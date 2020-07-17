أستراليا: نيو ساوث ويلز تعيد فرض قيود للحد من انتشار وباء كوفيد-19

Dominique Lamb says retailers fear the long-terms impacts of the pandemic.(Supplied: NRA)

أعلنت رئيسة حكومة ولاية نيو ساوث ويلز غلاديس بيرجيكليان إعادة فرض عددًا من القيود المتعلقة بالحد من انتشار وباء كورونا، ابتداء من يوم الجمعة القادمة، مؤكدة أن الولاية في " حالة تأهب قصوى".

وتأتي هذه الخطوات بعد تسجيل الولاية ثماني حالات إصابة جديدة بكوفيد-19 في الولاية. ومن بين الحالات الجديدة التي ظهرت خلال الساعات الأربع والعشرين حتى الثامنة من مساء يوم أمس، كانت ست حالات نتيجة لعدوى مجتمعية، بما في ذلك إصابة لرجل في الثمانينيات من عمره تناول العشاء في فندق كروسرودز في كاسولا، ما يجعل عدد المصابين في هذه المجموعة الآن 42 شخصًا.

كما عملت حالة أثناء مرضها في مطعم Thai Rock Restaurant في Wetherill Park، في وقت سجلت فيه خمس حالات إضافية بعد الساعة الثامنة مساءً.

وستحد القيود الجديدة عدد الحضور في الأماكن المغلقة وحفلات الزفاف والجنازات ودور العبادة.

وأعلنت غلاديس إعادة فرض القيود على النوادي والمقاهي والمطاعم والأماكن المغلقة، والمشابهة للقيود المفروضة على الحانات.

وأشارت بيريجيكليان إلى أن "ما نحتاج إليه في نيو ساوث ويلز هو تقليل مخاطر تلك الأنشطة التي نعرف أنها تنتشر الفيروس بشكل كبير ، وتلك الأنشطة في الداخل التي نعرف أنها تعمل كمحفز ، وسيؤدي ذلك أيضًا إلى تخفيف الضغط على الجهاز الصحي".

وسيسمح بحضور 150 شخصًا أو شخصًا واحدًا لكل أربعة أمتار مربعة في حفلات الزفاف والمناسبات الخاصة. أما بالنسبة للجنازات وأماكن العبادة، فحد التجمع المسموح به الآن هو 100 شخص أو قاعدة الأربع أمتار المربعة.

ويتوقع أن يلتزم الجميع أماكنهم خلال حضور هذه المناسبات. ولا تزال التجمعات الداخلية التي تضم 20 شخصًا مسموحة في نيو ساوث ويلز، لكن رئيسة الوزراء تتوقع أن تنخفض إلى 10 قريبًا.

الحانات

وبدءاً من صباح يوم الجمعة في تمام الساعة 12.01 صباحًا والموافق 17 يوليو، سيسمح للحانات في نيو ساوث ويلز بتواجد 10 أشخاص كحد أقصى لكل حجز أو طاولة، عوضاً عن 20.

وسيسمح أيضًا بتواجد 300 شخص كحد أقصى في الحانة في وقت واحد أو عميل واحد لكل أربعة أمتار مربعة.

وفي هذا الشأن، نشرت وزارة الصحة في ولاية نيو ساوث ويلز على موقعها على الإنترنت بيانا قالت فيه إنه "ابتداءً من يوم السبت 18 يوليو، يجب على جميع الحانات التأكد من تسجيل خطط السلامة المتعلقة بكوفيد-19 لدى حكومة نيو ساوث ويلز".

وسيكون مطلوبًا أيضًا تواجد مسؤولي نظافة في لجميع هذه المرافق مع إمكانية التعرف عليهم بسهولة. كما سيتوجب على جميع العملاء تسجيل دخولهم عند دخولهم إلى مرفق ما، وبينما لا تزال السجلات الورقية مقبولة، إلا أنه سيتعين على الحانات الآن إنشاء سجل رقمي في غضون 24 ساعة.

تغليظ العقوبات

جزائيا، سيتم تغليظ العقوبات على الأماكن التي لا تلتزم بالقواعد الجديدة.

وفي هذا الشأن، قالت وزارة الصحة إن "أي عمل تجاري يخالف أوامر الصحة العامة يمكن أن يواجه عقوبة تصل إلى 55000 دولار وقد يتم تطبيق عقوبة إضافية بقيمة 27500 دولار عن كل يوم تستمر فيه المخالفة". كما أكدت وزارة الصحة إمكانية إصدار مخالفات فورية أيضا.