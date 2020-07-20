أستراليا.. سيدني: اصابتان جديدتان بكورونا بين أبناء رعية كاتدرائية سيدة لبنان

Coronavirus warning issued for Our Lady of Lebanon Co-Cathedral as two more test positive Source: Sardaka

أعلنت دائرة الصحة في ولاية نيو ساوث ويلز عن إصابتين جديدتين بفيروس كورونا من بين الأشخاص الذين زاروا كاتدرائية سيدة لبنان في ضاحية هاريس بارك غربي سيدني منذ 15 يوليو/تموز.

وتناشد الدائرة كل من حضر كاتدرائية سيدة لبنان في هذه الأوقات المحددة: الأربعاء 15 يوليو - 5:30 مساءً، الخميس 16 يوليو - 6 مساءً، الجمعة 17 يوليو - 1 مساءً و 6 مساءً، مراقبة ظهور أعراض فيروس كورونا عليه والخضوع للفحص، بغض النظر عن مدى اعتدال أعراضه.

وتم الإعلان عن إصابتين إضافيتين بكورونا فيروس بعن أن أعلنت كاتدرائية سيدة لبنان في ضاحية هاريس بارك غربي سيدني أمس عن إصابة أحد رعايا الأبرشية بفيروس كوفيد-19.

وتحاول NSW Health التواصل مع المصلين الذين حضروا ووقعوا ورقة الحضور في الأوقات المحددة أعلاه. وخضعت الكنيسة للتنظيف لكنها ستظل مغلقة.

وستقيم هيئة الصحة المحلية في المنطقة Western Sydney Local Health District عيادة جديدة مؤقتة في موقف سيارات كاتدرائية سيدة لبنان ابتداء من الغد وللأيام الأربعة القادمة من الساعة 9 صباحًا - 4:30 مساءً.

وستتوفر العيادات أيضًا في كل من Stocklands Merrylands ومركز Auburn Community Health Center ، ويتاح الفحص أيضا في عيادات مستشفيات Westmead و Blacktown و Mount Druitt.

وتذكّر دائرة الصحة الحكومية NSW Health أولئك الذين يرغبون في حضور خدمات الكنيسة، بالالتزام بنصيحة المسافة الاجتماعية وبنظافة اليدين.

ويجب على أي شخص يشعر بتوعك أن يتجنب التجمعات العامة وأماكن العمل، وأن يعزل نفسه ويخضع للفحص فورًا.

أعلنت كاتدرائية سيدة لبنان في ضاحية هاريس بارك غربي سيدني أمس عن إصابة أحد رعايا الأبرشية بفيروس كوفيد-19.

وأشارت الكاتدرائية في بيان أن المصلي حضر للصلاة في الكنيسة يوم الأربعاء الموافق 15 يوليو في تمام الساعة الخامسة والنصف مساءً، والخميس 16 الموافق 16 يوليو في تمام الساعة السادسة مساءً ويوم الجمعة الموافق 17 يوليو في الساعة 1:30 من بعد الظهر وعند السادسة مساء من اليوم نفسه.

وكإجراء احترازي وحفاظا على سلامة أبناء الأبرشية ورجال الدين والموظفين والمجتمع، قررت الكنيسة أغلاق أبوابها لمدة يومين لغاية يوم الثلاثاء الموافق 21 يوليو 2020، على أن يتم مراجعة الوضع بناء على آخر التطورات.

ودعت الكاتدرائية كل من حضر إليها منذ يوم الأربعاء الموافق 15 يوليو 2020، وتظهر عليه أي أعراض لكوفيد-19ـ الخضوع لفحص كورونا.