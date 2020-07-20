أستراليا: رصد حالة كوفيد-١٩ في بينريث وأخرى في ماونت درويت غربي سيدني

ناشدت وزارة الصحة في نيو ساوث ويلز المتسوقين في ويست فيلد في ماونت درويت بالتنبه والخضوع لفحص حال ظهرت عليهم أعراض، بعد تأكيد زيارة أحد الحالات المؤكدة إلى مركز التسوق الشهير.

وقالت الوزارة إن أي شخص زار مركز التسوق بين الواحدة والنصف والثالثة والنصف يوم الثامن عشر من يوليو تموز، عليه أن يراقب ظهور أي أعراض عليه.

وقال متحدث باسم مركز التسوق إن الإدارة قامت بزيادة عمليات التنظيف الدوري والنظافة خاصة للأسطح التي لمسها الزوار بشكل دوري بما في ذلك أماكن انتظار السيارات.

وفي بينريث تأكدت إصابة أحد العاملين في مركز طبي بفيروس كورونا. وأعلن مركز Astley Medical Centre في سانت ماري عن إصابة أحد العاملين به بعد أن تناول العشاء في أحد مطاعم باراماتا.

الشخص الذي يعمل في الاستقبال، حضر إلى المركز في الخامس عشر من يوليو تموز بين الساعة الثامنة صباحا والثانية عصرا.

وقالت النائبة عن حزب العمال برو كار إن السلطات أبلغتها أن كل المخالطين لتلك الحالة عزلوا أنفسهم بالفعل. وقالت كار إن من ترددوا على المركز الطبي في الفترة التي كان فيها موظف الاستقبال موجود، لا يتعين عليهم عزل أنفسهم، لأنهم لا يعتبروا من المخالطين.

وأشرفت وزارة الصحة في الولاية على عملية التنظيف العميق والتطهير للمركز الطبي.

جاء ذلك في وقت أعربت فيه سلطات نيو ساوث ويلز عن قلقها من انتشار فيروس كورونا. وقالت رئيسة حكومة الولاية غلاديس بريجيكليان: "ولايتنا مازالت في أعلى حالات اليقظة والحذر."

وأضافت "ولكننا نعلم أيضا أن ولايتنا وصلت إلى نقطة حرجة، ولدينا الفرصة لعزل الحالات التي لدينا لنقمع التفشي ونتأكد من تقليل انتشار الفيروس."

وسجلت نيو ساوث ويلز 20 حالة جديدة اليوم في أعلى حصيلة يومية تسجلها الولاية منذ شهور. وناشدت بريجيكليان الناس باتباع النصائح الصحية وقالت إن "الأسابيع القادمة ستكون حاسمة".