استراليا

اخبار الجالية اللبنانية والعربية

إعلانات Zone 4B

[CLOSE]

إعلانات Zone 3B

[CLOSE]
أحدث الأخبار:

مختارات استرالية

إعلانات Zone 2B

[CLOSE]
الرئيسية | استراليا | السلطات تتبنى استراتيجية "حلقات الاحتواء" لمنع انتقال كورونا الى باقي أجزاء أستراليا
المصنفة ايضاً في: استراليا

السلطات تتبنى استراتيجية "حلقات الاحتواء" لمنع انتقال كورونا الى باقي أجزاء أستراليا

اغلاق الحدود بين فيكتوريا ونيو ساوث ويلز اليوم جزء مهم من حلقات الاحتواء

آخر تحديث: منذ 6 من الدقائق
المصدر: SBS
image
الكاتب: العنكبوت الالكتروني
عدد المشاهدات: 1
قيّم هذا المقال/الخبر:
0
حجم الخط: A+ A-
نسخة صالحة للطباعة   نسخة نصية   أرسل إلى صديق
السلطات تتبنى استراتيجية &quot;حلقات الاحتواء&quot; لمنع انتقال كورونا الى باقي أجزاء أستراليا
Border closures came into last night

قال وزير الصحة الفيدرالي غريغ هانت أن ألسلطات الصحية الاسترالية تبنت استراتيجية "حلقات الاحتواء" من أجل منع انتشار فايروس كورونا في بقية اجزاء البلاد بعد ازدياد حالات الاصابة بفايروس كورونا في فيكتوريا.

 

واضاف هانت أن اغلاق الحدود بين فيكتوريا ونيو ساوث ويلز هو جزء مهم من استراتيجية حلقات الاحتواء هذه. وقد بدء اليوم ولأول مرة منذ 100 عام إغلاق الحدود بين ولايتي فيكتوريا ونيو ساوث ويلز وهي الحدود التي تعد الأكثر ازدحامًا في أستراليا.

 

وبهذا اصبحت ولاية فيكتوريا معزولة رسميًا عن بقية أستراليا بعد الارتفاع في اصابات كورونا فيها.

 

يأتي هذا الاغلاق في وقت حذر فيه مسؤولو الصحة من أنه يمكن تكرار تفشي فيروس كورونا في أجزاء أخرى من البلاد.

 

وقال وزير الصحة الفيدرالي غريغ هانت أنه قد يكون الفيروس ظهر بقوة في فيكتوريا الآن ولكن يمكن أن يظهر في أي ولاية أخرى قريبًا.

 

ونتيجة لذلك، تم تبني استراتيجية "حلقات الاحتواء بحسب الوزير هانت".

 

في هذه الاثناء أعادت حكومة فيكتوريا فرض الاغلاق في ملبورن ابتداء من هذه الليلة بعد ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا.

 

وقال رئيس حكومة فيكتوريا دانيال اندروز إن الإغلاق سيبدأ منتصف ليل الأربعاء وسيستمر لستة أسابيع محذرا السكان من أنه لا يمكن "الادعاء" بان أزمة فيروس كورونا قد انتهت.

 

وهذا أول ارتفاع في اعداد الإصابات في استراليا منذ الاعتقاد بأنه تم احتواء العدوى في نيسان/أبريل.

 

ويأتي هذا الإعلان فيما سجلت الولاية 191 إصابة جديدة في 24 ساعة، ما يجعل من الصعب تتبع المخالطين للأشخاص المصابين بالفيروس.

 

وأضاف اندروز "إنها ارقام عالية".

المصدر: SBS

إشترك في خلاصة التعليقات عدد التعليقات: (0 منشور)

المجموع: | عرض:

إكتب تعليق

البريد الالكتروني يبقى سرّي و لا ينشر
  • عريض
  • مائل
  • خط بالأسفل
  • إقتباس

- التعليقات الواردة من القراء هي مسؤولية أصحابها ولا تعبر عن رأي إدارة الموقع بالضرورة
- تتم مراجعة تعليقاتكم قبل نشرها عن طريق إدارة الموقع

- (سياسة نشر التعليقات)

تابعونا

أحدث الأخبار - أستراليا

المزيد >

  1. دول خليجية تحذر رعاياها من السفر إلى لبنان (5.00)

  2. وفاة "ملكة الديسكو" دونا سمر عن 63 عاماً (5.00)

  3. معارض صيني ضرير بمطار بكين متوجهاً لنيويورك (5.00)

  4. الاكتئاب لدي المراهقين .. له إشارات يجب الانتباه لها (5.00)

  5. صحف العالم: أمريكا "تعاقب" باكستان بعدد سنوات سجن أفريدي (5.00)

  6. فيلم منتظر يكشف تفاصيل اغتيال بن لادن (5.00)

  7. أستراليا: التيار الوطني الحر في سيدني ينعي فقيده المفكر و المناضل والاعلامي المخضرم الأستاذ بطرس عنداري (5.00)

  8. الرحيل المفاجئ (5.00)

العنكبوت الالكتروني

العنكبوت الالكتروني

العنكبوت الالكتروني - اخبار, مقالات ومنوعات.

سيدني - استراليا

المزيد من اعمال الكاتب