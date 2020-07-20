أستراليا.. "نقطة حرجة": نيو ساوث ويلز تسجل أعلى عدد من الإصابات منذ شهور

حذرت رئيسة حكومة نيو ساوث ويلز غلاديس بريجيكليان من أن الولاية وصلت إلى "نقطة حرجة" في معركتها للقضاء على فيروس كورونا بعد أن سجلت الولاية أعلى رقم من الإصابات منذ شهور.

وسجلت الولاية 20 إصابة جديدة اليوم، كلها معروف مصدر انتقال العدوى فيها. وقالت بريجيكليان "ولايتنا مازالت في أعلى حالات اليقظة والحذر." وأضافت "ولكننا نعلم أيضا أن ولايتنا وصلت إلى نقطة حرجة، ولدينا الفرصة لعزل الحالات التي لدينا لنقمع التفشي ونتأكد من تقليل انتشار الفيروس."

وأكدت قائلة "للأسف بعض الأماكن الأخرى لا تملك تلك الفرصة."

وأجرت السلطات حوالي 50,000 فحص في عموم الولاية، ومن بين المرضى حاليا، يوجد 96 شخصا في المستشفى من بينهم شخصان فقط في العناية المركزة، منهما شخص في الثلاثينات من العمر.

وقالت كبيرة المسؤولين الصحيين في الولاية كيري تشانت "أعتقد أنه من المهم دائما التأكيد على أنه رغم أننا نقول عادة أن هذا المرض يؤثر على المسنين، وهو كذلك بالفعل في المتوسط، يجب أن نؤكد على أن بعض صغار السن سيؤثر عليهم المرض، ونحن نناشد الجميع للتعامل مع كوفيد-١٩ بجدية بالغة."

وناشدت بريجيكليان الناس باتباع النصائح الصحية: "الأسابيع القادمة ستكون حاسمة".

وقالت "أرجوكم تجنبوا التجمعات الكبيرة. أرجوكم فكروا مرتين قبل الذهاب إلى أي مكان به حشود، حتى لو كان التباعد الاجتماعي مطبقا هناك."

ومن بين الحالات الجديدة، هناك ثلاث حالات مرتبطة بحانة كروس رودز في كاسولا جنوب غرب سيدني، ما يرفع عدد الإصابات المرتبطة بتلك البؤرة إلى 48 حالة.

كما سجلت السلطات ثمان حالات مرتبطة بمطعم Thai Rock restaurantفي Wetherill Park mall. وأربع حالات مرتبطة بنادي الجنود في the Batemans Bayعلى الساحل الجنوبي لنيو ساوث ويلز.

أما باقي الحالات: أربعة أشخاص من العائدين من الخارج والموجودين في الحجر الصحي الإلزامي، وشخص واحد التقط العدوى من فيكتوريا وحاليا رهن العزل الذاتي في المنزل.

وبم تسجل الحصيلة اليومية حالة إصابة واحدة لشخص كان موجودا في Sutherland Local Courtجنوب سيدني خلال الأسبوع الماضي. وأكدت وزارة العدل الحالة الجديدة وتم إغلاق المحكمة كتدبير وقائي والقيام بعمليات التنظيف العميق والتطهير.