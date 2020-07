أستراليا: معركة على الطريق السريع.. أفعى تتسلل لسيارة وتحاول قتل سائقها

وجد رجل أسترالي نفسه في معركة شرسة مع أفعى شديدة السمية، ظهرت فجأة في شاحنة كان يقودها على طريق سريع، قبل أن يتمكن من قتلها.

ووثقت كاميرات مثبتة في سيارة شرطة الواقعة، إذ لاحق شرطيون الشاحنة التي كان يقودها الرجل في ولاية كوينزلاند الأسترالية، بعدما لاحظوا أنها تسير بسرعة كبيرة في شارع مزدحم.

وبعدما أجبر الضباط السائق على الوقوف على جانب الطريق، تبين أن أمرا خطيرا يحدث معه.

وقال السائق إنه كان يدافع عن حياته، التي هددتها الأفعى البنية الشرقية، المعروفة بأنها واحدة من أكثر الأفاعي سمية في العالم.

وروى السائق، الذي عرف باسم جيمي، تفاصيل المحنة التي مر بها، والصدمة بادية على وجهه، إذ قال إن الأفعى ظهرت بغتة بين قدميه، قبل أن تسمه وتحاول لف نفسها حوله.

