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الرحلات الجوية مستمرة وآلاف هبطوا في أستراليا وسط أزمة كورونا

"وصل أكثر من 212000 مسافر من الخارج".

آخر تحديث: منذ 47 من الدقائق
المصدر: SBS
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الكاتب: العنكبوت الالكتروني
عدد المشاهدات: 132
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الرحلات الجوية مستمرة وآلاف هبطوا في أستراليا وسط أزمة كورونا
A passenger wearing a protective suit and mask collecting baggage after arriving on a flight from Melbourne at Sydney Airport, 2 July, 2020.

بلغ عدد الواصلين إلى أستراليا أكثر من 250 ألف مسافر منذ إغلاق الحدود وسط جائحة كورونا، وفقا لبيانات حصلت عليها شبكة أي بي سي الإخبارية.

 

وأعلنت وزارة الخارجية والتجارة أن أكثر من 357 ألف مواطن أسترالي ومقيم بصورة دائمة عاد إلى البلاد منذ بداية شهر آذار/ مارس.

 

ميدانيا، ساعدت الوزارة أكثر من 26000 مواطن أسترالي ومقيم بصورة دائمة في العودة على متن أكثر من 315 رحلة، من بينها 63 رحلة سهلت مباشرة من قبل الحكومة الفيدرالية.

 

من جهتها، قالت قوة الحدود الأسترالية إنه بين 21 مارس و30 يونيو وصل أكثر من 212000 مسافر من الخارج، في وقت واصلت فيه البلاد حظر سفر الأجانب الذين لم يستوفوا إعفاءات السفر من دخول البلاد.

 

ومعظم هؤلاء مواطنون أستراليون. وتقول معلمة المرحلة الثانوية من كوينزلاند ألانا لاندولفو والتي كانت تعيش وتعمل في لندن، وتحاول العودة إلى المنزل إنها "اعتقدت أنني سأنتظر تحسن الأوضاع، والتي اعتقدنا جميعًا أنها ستنتهي بغضون شهر أو نحو ذلك".

 

ومع ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا، حاولت لاندولفو العودة إلى البلاد، لكنها صدمت من عدم وجود رحلات إلى أستراليا خلال تصفحها الإنترنت.

 

ودفعت لاندولفو ثلاثة أضعاف السعر المعتاد لرحلة العودة من لندن ولا تزال في الحجر الصحي لمدة 14 يومًا في فندق ببريسبن.

 

ولا تعد هذه الحالة فريدة من نوعها بحسب، رئيس تطوير عمليات الطيران في مطار بريسبن جيم باراشوس.

 

وشرح قائلا "أعتقد أن الكثيرين منهم اعتقدوا أنهم سينتظرون إلى حين هدوء الوضع المرتبط بكوفيد-19".

 

وحاليا، تصل حوالي أربع رحلات دولية على متن كل واحدة منها حوالي 160 راكبًا، إلى مطار بريسبن الدولي يوميا.

 

وكانت قطر والولايات المتحدة ونيوزيلندا وبريطانيا وإندونيسيا، الدول الخمسة التي عاد منها معظم الأستراليين.

المصدر: SBS

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