أستراليا.. سيدني: إصابة شخص بكاتدرائية سيدة لبنان في هاريس بارك بكوفيد-19

أعلنت كاتدرائية سيدة لبنان في ضاحية هاريس بارك غربي سيدني اليوم عن إصابة أحد رعايا الأبرشية بفيروس كوفيد-19.

وأشارت الكاتدرائية في بيان أن المصلي حضر للصلاة في الكنيسة يوم الأربعاء الموافق 15 يوليو في تمام الساعة الخامسة والنصف مساءً، والخميس 16 الموافق 16 يوليو في تمام الساعة السادسة مساءً ويوم الجمعة الموافق 17 يوليو في الساعة 1:30 من بعد الظهر وعند السادسة مساء من اليوم نفسه.

وكإجراء احترازي وحفاظا على سلامة أبناء الأبرشية ورجال الدين والموظفين والمجتمع، قررت الكنيسة أغلاق أبوابها لمدة يومين لغاية يوم الثلاثاء الموافق 21 يوليو 2020، على أن يتم مراجعة الوضع بناء على آخر التطورات.

ودعت الكاتدرائية كل من حضر إليها منذ يوم الأربعاء الموافق 15 يوليو 2020، وتظهر عليه أي أعراض لكوفيد-19ـ الخضوع لفحص كورونا.

وبحسب البيان أنه "من المستبعد أن تكون العدوى قد انتقلت للمصاب داخل الأبرشية".

من جهتها تواصلت وزارة الصحة في ولاية نيو ساوث مع الكاتدرائية وزودتها الأخيرة بسجلات الزوار.

كما دعا الطرفان كل من زار الكاتدرائية في التواريخ المذكورة أعلاه للخضوع إلى فحص كوفيد-19.

كما أوضحت الكاتدرائية أنها قامت بعمليات تعقيم وتطهير فور إبلاغها بالخبر من قبل السلطات، مؤكدة على أنها ستبقى على تواصل مع السلطات الصحية والمجتمع.