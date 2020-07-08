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أستراليا: معركة على الطريق السريع.. أفعى تتسلل لسيارة وتحاول قتل سائقها

آخر تحديث: منذ 16 من الدقائق
المصدر: سكاي نيوز
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الكاتب: العنكبوت الالكتروني
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أستراليا: معركة على الطريق السريع.. أفعى تتسلل لسيارة وتحاول قتل سائقها
رجل يعثر على أفعى ضخمة في سيارته

وجد رجل أسترالي نفسه في معركة شرسة مع أفعى شديدة السمية، ظهرت فجأة في شاحنة كان يقودها على طريق سريع، قبل أن يتمكن من قتلها.

 

ووثقت كاميرات مثبتة في سيارة شرطة الواقعة، إذ لاحق شرطيون الشاحنة التي كان يقودها الرجل في ولاية كوينزلاند الأسترالية، بعدما لاحظوا أنها تسير بسرعة كبيرة في شارع مزدحم.

 

وبعدما أجبر الضباط السائق على الوقوف على جانب الطريق، تبين أن أمرا خطيرا يحدث معه.

 

وقال السائق إنه كان يدافع عن حياته، التي هددتها الأفعى البنية الشرقية، المعروفة بأنها واحدة من أكثر الأفاعي سمية في العالم.

 

وروى السائق، الذي عرف باسم جيمي، تفاصيل المحنة التي مر بها، والصدمة بادية على وجهه، إذ قال إن الأفعى ظهرت بغتة بين قدميه، قبل أن تسمه وتحاول لف نفسها حوله.

 

 

وتمكن، بحسب تقرير الشرطة، من قتل الأفعى، مستخدما حزام الأمان الذي يرتديه وسكينا كانت بجانبه.

 

ونظرا لوضعه الصعب، قرر الشرطيون عدم منحه مخالفة على السرعة الزائدة، واستدعوا الإسعاف لنقله بسرعة إلى المستشفى.

المصدر: سكاي نيوز

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