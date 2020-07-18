أستراليا.. نيو ساوث ويلز: 15 حالة إصابة جديدة بكورونا في سيدني

سجلت ولاية نيو ساوث ويلز 15 إصابة جديدة بكوفيد-19 في تمام الساعة الثامنة من مساء يوم أمس، ما رفع العدد الإجمالي حالات الإصابة في الولاية إلى 3361 حالة.

ومن بين الحالات الخمس عشرة، هناك خمس حالات مرتبطة بشكل مباشر أو غير مباشر بفندق كروس رودز بكاسولا جنوبي غرب سيدني.

وأجري ما يقرب من 30 ألف فحص، من ضمنها 3000 اختبار أجري جنوبي سيدني.

ويقوم المسؤول الصحي في نيو ساوث ويلز د. جيريمي ماكانيلتي بتحديث قائمة بالمواقع والأوقات التي يجب أن يعزل فيها الأشخاص الذين زاروها لمدة 14 يومًا.

وهذا يتضمن:

حانة The Soldiers Club في باتمانز باي في تاريخ 13 يوليو بين 7 -9:30 مساءً.

ماكدونالدز ألبيون بارك في 15 يوليو من الساعة 2 مساءً 2:30 مساءً.

نادي بلانت فتنس الصحي بين 4 يوليو و10 يوليو.

ودعا د. جيريمي ماكانولتي سكان الولاية إلى الحفاظ على معايير النظافة.

وقال د. ماكنولتي "نحن في مرحلة حاسمة في مواجهة كوفيد-19 خاصة وأن هناك عددًا نشطًا جدًا من الحالات في نيو ساوث ويلز وفيكتوريا. من المهم جدًا أن نتحد، كمجتمع، لمكافحة هذا الفيروس".

وأضاف ماكنولتي أن "الأشياء التي نحتاج جميعا إلى القيام بها هي الحفاظ على التباعد الاجتماعي، والبعد 1.5 متر على الأقل عن الآخرين، وتجنب التجمعات المزدحمة".