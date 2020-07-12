أستراليا.. فيكتوريا: إرتفاع عدد إصابات كورونا وأكثر من 700 ألف طالب يعودون إلى التعلم عن بعد

أعلن رئيس حكومة ولاية فيكتوريا أن طلاب المدرسة الإعدادية إلى السنة العاشرة الذين يسكنون في مناطق الإغلاق سيعودون إلى التعلم عن بعد بعد أن سجلت الولاية أكثر من 200 إصابة بفيروس كورونا.

كما أعلن عن تمديد العطلة المدرسية الفصلية حتى 20 تموز/يوليو.

هذا وارتفع عدد الوفيات جراء الفيروس إلى 108، بعد أن توفي شخصا في السبعينات من عمره بسبب كوفيد-19. كما ارتفع عدد الإصابات خلال 24 ساعة بـ 273 شخصا.

وفي فيكتوريا حاليا 1,274 حالة نشطة، 57 منها في المستشفى، و16 في العناية المركزة.

وقال أندروز: "إذا لم نتبع القواعد، إذا لم نلعب دورنا، فببساطة سنرى هذا الفيروس يستمر في الانتشار، وستكون موجة ثانية أطول، وعواقبها وخيمة."

أما بالنسبة لطلاب الثانوي سنة 11و12، وللطلاب من ذوي الاحتياجات الخاصة أو الذين لا يستطيعون التعلم من المنزل، فسيتمكنون من التعلم في المدرسة بشكل طبيعي. وهذا ينطبق على الطلاب الذين يسكنون في مناطق ملبورن الكبرى وميتشيل شاير.

وقال أندروز إن الخطوة هذه تهدف إلى تقليل العبء على المستشفيات والطواقم الصحية.

"الوضع فريد من نوعه، والاستجابة (للفيروس) فريدة من نوعها ومتناسبة تماما مع المخاطر."

"إنه [الفيروس] شديد العدوى لدرجة أنه في كل مرة يتخذ فيها شخص ما خيارًا سيئًا، يدفع المجتمع بأكمله ثمن ذلك."

وقال كبير الأطباء في الولاية الدكتور بريت ساتون إن الحد من حركة الطلاب هو القرار الصائب.

وأضاف: "أكون غير قادر على تحمل المسؤولية عندما أسمح للطلاب فيه للعودة إلى المدرسة عندما أعلم أن حالات الإصابات تتزايد يوما بعد يوم."

وعلّق أندروز قائلا إله يدرك أن هذا الأمر لن يكون سهلا خاصة مع العائلات التي أطفالها صغار.

وأضاف: "إنه ليس قرارًا سهلا. سيكون أمرًا صعبًا للغاية، ولكن هذا هو ما يجب القيام به نظرًا للظروف التي نواجهها خاصة أننا لا نملك ترف التظاهر بأن هذا ليس حقيقيا."

ارتفاع الحالات بين العاملين في الخطوط الأمامية

وقال البروفيسور ساتون إن حالات تفشي الأمراض في مؤسسات الرعاية الصحية ودور المسنين تثير القلق بشكل خاص.

فهناك 11 حالة إصابة بكوفيد-19 مرتبطة بمستشفى برونزويك الخاص، وثماني حالات في مستشفى ألفريد واثنان بمستشفى بوكس ​​هيل.

كما وسجلت 11 إصابة بالفيروس في دور لرعاية المسنين.