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أستراليا: فيكتوريا تسجل اعلى عدد إصابات بلغ 317 خلال 24 ساعة حتى اليوم الخميس
أعراض فيروس كورونا تظهر بسرعة قياسية على حالات سيدني ليصبح معديا بعد يوم واحد على الاصابة
سيدني، استراليا(ترجمة ميدل ايست هيرالد)-- عادة ما يستغرق فيروس كورونا ما يصل إلى 14 يومًا لبدء ظهور التأثيرات على الجسم، لكن السلطات تقول أن حالات سيدني الجديدة أصبحت معدية بعد يوم واحد فقط على الإصابة بالفيروس.
وقد اعلن وزير الصحة في نيو ساوث ويلز براد هازارد إن المدينة «في منطقة حرب بشكل فعال» بعد أن تم ربط عشر حالات بمجموعة Crossroads Hotel امس - ليصل إجمالي عدد الإصابات المعروفة إلى 34.
واعلنت كبيرة مسؤولي الصحة في الولاية، الدكتورة كيري شانت، إن العديد من الحالات طورت أعراض COVID-19 بسرعة لا تصدق، مضيفة إن حالات سيدني الجديدة يبدو أنها تظهر الأعراض بعد يوم واحد فقط.
وقالت الدكتورة شانت: «يمنحك (الفيروس) القليل من الوقت لتعقب جهات الاتصال والاحتكاك، لأنه يجب عليك تشخيص الحالات ومن ثم عليك إغلاق جهات الاتصال والاحتكاك تلك».
في هذه الاثناء، يقول أحد كبار خبراء الفيروسات التاجية في أستراليا أن فيكتوريا على «حد سكين» مع COVID-19، حاثاً على اغلاق الولاية بالكامل والقضاء على الفيروس مرة واحدة وإلى الأبد.
وخلال الـ 24 ساعة المنتهية ظهر اليوم الخميس سجلت فيكتوريا 317 إصابة جديدة (وهو اعلى عدد اصابات في الولاية خلال يوم واحد) فيما سجلت نيو ساوث ويلز 10 إصابات لتصبح الاصابات على مستوى استراليا: 10،807 حالة من COVID-19 (4750 في فيكتوريا و 3527 في نيو ساوث ويلز و1071 في كوينزلاند و443 في جنوب أستراليا و644 في غرب أستراليا و228 في تاسمانيا و113 في مقاطعة العاصمة الأسترالية و 31 في المقاطعة الشمالية).
كوينزلاند لتطبيق عقوبة جديدة صارمة
وتتحرك كوينزلاند اليوم الخميس لتمرير قوانين فرض عقوبة قصوى بالسجن لمدة ستة أشهر لمن يكسر القيود الحدودية.
ورأى نائب رئيسة الولاية ووزير الصحة ستيفن مايلز إن العقوبة القصوى الحالية البالغة 4000 دولار ليست كافية.
وقال: «هذا الأسبوع في البرلمان ، سنعزز قوانين الصحة العامة لدينا - ونعزز السلطات المتاحة للولاية للحفاظ على سلامة سكان كوينزلاند».
وفي أنباء جيدة لكوينزلاندز، فإن الاختبارات على 18 كوينزلانديا من الذين زاروا فندق كروسرودز في جنوب غرب سيدني جاءت سلبيًا.
مستوى فيروس مرتادي النوادي (Pubgoer) خارج المخططات
كشف وزير الصحة في نيو ساوث ويلز، براد هازارد، أن شابًا أصيب بفيروس كورونا في فندق كروسرودز في كاسولا وكانت اصابته «من أعلى مستويات العدوى التي شهدناها على الإطلاق».
قال هازارد لـلمذيع Ben Fordham على اذاعة 2GB: «جاءنا شاب من تلك المجموعة الأخيرة ... كان لديه أحد أعلى مستويات العدوى التي شهدناها على الإطلاق».
واضاف يقول «كان حمله الفيروسي قادرًا تمامًا على نشره إلى أي شخص بالقرب منه ... نحتاج جميعًا أن نكون في حالة تأهب قصوى.»
إغلاق ناد رياضي في سيدني
وقد جرى اغلاق ناد رياضي في غرب سيدني يوم امس الأربعاء لتنظيفه وتعقيمه بعد أن أظهر اختبار حالة إيجابية لفيروس كورونا.
فقد أخبرت ادارة Magpie Sports، في كرويدون بارك، العملاء أن السلطات الصحية اتصلت بها يوم الأربعاء وأخبرتها أنها تحقق مع شخص ثبتت اصابته بفيروس كورونا مؤخرًا.
إغلاق مقهى في سيدني
وتم إغلاق مقهى في سيدني لتنظيفه وتعقيمه بعد الإبلاغ عن حالة ايجابية لدى أحد العملاء.
وقالت ادارة مصنع فرانكي للأغذية، الموجود داخل Milperra Flower Power ، أن العميل كان في المقهى يوم الخميس 9 تموز بين الساعة 12 و 2 مساءً.
وجرى الاتصال بالأشخاص الآخرين الذين كانوا هناك في ذلك الوقت من قبل السلطات الصحية
وقالت ادارة المقهى في صفحتها على فايسبوك: «من واجبنا حماية ضيوفنا وموظفينا والمجتمع المحلي.. سوف نعيد فتح أبوابنا بمجرد اختبار جميع الموظفين ولن يُسمح إلا لمن حصلوا على نتائج سلبية بالعودة إلى العمل وتم تنظيف وتعقيم المكان من أي آثار محتملة للفيروس من قبل شركة تنظيف معتمدة».
ومن المصالح الأخرى المتضررة Meat Perfection butcher في ميلبيرا، ولوورث في بورال، في بيلفيلد، Macarthur Macarthur Tavern، YMCA Revesby وHurricane's Grill في برايتن لا ساندز.
خمس إصابات في مستشفى الأطفال
وجرت اختبارات على خمسة موظفين في مستشفى ملبورن الملكي للأطفال جاءت نتائجها إيجابية.
وقال المستشفى في بيان ليل الأربعء إن الموظفين الخمسة ليسوا على صلة بأي فريق، وسبعة موظفين آخرين يعزلون الآن أنفسهم عن منازلهم.
وقال البيان «يتم دعم أعضاء فريقنا من قبل مديريهم وفريق الشعب والثقافة في المستشفى».
واضاف البيان يقول «قام المستشفى بتقييد جميع زيارات جميع زوار المرضى باستثناء الآباء/ الأوصياء منذ شهر نيسان. وهذا يشمل الأشقاء والأقارب والإعفاءات مسموح بها فقط في الظروف القصوى».
يأتي هذا بعد أقل من أسبوع من إغلاق مكان طعام في المستشفى ثبتت اصابة أحد موظفيه بالفيروس
وقال متحدث باسم المستشفى: «أجرى اغلاق مطعم البيع بالفرق يقع في الحرم الجامعي يوم الجمعة (من الأسبوع الماضي) بعد اصابة احد عماله بالفيروس».
سكان ملبورن يتدفقون من «الملل» إلى مراكز التسوق
يقول تجار التجزئة في ملبورن المحظورة التجول ان السكان يتدفقون الى مراكز التسوق بسبب الملل ولأنهم يريدون بعض الوقت بعيدًا عن عائلاتهم.
وتحدثت Monash Leader إلى عمال التجزئة في تشادستون الذين قالوا إنهم «صدموا» كون بعض المتسوقين لم يأخذوا الإغلاق على محمل الجد.
وقالت: «لدينا الكثير من العملاء الذين يأتون ويفعلون الشيء الصحيح، ولكن هناك بعض الذين يدخلون ويقولون أنهم يشعرون بالملل ويحتاجون إلى وقت بعيدا عن عائلاتهم».
واضافت تقول «لقد رأيت الشرطة والأمن يقومون بدوريات منتظمة وبعمل رائع.»
من بين الغرامات الـ 88، 24 غرامة عند نقاط تفتيش للمركبات حيث قامت الشرطة بإجراء 24،956 عملية فحص على الطرق الحيوية الرئيسية في ملبورن.
وأجرت الشرطة 5184 عملية تفتيش مفاجئة على الأشخاص في المنازل والأعمال والأماكن العامة في جميع أنحاء الولاية.
كما تم تغريم مجموعة من تسعة أشخاص في مسكن خاص في سوق التجارة المركزي في ملبورن، وزعمت الشرطة أيضًا وجود نشاط مخدرات مشتبه فيه.
وبعث رئيس ولاية فيكتوريا دانيال أندروز برسالة إلى أي شخص لا يزال يخرق قواعد العزل والقيود، بعد ان أكدت الولاية 317 حالة جديدة خلال 24 ساعة حتى ظهر امس الاول الخميس.
وقال السيد اندروز «لكل من قدم تضحيات كبيرة أقول أنا فخور به، وأنا ممتن.. ممتن للغاية».
«بالنسبة لأولئك الذين لا يفعلون الشيء الصحيح، يجب عليهم تحسين سلوكهم، واتخاذ خيارات أفضل لهم ولعائلاتهم وللمجتمع بأكمله.. البديل غير مقبول لأي منا وسوف يتم تغريمهم إذا كانوا يفعلون الشيء الخطأ.»
نيو ساوث ويلز ترفض خطة نقل لحدودها مع كوينزلاند
كشفت رئيسة ولاية كوينزلاند رفض حكومة نيو ساوث ويلز اقتراح تحريك حدود كوينزلاند 7 كيلومترات جنوباً إلى نهر تويد لمنع الضغط المالي على الشركات المجاورة للحدود.
وقالت أناستاشيا بالاشيه لبرنامج Today الذي تعرضه القناة التاسعة (صباح امس الأربعاء): «عرضت ذلك على نيو ساوث ويلز ورفضته».
واضافت تقول «كان هذا منذ البداية صحيحًا لجعل نهر تويد حدودا بحيث يمكن لتلك المجتمعات الحدودية أن تتحرك إلى الوراء وإلى الأمام، وقد تم رفض ذلك».
إغلاق مدرسة في ملبورن
وجرى اغلاق مدرسة خاصة في شمال ملبورن بعد اصابة عامل تكنولوجيا معلومات (IT worker) بالفيروس.
وأخبر معهد السيرعات (Al Siraat College) في إيبينغ الأهالي والموظفين بذلك ليلة الثلاثاء.
وقال المدير Fazeel Arain لأولياء الأمور في رسالة بريد إلكتروني أن الطلاب في السنوات 10 و 11 و 12 الذين من المقرر أن يبدأوا الفصل الدراسي الثالث في المعهد يوم الخميس (امس الاول) «ستتم الآن دراستهم عبر الإنترنت حتى إشعار آخر».
الفيروس يضرب 39 دار رعاية للمسنين في فيكتوريا
كشف وزير رعاية المسنين في فيكتوريا ريتشارد كولبيك أن 39 دار رعاية مسنين في ملبورن أصيبت بحالات فيروسات تاجية - بزيادة قدرها سبعة بين عشية وضحاها.
وعلى الرغم من أن معظم حالات العدوى في الموظفين فقط، إلا أن هناك 45 مقيمًا في ثماني دور مسنين أصيبت بالفيروس.
وقال كولبيك لبرنامج توداي: «هناك المزيد من الأخبار السيئة قادمة»، مضيفا «من المهم أن نفعل كل ما في وسعنا لحماية هؤلاء الأشخاص الذين، كما نوافق جميعًا، ضعفاء للغاية».
رئيس الوزراء يعلن عن تدفق نقدي
ستتم تغطية مدفوعات المتدربين والتدريب المجاني لخريجي المدارس، من قبل حكومة موريسون، بموجب استثمار بقيمة 2 مليار دولار للمساعدة في دعم تعافي أستراليا من كوفيد 19.
وقد سيعلن رئيس الوزراء سكوت موريسون اليوم الخميس عن دعم موسع للأجور يصل إلى 7000 دولار في الربع المالي، ويكشف عن العنصر الأول من «المرحلة الثانية» من الانتعاش بعد توقف العمل بجوبكيبر (JobKeeper) تدريجياً في شهر ايلول المقبل.
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