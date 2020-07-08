السلطات تتبنى استراتيجية "حلقات الاحتواء" لمنع انتقال كورونا الى باقي أجزاء أستراليا

Border closures came into last night

قال وزير الصحة الفيدرالي غريغ هانت أن ألسلطات الصحية الاسترالية تبنت استراتيجية "حلقات الاحتواء" من أجل منع انتشار فايروس كورونا في بقية اجزاء البلاد بعد ازدياد حالات الاصابة بفايروس كورونا في فيكتوريا.

واضاف هانت أن اغلاق الحدود بين فيكتوريا ونيو ساوث ويلز هو جزء مهم من استراتيجية حلقات الاحتواء هذه. وقد بدء اليوم ولأول مرة منذ 100 عام إغلاق الحدود بين ولايتي فيكتوريا ونيو ساوث ويلز وهي الحدود التي تعد الأكثر ازدحامًا في أستراليا.

وبهذا اصبحت ولاية فيكتوريا معزولة رسميًا عن بقية أستراليا بعد الارتفاع في اصابات كورونا فيها.

يأتي هذا الاغلاق في وقت حذر فيه مسؤولو الصحة من أنه يمكن تكرار تفشي فيروس كورونا في أجزاء أخرى من البلاد.

وقال وزير الصحة الفيدرالي غريغ هانت أنه قد يكون الفيروس ظهر بقوة في فيكتوريا الآن ولكن يمكن أن يظهر في أي ولاية أخرى قريبًا.

ونتيجة لذلك، تم تبني استراتيجية "حلقات الاحتواء بحسب الوزير هانت".

في هذه الاثناء أعادت حكومة فيكتوريا فرض الاغلاق في ملبورن ابتداء من هذه الليلة بعد ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا.

وقال رئيس حكومة فيكتوريا دانيال اندروز إن الإغلاق سيبدأ منتصف ليل الأربعاء وسيستمر لستة أسابيع محذرا السكان من أنه لا يمكن "الادعاء" بان أزمة فيروس كورونا قد انتهت.

وهذا أول ارتفاع في اعداد الإصابات في استراليا منذ الاعتقاد بأنه تم احتواء العدوى في نيسان/أبريل.

ويأتي هذا الإعلان فيما سجلت الولاية 191 إصابة جديدة في 24 ساعة، ما يجعل من الصعب تتبع المخالطين للأشخاص المصابين بالفيروس.

وأضاف اندروز "إنها ارقام عالية".