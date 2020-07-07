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أستراليا تقلل أعداد الرحلات الدولية خوفا من انهيار نظام الحجر الصحي في الفنادق
الحكومة الفيدرالية كانت ترغب في تسريع وتيرة عودة السفر الدولي من أجل تسريع خطة التعافي الاقتصادي ولكن مع تفشي الوباء في فيكتوريا تراجعت السلطات عن الكثير من الخطوات في سبيل عودة الحياة الطبيعية
أعلنت ولاية غرب أستراليا عن وضع حد أقصى لعدد الواصلين إليها من الخارج بواقع 525 شخصا في الأسبوع لتقليل الضغط على نظام الحجر الصحي في الفنادق.
وقال وزير الصحة في الولاية روجر كووك إن الحكومة الفيدرالية وافقت على طلب حكومة الولاية، في وقت تستعد فيه السلطات هناك لاستقبال طائرتين من الدوحة وسنغافورة على متنهما 245 مسافر.
جاء الإعلان في وقت وضعت نيو ساوث ويلز حدا أقصى على الرحلات الدولية التي تصل إلى سيدني بواقع 450 شخصا في اليوم.
وكانت ولاية فيكتوريا قد منعت هبوط الرحلات الدولية على أراضيها لتتمكن من التركيز على احتواء تفشي الوباء الذي يعصف بالولاية. وواجهت السلطات انتقادات حادة بعد أن أدت مخالفات في نظام الحجر الصحي في الولاية إلى عودة تفشي فيروس كورونا.
وبعد قرار فيكتوريا بدأ المسافرون في البحث عن بدائل بعيدا عن ولاية كوينزلاند والتي تفرض على الواصلين تسديد حساب إقامتهم في فنادق الحجر الصحي لمدة أسبوعين. وهو ما دفع كل من سيدني وبيرث إلى التحرك لوضع عدد أقصى لأعداد الواصلين من أجل الحفاظ على نظام الحجر الصحي ومنعه من الانهيار.
وتستقبل غرب أستراليا حاليا 1100 شخص موزعين في خمسة فنادق في عاصمة الولاية. وقال رئيس حكومة الولاية مارك ماكغوان "نحتاج إلى إبطاء تدفق الرحلات حتى نتمكن من إدارتها بشكل جيد."
وكانت وزار الخارجية قد حذرت من تعرض نظام الحجر الصحي في سيدني إلى ضغط كبير، حيث قالت: "لو كان مقرر لك السفر إلى سيدني خلال الأيام أو الأسابيع القادمة فتأكد من تفاصيل الرحلة وخطط للرحلة مسبقا مع شركة الطيران.
وقالت سلطات نيو ساوث ويلز إنها لا ترغب في انهيار نظام الحجر الصحي في الفنادق.
وقامت نيوزيلندا بوضع قيود على عودة المسافرين بسبب عدم توافر أماكن في فنادق الحجر الصحي بعد زيادة في أعداد الأشخاص الذين يرغبون في العودة إلى البلاد.
وتعمل سلطات كوينزلاند في الوقت الحالي على صياغة قرار من شأنه وضع حد أقصى لأعداد الرحلات الدولية التي تصل إلى الولاية أيضا.
وقالت رئيسة حكومة الولاية آنستازيا بلاشيه إنه سيتم اتباع أقصى درجات الحذر عند التعامل مع الواصلين من خارج البلاد. وقالت للمراسلين في الغولد كوست "نحن بحاجة إلى تقليل عدد الرحلات الدولية التي تصل إلى أستراليا."
وفي حال قننت كل الولايات أعداد الرحلات التي تصل إليها واستمرت فيكتوريا في منع استقبال أي رحلات دولية، فإن المسافرين العائدين من الخارج قد يواجهون فترات انتظار غير محددة، حتى بين حملة الجنسية والإقامات الدائمة.
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سيدني - استراليا
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