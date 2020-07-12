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أستراليا.. نيو ساوث ويلز: يجب على المسافرين تحمل كلفة الحجر الصحي الإلزامي في الفنادق والتكلفة 3000$

بعد أن كانت الحكومة تتكبد تكاليف الحجر الصحي الإلزامي للمسافرين الدوليين الواصلين إلى أستراليا، بدءا من منتصف ليل السبت 18 تموز\يوليو سيدفع المسافرين هذه التكلفة.

آخر تحديث: منذ 12 من الدقائق
المصدر: SBS
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الكاتب: العنكبوت الالكتروني
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أستراليا.. نيو ساوث ويلز: يجب على المسافرين تحمل كلفة الحجر الصحي الإلزامي في الفنادق والتكلفة 3000$
Returning travellers have to quarantine in a hotel for two weeks

يدفع المسافرون الدوليون الذين يصلون إلى نيو ساوث ويلز 3000$ لتغطية كلفة الحجر الصحي الإلزامي لمدة 14 يوما في الفنادق بدءا من منتصف ليل السبت 18 تموز\يوليو.

 

وقالت رئيسة حكومة ولاية نيو ساوث ويلز غلاديس بريجكليان إن أستراليا أعطت مواطنيها المتواجدين في الخارج الوقت الكافي للعودة إلى وطنهم، لذلك "نشعر أنه من العدل أن يغطوا بعض تكاليف الإقامة في الفنادق."

 

وبحسب ما أعلنته بريجكليان لن يفرض على المسافرين الذين اشتروا تذاكر سفرهم قبل منتصف ليل 12 تموز/يوليو أن يدفعوا تكاليف الحجر الإلزامي بغض النظر عن التاريخ الذين سيعودون فيه إلى البلاد.

 

ووفقا لرئيسة الحكومة تبلغ فاتورة الحجر الصحي الإلزامية الآتي:

 

- 3000 آلاف دولار الواحد

 

- 1000 دولار إضافية لكل شخص بالغ في نفس العائلة

 

- 500 دولار إضافية لكل طفل يبلغ من العمر ثلاث سنوات وأكثر

 

- الأطفال تحت سن 3 سنوات يقيمون مجاناً

 

وهذا يعني أن عائلة مؤلفة من 5 أشخاص الأم والأب وثلاثة أطفال فوق عمر الثلاث سنوات سيتعين عليهم دفع مبلغ 5500 دولار للإقامة في فندق لمدة 15 يوما.

 

ولكن نيو ساوث ويلز ليست الولاية الأولى التي تقوم بهذا الإجراء، اذ تفرض ولاية كوينزلاند منذ بداية شهر تموز/يوليو على المسافرين العادين من خارج أستراليا دفع تكاليف الحجر الصحي الإلزامي. ففي كوينزلاند تبلغ التكلفة على الشخص الواحد 2,800$، و3,710$ لشخصين بالغين، و4,620$ لعائلة مؤلفة من شخصين بالغين وطفلين.

 

أما المقاطعة الشمالية فتفرض على المسافرين دفع تكاليف الحجر الصحي في الفنادق منذ البداية. ومن المتوقع أن تفرض الولايات والمقاطعات أخرى رسومًا مماثلة.

 

وسيتم إعطاء المسافرين مدة 30 يوما بعد الإنتهاء من الحجر الإلزامي لدفع الفاتورة، وستوفر الحكومة دعم للعائلات التي لا تستطيع تحمل التكلفة.

 

وكان رئيس الوزراء قد أعلن يوم الجمعة بعد الاجتماع الوطني الوزاري مع قادة الولايات والمقاطعات أن الحكومة ستخفض الرحلات الدولية الواصلة إلى النصف وتحمل المسافرين تكاليف الحجر الصحي.

 

وقد تم عزل أكثر من 25000 شخص في الولاية منذ أواخر مارس أذار الماضي، مما كلف حكومة الولاية أكثر من 50 مليون دولار.

 

وعلى الرغم من دفع المواطنين لكلفة الفنادق، إلا أن حكومة الولاية ستواصل دفع فاتورة الأمن والنقل و والخدمات اللوجستية.

المصدر: SBS

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