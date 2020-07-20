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أستراليا: تلميحات الى تمديد المساعدة المالية للاستراليين حتى نهاية العام مع خفض المبلغ

وزير الخزانة سيعلن التغييرات في تحديث الميزانية يوم الخميس

آخر تحديث: منذ 19 من الدقائق
المصدر: SBS
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الكاتب: العنكبوت الالكتروني
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أستراليا: تلميحات الى تمديد المساعدة المالية للاستراليين حتى نهاية العام مع خفض المبلغ
People are seen in long queues outside the Centrelink office in Southport on the Gold Coast, Monday, March 23, 2020. Source: AAP

أفادت تقارير أعلامية صباح هذا اليوم بأمكانية تمديد العمل بخطة المساعدات المالية جوب كيبر حتى نهاية هذا العام مع اجراء تغييرات على قيمة المبلغ.

 

واشارت التقارير الى امكانية خفض المبلغ الى 1000 دولار كل اسبوعين بدلاَ من 1500 دولار كما هو معمول به حالياً.

 

تأتي هذه التلميحات في وقت أشار فيه تقرير صدر اليوم الى ان قطع البرنامج سيؤدي الى دفع حوالي 650 ألف استرالي للعيش على حافة الفقر.

 

وكان وزير المال الفيدرايلي ماتياس كورمان قد اوضح في مقابلة مع سكاي نيوز الخطوط العريضة لما يمكن توقعه في البيان الاقتصادي للحكومة هذا الأسبوع حول مستقبل برنامج المساعدة جوب كيبر.

 

ومن المقرر ان ينتهي العمل ببرنامج إعانة الأجور جوب كيبر وبرنامج اعانات المساعدة جوب سيكر في أيلول سبتمبر.

 

وقد قامت وزارة الخزانة بمراجعة المبادرتين وستنشر نتائجها في التحديث الاقتصادي والمالي الذي سيقدمه وزير الخزانة جوش فريدنبرغ يوم الخميس.

 

الا ان وزير المال ماتياس كورمان كان مترددا في حديثه مع سكاي نيوز في إعطاء تفاصيل مؤكدة ، لكنه أشار إلى أنه سيكون هناك دعم مستمر فيما يخص برنامج جوب كيبر.

المصدر: SBS

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