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أستراليا: الكمامة إلزامية في ملبورن اعتبارا من الخميس

آخر تحديث: منذ 1 من الساعات
المصدر: AFP
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الكاتب: العنكبوت الالكتروني
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أستراليا: الكمامة إلزامية في ملبورن اعتبارا من الخميس

سيصبح وضع الكمامة إلزاميا في الأماكن العامة في ملبورن بدءا من الخميس المقبل وفق ما أعلنت السلطات المحلية في هذه المدينة الأسترالية التي تحاول وقف تفشي وباء كوفيد-19.

وسجّلت ولاية فيكتوريا (جنوب شرق) وعاصمتها ملبورن، أكثر من ثلاثة آلاف إصابة بفيروس كورونا المستجد بينها 363 إصابة جديدة سجلت في الساعات الـ 24 الماضية، وذلك رغم تدابير العزل السارية منذ عشرة أيام.

وفي محاولة لوقف انتشار الفيروس الذي ظهر في الصين في ديسمبر، أعلن رئيس وزراء الولاية دانيال أندروز أن وضع الكمامة سيصبح إلزاميا في الأماكن العامة، وهي سابقة في البلاد.

وقال أندروز خلال مؤتمر صحافي إن هذا الإجراء الذي سيدخل حيز التنفيذ ليل الأربعاء الخميس، سيشمل أكثر من خمسة ملايين شخص في ملبورن وبلدة ميتشل شير المجاورة.

وأضاف أن المخالفين سيعاقبون بغرامة تبلغ 200 دولار أسترالي (122 يورو) وسيسمح باستخدام العصب والأوشحة حتى تتمكن الولاية من تلبية الطلب المتزايد على الكمامات.

ومنذ بدء انتشار الوباء في أستراليا التي يبلغ عدد سكانها 25 مليون نسمة، سجلت نحو 12 ألف إصابة ضمنها 122 وفاة.

المصدر: AFP

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