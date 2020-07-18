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كبير مسؤولي وزارة الصحة: أستراليا تمر بأوقات خطيرة للغاية
" تحلوا بالصبر ... لقد بدأنا في السيطرة على الوضع في فيكتوريا".
حذر المسؤول في وزارة الصحة د. بول كيلي، من أن أستراليا تمر "بأوقات خطيرة للغاية" داعيا إلى أخذ الحيطة وسط تفشي وباء كورونا بولاية فيكتوريا.
وقال د. كيلي إن "هذه أعداد كبيرة اليوم، وهذا أمر مزعج". جاء هذا خلال مؤتمر صحافي في كانبرا.
وتابع قائلا " تحلوا بالصبر ... لقد بدأنا في السيطرة على الوضع في فيكتوريا".
كما حذر سكان جنوب غرب سيدني من عدم اتباع القيود في عطلة نهاية الأسبوع وعدم الالتزام بقواعد التباعد الإجتماعي.
وصرح قائلا "إذا كنت مريضًا، ابق في المنزل ما لم تخرج للحصول على [الرعاية الطبية] ، ونشجعك على الخضوع للفحص.
وتعليقا على آخر الاحصاءات الخاصة بكوفيد-19 قال كيلي "هذه ليست مجرد أرقام، إنهم أناس حقيقيون لديهم عائلات وأصدقاء".
وتابع قائلا إن الحالات التي تم تشخيصها في الأسابيع القليلة الماضية "أظهرت زيادة في دخول المستشفى 126 حالة في المستشفى و 32 في العناية المركزة".
الفيروس يتغير
وحول التغيرات في تركيبة الفيروس قال إنه "تغير جزيئياً" ولكن "تغيرات صغيرة جداً منذ اكتشافه في ووهان في ديسمبر".
وحذر كيلي من أن كورونا "يميل إلى أن يصبح أكثر قابلية للانتقال" واصفا إياه هذا "فيروس شديد العدوى" لافتا إلى أن "هذا هو السبب في أننا نريد الحد من اختلاط الناس".
هذا الارتفاع بعدد الإصابات بفيكتوريا، أثار مخاوف من حدوث موجة ثانية على المستوى الوطني، تجلت بطلب رئيس حكومة فيكتوريا دانييل أندروز من جميع سكان الولاية على ارتداء الكمامات في الخارج.
وأعلنت ولاية فيكتوريا عن تسجيل 428 حالة جديدة من الإصابة بفيروس كورونا، لتحطم بذلك أعلى حصيلة يومية تم تسجيلها في أستراليا منذ ظهور الوباء في أي ولاية أو مقاطعة، وتتجاوز الرقم القياسي بأكثر من 100 حالة.
وأعلن أندروز أن ثلاثة أشخاص قد توفوا خلال الأربعة وعشرين ساعة الماضية وهم: رجل في الثمانينات من العمر وآخر في السبعينات وامرأة في الثمانينات.
ومن بين الحالات الجديدة المسجلة هناك 57 حالة مرتبطة ببؤر تفشي معروفة و370 حالة مجهول المصدر ولا تزال خاضعة للتحقيق، وحالة واحدة في فنادق الحجر الصحي الإلزامي للعائدين من الخارج.
يخضع سكان ملبورن الكبرى لأوامر البقاء في المنزل ولا يحق لهم الخروج من المنزل إلا لضرورات العمل أو الدراسة أو ممارسة الرياضة والقيام بمسؤوليات الرعاية. ويُنصح الأشخاص بارتداء كمامات الوجه في الأماكن العامة.
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سيدني - استراليا
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