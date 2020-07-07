أستراليا: كيف سيتم تطبيق إغلاق الحدود بين نيو ساوث ويلز وفيكتوريا؟

لأول مرة منذ قرن من الزمان تم إغلاق الحدود بين نيو ساوث ويلز وفيكتوريا في مهمة عملاقة ستحتاج إلى تضافر الجهود من اجل تنفيذها. وستعمل قوات الجيش الأسترالي بالتعاون مع قوات إنفاذ القانون في نيو ساوث ويلز على السيطرة على الحدود بين الولايتين والتي يوجد بها 55 منفذا حدوديا.

وبداية من منتصف الليلة الماضية دخل قرار الإغلاق حيز التنفيذ، حيث ستمنع السلطات الحركة على الحدود إلا لحاملي تصريح ساري المفعول.

جاء القرار بعد أن سجلت ولاية فيكتوريا 127 حالة جديدة بالأمس وهو أعلى عدد حالات تسجله الولاية على الإطلاق منذ ظهور وباء كورونا. ومن بين تلك الحالات كان هناك 53 حالة مرتبطة بتفشي الوباء في أبراج الإسكان الاجتماعي في مدينة ملبورن.

وقال رئيس حكومة فيكتوريا دانيال أندروز إن إغلاق الحدود كان قرارا بالتعاون مع رئيسة حكومة نيو ساوث ويلز غلاديس بريجيكليان ورئيس الوزراء سكوت موريسون.

وكانت بريجيكليان من المعارضين لاقتراح إغلاق الحدود لكنها قالت إن ارتفاع معدلات العدوى المجتمعية في فيكتوريا وتسجيل أعداد إصابات مكونة من رقمين لعشرين يوما على التوالي لم يترك لها خيارا آخر.

وقالت "لم نكن لنأخذ تلك الخطوة لو لم نكن مضطرين تماما لفعل هذا."

كيف سيتم تطبيق إغلاق الحدود؟

هناك 55 معبرا حدوديا بين نيو ساوث ويلز وفيكتوريا، ومن المقرر أن تنشر شرطة نيو ساوث ويلز 400 شرطي للسيطرة على حركة العبور ووضع الحواجز وتنفيذ أمر الإغلاق.

وقال الجيش الأسترالي إن قوات الجيش لن تشارك بشكل مباشر مع القوات الأمنية في التعامل مع حركة المرور عبر الحدود، ولكن ستقدم المساعدة للتعامل مع الأوضاع الطارئة على جانبي الحدود.

وحذر مفوض الشرطة في نيو ساوث ويلز مايك فولر من أن من يجاول عبور الحدود بعد دخول القرار حيز التنفيذ مباشرة قد يواجه تأخيرات كبيرة، حيث ستكون السلطات ما زالت تضع استعداداتها على الأرض.

وقال فولر "هناك أربع معابر برية رئيسية، و33 جسرا ومعبرين عبر الماء وعدد من الطرق الصغيرة." وأضاف "لم يغب عني حقيقة المهمة بالنسبة للإمداد المطلوب لتنفيذها. هناك 11 منطقة حكم محلي وخمس مقاطعات شرطية ستتعاون في هذه العملية للتأكد من نجاحها."

وقال فولر إنه سيطلب الحصول على صلاحيات إضافية ليتمكن من منع الناس من عبور الحدود. وسيتم استخدام الطائرات المسيرة والمراقبة الجوية لرصد أي محاولات لعبور الحدود عبر الأحراش.

ماذا عن سكان نيو ساوث ويلز العائدين؟

سكان نيو ساوث ويلز الموجودين في فيكتوريا ما زال بإمكانهم عبور الحدود للعودة إلى منازلهم، ولكن سيُطلب منهم عزل أنفسهم لمدة أسبوعين.