في اختراق المئات من رواد النوادي الليلة قواعد التباعد الاجتماعي بعد انتشار فيديو يظهر رواد نادي ليلي بالقرب من بعضهم البعض.

 

وتقوم الشرطة الآن بفحص الصور لتقرر ما إذا كانت ستفرض غرامات على الأشخاص وعلى النوادي الليلية.

 

كانت ولاية كوينزلاند قد سمحت للحانات والنوادي الليلية في كوينزلاند بإعادة فتح أبوابها بداية من يوم الجمعة، لكن مع تطبيق قواعد التباعد الاجتماعي، ومنع الرقص في الأماكن.

 

وقالت رئيسة حكومة الولاية أناستاشيا باناشيه سابقاً إنها تأمل في إعادة فتح النوادي الليلية على الرغم من حظر قاعة الرقص قائلة : "الشباب ما زال بإمكانهم الجلوس والاستمتاع بوجبة" والاستماع إلى الموسيقى.

 

لكن باناشيه أكدت اليوم أن الشرطة ستحقق في الصور التي تظهر أشخاصاً يرقصون.

 

وحذرت رئيسة حكومة الولاية من أن المخالفين قد يتم تغريمهم.

 

وأظهرت مقاطع فيديو من يوم الجمعة مجموعات تتجمع في الحانات والنوادي للاستمتاع بأول ليلة لها فيهذه المنشآت منذ أربعة أشهر تقريبًا.

 

من ناحية أخرى قال رئيس الجمعية الطبية الأسترالية د. توني بارتون اليوم إن مشاهد الحشود المتجمعة في الملاهي الليلية والحانات في كوينزلاند يومي الجمعة والسبت كان: "مدعاة للقلق (..) ما رأيناه في كوينزلاند في عطلة نهاية الأسبوع فيما يتعلق بالملهى الليلي هو أمر من السابق لأوانه."

 

هذا وتم رفع قيود المرحلة الثالثة في ولاية كوينزلاند يوم الجمعة.

المصدر: SBS

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