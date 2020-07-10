أستراليا: فيكتوريا تسجل 288 حالة في أعلى حصيلة يومية في أستراليا منذ ظهور الوباء

أعلنت ولاية فيكتوريا عن تسجيل 288 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الأربعة وعشرين ساعة الماضي في أكبر حصيلة يومية يتم تسجيلها في أستراليا منذ ظهور الوباء.

وحذر رئيس حكومة الولاية دانيال أندروز من أن فيكتوريا لم تصل بعد إلى ذروة الأزمة الحالية قائلا: "دائما الأمور تسوء أكثر قبل أن تتحسن." وقال أندروز "النقطة الرئيسية هو الإقرار بأن تلك الأرقام يجب أن تزيد، ويجب أن تصل إلى الذروة قبل أن نتمكن من تثبيتها ثم تقليلها مرة أخرى."

ودعا أندروز سكان ملبورن إلى ارتداء كمامات في حال خروجهم من منازلهم. وقال "هذا هو ما نطلبه منكم، الأمر ليس إلزاميا، ولكننا نطلب منكم ببساطة ارتداء كمامة قدر الإمكان في حال إذا كنتم غير قادرين على تطبيق التباعد الاجتماعي."

وأضاف "سيمثل هذا الأمر مساهمة صغيرة نسبيا منكم ولكنها مساهمة يمكن أن تحقق فارقا كبيرا." وقال أندروز "بالتأكيد 288 حالة جديدة اليوم، هو رقم سيء للغاية."

وقال شاين باتون مفوض شرطة فيكتوريا إن السلطات أصدرت 60 غرامة خلال الأربعة وعشرين ساعة الماضية، منها 16 غرامة بسبب واقعة "سخيفة" في مطعم دجاج كنتاكي في في داندينونغ.

وقال باتون: "كان هناك أفراد من هيئة الإسعاف في المطعم في داندينونغ، وبينما هم يشترون الطعام، رأوا شخصين يطلبون 20 وجبة في الساعة الواحدة والنصف صباحا."

وقال "دونا رقم السيارة وتتبعناها إلى إحد المنازل في داندينونغ. وعندما دخلنا، وجدنا شخصين نائمين، وكان هناك 16 آخرين مختبئين في المنزل، وقد طلبوا وجبات كنتاكي من أجل الاحتفال بعيد ميلاد."

وقال باتون إن الشرطة غرمت أربعة من العاملين في الجنس لانتهاكهم أوامر البقاء في المنزل في إحدى شقق Glen Waverley.

وقال "الشرطة ذهبت إلى المكان لتجد أربعة أشخاص داخل الشقة، لا يسكنون بها." وأضاف "مع المزيد من التحقيق تبين أن الشقة يتم استخدامها لتسهيل الأعمال الجنسية في انتهاك لأوامر البقاء في المنزل."

وقال رئيس الحكومة إن إجراءات الإغلاق في ملبورن يمكن أن تمتد لأكثر من ست أسابيع لو استمر الناس في مخالفة القواعد. وقال "أنا ادعو كل فرد في سكان فيكتوريا. الطريقة الوحيدة التي ستمكننا من تثبيت تلك الأرقام هو أن نبقى جميعا في المنزل."