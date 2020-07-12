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أستراليا.. نيو ساوث ويلز: ارتفاع عدد إصابات فيروس كورونا المرتبطة ببؤرة تفشي كاسولا إلى ٩

حث نائب كبير الأطباء الدكتور نيك كواتسوورث، أي شخص مرتبط ببؤرة تفشي الفيروس في فندق كروس رودز في نيو ساوث ويلز على إجراء فحص كورونا.

آخر تحديث: منذ 37 من الدقائق
المصدر: SBS
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الكاتب: العنكبوت الالكتروني
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أستراليا.. نيو ساوث ويلز: ارتفاع عدد إصابات فيروس كورونا المرتبطة ببؤرة تفشي كاسولا إلى ٩
A cleaner dressed in Personal Protective Equipment leaves the Crossroads Hotel

طلبت السلطات في نيو ساوث ويلز من كل شخص قام بزيارة فندق وحانة Crossroads في منطقة كاسولا خلال الأيام الثمانية الماضية على حجر أنفسهم، في الوقت الذي تتسابق فيه السلطات الصحية إلى تحديد حجم التفشي في جنوب غرب سيدني.

 

وأصبح شاب في ١٨ من عمره سادس حالة مرتبطة بالبؤرة بعد أن أتت نتائج فحصه ايجابية، الأمر الذي دفع حكومة نيو ساوث ويلز إلى توسيع نصيحة العزل الذاتي بشكل كبير لجميع الأشخاص الذين زاروا المكان في الفترة ما بين 3 تموز/يوليو و10 تموز/يوليو.

 

وكانت السلطات قد حددت في السابق عدد الأشخاص الذين عليهم عزل أنفسهم على أنهم ٦٠٠، وهم الأشخاص الذين زاروا الحانة في كاسولا في 3 تموز/يوليو.

 

لكن السلطات عادت وطلبت من كل شخص يعتقد أنه قد يكون معرض لخطر الإصابة بالفيروس بأن يقوم بفحص نفسه، بما في ذلك سائقي الشاحنات بين الولايات.

 

وأضاف د. كواتسوورث "من المهم للغاية أنه إذا كنت هناك في الفترة بين 3 تموز/يوليو و 10 تموز/يوليو، أن تقوم بفحص كورونا مرة أخرى، في هذه الحالة، بغض النظر عن الأعراض".

 

هذا وتم فحص أكثر من ١٢٠٠ شخص في مركز الفحص المتنقل في الحانة منذ يوم الجمعة.

 

وقالت الدكتورة كيري شانت، كبيرة الأطباء الصحيين في نيو ساوث ويلز، إن الأشخاص الذين زاروا فندق وحانة كروس رودز عليهم أن يعزلوا أنفسهم، حتى لو جاءت نتيجة فحص كورونا سلبية.

 

وتم تسجيل 14 إصابة جديدة بكوفيد-١٩ خلال الـ 24 ساعة الماضية في نيو ساوث ويلز، تسع حالات منها مرتبطة بفندق وحانة كاسولا.

 

وفي وقت سابق اليوم، قالت رئيسة حكومة ولاية نيو ساوث ويلز غلاديس بيرجليكان أن الدولة تستعد لوقف حالات الانتشار المجتمعية وطلبت من أي شخص يعاني أي من أعراض كورونا من اجراء الفحص، "إذا استيقظت وتعاني من ألم في الحلق، لا تذهب للعمل. قم بفحص كورونا."

المصدر: SBS

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