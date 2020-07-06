أستراليا: مخاوف كبيرة من تفشي كورونا في مستشفى مهم بملبورن بعد إصابات بين كوادره

Patients line up at the Royal Melbourne Hospital for Coronavirus testing. Tuesday, 10 March, 2020.

تزداد المخاوف في ملبورن بعد تسجيل سبع اصابات بكورونا بين موظفي والطواقم الطبية في قسم الطوارئ لأحد أكثر المستفشيات ازدحامًا في فيكتوريا.

وقال متحدث باسم مستشفى نورثرن هوسبيتال في إيبينغ إن الحالات تم تسجيلها على مدى الايام الخمسة الماضية وأنه يجري حالياً تعقب الاتصال والمخالطة بعد ظهور نتائج الاختبار الإيجابية، مضيفاً أن قسم الطوارئ في المستشفى يخضع لعملية تنظيف عميقة.

وقال المتحدث أنه "يتم حالياً اختبار جميع الموظفين في قسم الطوارئ كإجراء وقائي".

كما تم تأجيل العمليات الجراحية الاختيارية غير العاجلة ومواعيد العيادات الخارجية لعد اشغال المستشفى بشكل كبير، مما سيسمح لقسم الطوارئ بالبقاء مفتوحًا.

ولا يزال بإمكان الأشخاص الذين يحتاجون إلى رعاية عاجلة الحضور الى قسم الطوارئ، ولكن تم إبلاغ الأشخاص الذين يعانون من ظروف طفيفة وأقل إلحاحًا بطلب المشورة الطبية من طبيب العائلة أولاً قبل الحضور للمستشفى.

يأتي ذلك بعد أن سجلت فيكتوريا 127 حالة جديدة لـ COVID-19، وهو أكبر عدد من الحالات منذ بدء الوباء.

وتوفي رجل في التسعينات من عمره ورجل في الستينيات من عمره، مما رفع عدد الوفيات في الولاية إلى 22 يوم الاثنين.

وفي الوقت نفسه، يواصل ضباط الشرطة حراسة الأشخاص الذين يعيشون في تسعة أبراج سكنية عامة في شمال ملبورن والتي تم إغلاقها في عطلة نهاية الأسبوع.

كما أعلن رئيس الوزراء الفيكتوري دانييل أندروز يوم الاثنين أن الحدود بين فيكتوريا ونيو ساوث ويلز سيتم إغلاقها يوم الأربعاء، مع ايجاد نظام تصاريح للأشخاص الذين يحتاجون إلى السفر إلى نيو ساوث ويلز.