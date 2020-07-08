استراليا

اخبار الجالية اللبنانية والعربية

إعلانات Zone 4B

[CLOSE]

إعلانات Zone 3B

[CLOSE]
أحدث الأخبار:

مختارات استرالية

إعلانات Zone 2B

[CLOSE]
الرئيسية | استراليا | أستراليا: أندروز يعتذر لسكان فيكتوريا مع تسجيل 134 حالة جديدة قبل ساعات من تنفيذ الإغلاق
المصنفة ايضاً في: استراليا

أستراليا: أندروز يعتذر لسكان فيكتوريا مع تسجيل 134 حالة جديدة قبل ساعات من تنفيذ الإغلاق

آخر تحديث: منذ 41 من الدقائق
المصدر: SBS
image
الكاتب: العنكبوت الالكتروني
عدد المشاهدات: 80
قيّم هذا المقال/الخبر:
0
حجم الخط: A+ A-
نسخة صالحة للطباعة   نسخة نصية   أرسل إلى صديق
أستراليا: أندروز يعتذر لسكان فيكتوريا مع تسجيل 134 حالة جديدة قبل ساعات من تنفيذ الإغلاق
Authorities are scrambling to prepare Melbourne for a lockdown that will come into effect at 11.59pm on Wednesday night.

رئيس حكومة ولاية فيكتوريا دانيال أندروز دعا جميع سكان ولاية فيكتوريا إلى الالتزام بتطبيق القواعد التي ستدخل حيز التنفيذ منتصف ليل الأربعاء

سجلت ولاية فيكتوريا 134 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا فيما يستعد سكان مدينة ملبورن لعودة فرض إجراءات الإغلاق من الدرجة الثالثة منتصف ليل اليوم ولمدة ستة أسابيع.

 

وقال دانيال أندروز رئيس حكومة الولاية إن 75 من بين الإصابات المسجلة اليوم جاءت من أبراج الإسكان الاجتماعي التسعة في فليمنغتون ونورث ملبورن والخاضعة لإجراءات إغلاق كاملة غير مسبوقة في أي مكان في أستراليا.

 

وقال أندروز خلال مؤتمر الصحفي "نحن نعمل بأقصى طاقتنا، ونفعل أفضل ما يمكننا، ونعرف أننا نطلب الكثير من سكان فيكتوريا ونعرف بالطبع، أن الجميع لم يكن يرغب أن نكون في الوضع الذي وجدنا أنفسنا فيه في الوقت الحالي."

 

وستدخل كافة أحياء مدينة ملبورن بالإضافة إلى منطقة ميتشل شاير مرحلة الإغلاق من الدرجة الثالثة لتتمكن السلطات من استعادة السيطرة على تفشي الوباء.

 

وقال أندروز "لو عملنا معا خلال الأسابيع الستة القادمة، فمهما كان الوضع صعبا ومؤلما ومحبطا، فإنه يمكننا أن نتجاوز مرحلة البقاء في المنزل الحالية." وأضاف "نحن جميعا نعمل بجد للغاية، عمل مضني، صباحا ومساء، من أجل أن نصل إلى تلك النتيجة. بالطبع، على جميع سكان فيكتوريا مشاركتنا في تلك الجهود. أنا واثق أنهم سيفعلون ذلك."

 

واعتذر أندروز أيضا على المشقة التي ستتكبدها الكثير من العائلات في فيكتوريا خلال فترة الأسابيع الستة القادمة: "أنا أعتذر عن عدم الراحة والتحديات الكثيرة التي سيتعين على الكثير من عائلات فيكتوريا مواجهتها خلال الأسابيع الستة القادمة. فنحن لم نكن نود أن نكون في هذا الموقف."

 

لكنه أكد "لا يمكننا العودة للوراء. لا يمكننا تغيير تلك الأشياء التي أوصلتنا إلى المرحلة الحالية. ولكن يمكننا الاستجابة بشكل ملائم، وهذا يعني أن يلتزم الجميع بالقواعد لأن هذه القواعد موضوعة من أجل أن يلتزم بها الجميع."

 

وتأمل السلطات أن تستكمل فحوصات الأبراج التسعة للإسكان الاجتماعي بحلول نهاية اليوم. ويعيش قرابة 3000 شخص في تلك الأبراج ويخضعون لإغلاق تام، يمنعهم من المغادرة لأي سبب كان.

 

وقال أندروز "نحن متأكدون أننا سنتمكن من إنهاء الفحوصات اليوم." وأضاف "أؤكد مجددا لكل فرد في تلك الأبراج أنك لن تخضع لهذه القيود أكثر مما يجب ولو للحظة واحدة، من أجل سلامتك وصحتك ورفاهيتك، ومن أجل الصحة العامة أيضا."

المصدر: SBS

إشترك في خلاصة التعليقات عدد التعليقات: (0 منشور)

المجموع: | عرض:

إكتب تعليق

البريد الالكتروني يبقى سرّي و لا ينشر
  • عريض
  • مائل
  • خط بالأسفل
  • إقتباس

- التعليقات الواردة من القراء هي مسؤولية أصحابها ولا تعبر عن رأي إدارة الموقع بالضرورة
- تتم مراجعة تعليقاتكم قبل نشرها عن طريق إدارة الموقع

- (سياسة نشر التعليقات)

تابعونا

أحدث الأخبار - أستراليا

المزيد >

  1. دول خليجية تحذر رعاياها من السفر إلى لبنان (5.00)

  2. وفاة "ملكة الديسكو" دونا سمر عن 63 عاماً (5.00)

  3. معارض صيني ضرير بمطار بكين متوجهاً لنيويورك (5.00)

  4. الاكتئاب لدي المراهقين .. له إشارات يجب الانتباه لها (5.00)

  5. صحف العالم: أمريكا "تعاقب" باكستان بعدد سنوات سجن أفريدي (5.00)

  6. فيلم منتظر يكشف تفاصيل اغتيال بن لادن (5.00)

  7. أستراليا: التيار الوطني الحر في سيدني ينعي فقيده المفكر و المناضل والاعلامي المخضرم الأستاذ بطرس عنداري (5.00)

  8. الرحيل المفاجئ (5.00)

العنكبوت الالكتروني

العنكبوت الالكتروني

العنكبوت الالكتروني - اخبار, مقالات ومنوعات.

سيدني - استراليا

المزيد من اعمال الكاتب