- تونس تستقبل أول دفعة من السياح وسط تدابير مشددة للوقاية من كورونا
- أستراليا: رصد حالة كوفيد-١٩ في بينريث وأخرى في ماونت درويت غربي سيدني
- أستراليا.. سيدني: اصابتان جديدتان بكورونا بين أبناء رعية كاتدرائية سيدة لبنان
- أستراليا: تغريم من حضروا حفلة منزلية في غرب سيدني 60,000 دولار لمخالفة قواعد كورونا
- أستراليا.. "نقطة حرجة": نيو ساوث ويلز تسجل أعلى عدد من الإصابات منذ شهور
- أستراليا: تلميحات الى تمديد المساعدة المالية للاستراليين حتى نهاية العام مع خفض المبلغ
- كورونا لبنان: العدّاد يسرع والخطر يكبر
- جلسة حكومية للتحقيق الجنائي غداً... وخطّة التعافي تنتظر «لازار»
- أسرار وخفايا لبنانية
- هل تستطيع إيران الصمود حتّى نيسان أو أيّار المُقبلَيْن؟
- حياد البطريرك.. ولعنة الإنقسام!
- ضغط إقتصادي تصاعدي لثلاث سنوات؟
- الحكومة «تنصاع» لصوت العقل.. والقرار للصندوق
- دياب للحريري: لماذا وضعت نفسك في قفص الإتهام؟
- لمَن الغلبة؟ لواشنطن أم لـ«الحزب»؟
- ماذا قصد جعجع.. وهل تتحقق «أعجوبة الحياد»؟
- باسيل يُغرق "الحياد" في متاهات "المنظومة"
- شروط دولية جديدة للمساعدة: الحياد والإسراع بالإصلاحات
- دياب لا يستقيل... لكن يتنازل!
- الراعي والحياد..لا مهرب لحزب الله وعون من التنازلات
- عن "صديق مشترك" بين باسيل والحريري "نقّز" فرنجية
- كورونا: هل هو مع محور الممانعة؟
- صخرة "الجمهورية الثالثة" ودستور المئوية
- باريس قلقة: البلد أسير هيمنة "حزب الله" والحكومة أظهرت عجزها
- لهذه الأسباب قال فرنجية ما قاله للحريري
- مؤتمر "تيار المستقبل"... البحث عن صدمة و"صامدين"!
- الراعي والتشبّث بالحياد... "وُلِدنا في الصخور ورؤوسنا كالصخور"
- فادي ابراهيم يثور بمُفرده في ساحة النور... حتى لا تموت الثورة
- «قتل رحيم» لـ 623 موظّفاً!
- حياد الراعي و14 آذار: دَفن صفير وبشارة مرّتين
- صرف المئات «أمر طبيعي»
- باسيل للراعي: سويسرا محايدة لكنها قوية وشعبها مسلح
- هل طوت «الإدارة والعدل» مشروع البحث في ثروات «الشخـــصيات العامة»؟
- مجموعات يساريّة وطلابيّة تحتجّ على طبقيّة: اعتصام تحت «الترهيب»... وغياب لـ«منتفضين»
- فضلو خوري يورّط الجامعة في لعبة الضغوط على لبنان: اليانكي الأميركي... الكابوس لا الحلم!
- القنوات اللبنانيّة: تجهيل لـ«الفاعل» وتصويب على الحكومة
- خوري أهمل تبليغ الوزارات المعنية
- AUB في «زمن فضلو خوري»: فساد ومحسوبيات و«غزو» للأقارب
- الكاظمي... القرار والاستقرار والاستثمار
- لبنان بين «الحياد» التدويلي والتحييد... «الترْقيعي»
- «الديمان» مزار الفرقاء وباسيل: الحياد خيار إستراتيجي إذا أمكن تطبيقه
- توقعات الأبراج ليوم July 20, 2020
- حدث في مثل هذا اليوم July 20, 2020
- أستراليا: الكمامة إلزامية في ملبورن اعتبارا من الخميس
- الخدمة الوحيدة لحسّان دياب
- «مع المنطقة» أم «ضد المنطقة»؟
- خشية من إخفاق قمة الإنعاش الاقتصادي الأوروبية ووفيات كوفيد-19 تتخطى 600 ألف
- انتخابات تشريعية في سوريا وسط أزمة معيشية حادة
- أستراليا: السلطات تحذر من استخفاف سكان نيو ساوث ويلز بكورونا
- حوار طرشان بين الراعي والسُلطة ودياب يختزل بديله!
مختارات استرالية
-
أستراليا: رئيسة حكومة نيو ساوث ويلز غلاديس ...الكاتب:
-
بالفيديو: أعمال شغب في ساحة النجمه ...الكاتب:
-
أستراليا: رئيس الوزراء يقف إلى جانب نظام ...الكاتب:
-
أستراليا: نيو ساوث ويلز بصدد وضع سقف ...الكاتب:
-
أستراليا: الأرقام تظهر تدفق الركاب على قطارات ...الكاتب:
-
أستراليا: فريدينبرغ يحدد خريطة الطريق لإصلاح قطاع ...الكاتب:
-
أستراليا: ادعاء موظفتين عملتا لدى سياسيين أحراريين ...الكاتب:
-
أستراليا: بدء الأسبوع الحالي بارتفاع ملحوظ في ...الكاتب:
-
أستراليا: بنك ويستباك يحذر من هبوط السعر ...الكاتب:
-
أستراليا: «الحظ العاطل» قاده الى مركز ...الكاتب:
-
أستراليا: حزب العمال يدعم رفع نيو ستارت ...الكاتب:
-
أستراليا: والدة تحتال على سنترلينك بأكثر من ...الكاتب:
-
أستراليا: بوادر «معركة قانونية» على ميراث (تركة) ...الكاتب:
-
أستراليا: ديك سميث لا يريد 500 ألف ...الكاتب:
-
المفوضية الاسترالية للمنافسة والمستهلك: شراء تلسترا لـ ...الكاتب:
-
أستراليا: الحكومة تعمل لتقليص فترة انتظار الاولاد ...الكاتب:
-
أستراليا: تلسترا «تفوتر» أمـّاً لثلاثة بـ 465 ...الكاتب:
-
أستراليا: فرايدنبيرغ يعتمد على المرتجعات الضريبية مع ...الكاتب:
-
أستراليا: معربا عن قلقه بشأن حرية الصحافة.. ...الكاتب:
-
أستراليا: لامبي تضمن حصول الحكومة على الاغلبية ...الكاتب:
أستراليا: رصد حالة كوفيد-١٩ في بينريث وأخرى في ماونت درويت غربي سيدني
نيو ساوث ويلز تسجل 20 حالة إصابة جديدة بكوفيد-١٩ في أعلى حصيلة تسجلها السلطات منذ شهور
ناشدت وزارة الصحة في نيو ساوث ويلز المتسوقين في ويست فيلد في ماونت درويت بالتنبه والخضوع لفحص حال ظهرت عليهم أعراض، بعد تأكيد زيارة أحد الحالات المؤكدة إلى مركز التسوق الشهير.
وقالت الوزارة إن أي شخص زار مركز التسوق بين الواحدة والنصف والثالثة والنصف يوم الثامن عشر من يوليو تموز، عليه أن يراقب ظهور أي أعراض عليه.
وقال متحدث باسم مركز التسوق إن الإدارة قامت بزيادة عمليات التنظيف الدوري والنظافة خاصة للأسطح التي لمسها الزوار بشكل دوري بما في ذلك أماكن انتظار السيارات.
وفي بينريث تأكدت إصابة أحد العاملين في مركز طبي بفيروس كورونا. وأعلن مركز Astley Medical Centre في سانت ماري عن إصابة أحد العاملين به بعد أن تناول العشاء في أحد مطاعم باراماتا.
الشخص الذي يعمل في الاستقبال، حضر إلى المركز في الخامس عشر من يوليو تموز بين الساعة الثامنة صباحا والثانية عصرا.
وقالت النائبة عن حزب العمال برو كار إن السلطات أبلغتها أن كل المخالطين لتلك الحالة عزلوا أنفسهم بالفعل. وقالت كار إن من ترددوا على المركز الطبي في الفترة التي كان فيها موظف الاستقبال موجود، لا يتعين عليهم عزل أنفسهم، لأنهم لا يعتبروا من المخالطين.
وأشرفت وزارة الصحة في الولاية على عملية التنظيف العميق والتطهير للمركز الطبي.
جاء ذلك في وقت أعربت فيه سلطات نيو ساوث ويلز عن قلقها من انتشار فيروس كورونا. وقالت رئيسة حكومة الولاية غلاديس بريجيكليان: "ولايتنا مازالت في أعلى حالات اليقظة والحذر."
وأضافت "ولكننا نعلم أيضا أن ولايتنا وصلت إلى نقطة حرجة، ولدينا الفرصة لعزل الحالات التي لدينا لنقمع التفشي ونتأكد من تقليل انتشار الفيروس."
وسجلت نيو ساوث ويلز 20 حالة جديدة اليوم في أعلى حصيلة يومية تسجلها الولاية منذ شهور. وناشدت بريجيكليان الناس باتباع النصائح الصحية وقالت إن "الأسابيع القادمة ستكون حاسمة".
تابعونا
أحدث الأخبار - أستراليا
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
- كايلي جينر بـ"بيكيني" برتقالي يُبْرِزُ صدرها ومنحنياتها المثيرة!
- إثارة كايلي جينر لا تعرف الحدود!
- أستراليا.. "نقطة حرجة": نيو ساوث ويلز تسجل أعلى عدد من الإصابات منذ شهور
- أستراليا: تغريم من حضروا حفلة منزلية في غرب سيدني 60,000 دولار لمخالفة قواعد كورونا
- أستراليا: تلميحات الى تمديد المساعدة المالية للاستراليين حتى نهاية العام مع خفض المبلغ
صحف العالم: أمريكا "تعاقب" باكستان بعدد سنوات سجن أفريدي (5.00)
أستراليا: التيار الوطني الحر في سيدني ينعي فقيده المفكر و المناضل والاعلامي المخضرم الأستاذ بطرس عنداري (5.00)
- زواج المتعة لممارسة الجنس بالحلال 177
- ابشروا ياشعب مصر ستقتلون مرسى كما قالت نبوءات نوستراداموس 52
- بالصور: 26 رجل يتذكرون أفضل الحركات الجنسية التي أمتعتهم بها النساء خلال رحلتهم مع الجنس !! 33
- ابو اسحاق الحوينى مدلس كذاب فاحذروه 33
- متخصصون يجيبون على أسئلة جنسية محرجة : الممارسة من الخلف والجنس الفموي والجنس وقت الدورة الشهيرة وانزلاق القضيب!! 27
- بالصور والفيديو.. الفنانة مروى عارية في فيلم "احاسيس". 22
- بالصور: نصائح للمرأة في كيفية التعري أمام الرجل 21
- حسن البنا مؤسس الجماعة.. بين اليهودية والماسونية 21
العنكبوت الالكتروني
العنكبوت الالكتروني - اخبار, مقالات ومنوعات.
سيدني - استراليا
- أستراليا: رصد حالة كوفيد-١٩ في بينريث وأخرى في ماونت درويت غربي سيدني
- أستراليا.. سيدني: اصابتان جديدتان بكورونا بين أبناء رعية كاتدرائية سيدة لبنان
- أستراليا: تغريم من حضروا حفلة منزلية في غرب سيدني 60,000 دولار لمخالفة قواعد كورونا
- أستراليا.. "نقطة حرجة": نيو ساوث ويلز تسجل أعلى عدد من الإصابات منذ شهور
- أستراليا: تلميحات الى تمديد المساعدة المالية للاستراليين حتى نهاية العام مع خفض المبلغ
- أستراليا: الكمامة إلزامية في ملبورن اعتبارا من الخميس
- أستراليا: السلطات تحذر من استخفاف سكان نيو ساوث ويلز بكورونا
عدد التعليقات: (0 منشور)
إكتب تعليق
- التعليقات الواردة من القراء هي مسؤولية أصحابها ولا تعبر عن رأي إدارة الموقع بالضرورة
- تتم مراجعة تعليقاتكم قبل نشرها عن طريق إدارة الموقع
- (سياسة نشر التعليقات)