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أستراليا: ثلاث وفيات بفيروس كورونا في فيكتوريا وتسجيل 374 اصابة جديدة
سجلت ولاية فيكتوريا 374 اصابة جديدة بكوفيد 19 وثلاث وفيات أخرى، مما رفع عدد الوفيات في أستراليا إلى 126.
توفيت ثلاث سيدات بفيروس كورونا وسجلت الولاية 374 نتائج فحص إيجابية للكشف عن الإصابة بالوباء.
وأكد رئيس الوزراء دانييل أندروز أن النساء الثلاث اللاتي تتراوح أعمارهن بين 80 و90 و100 توفوا بين عشية وضحاها، ليصل عدد الوفيات في الولاية إلى 42 و126 على الصعيد الوطني.
ويوجد حاليًا 3078 حالة لكوفيد 19 نشطة في الولاية، و 174 شخصًا في المستشفى للحصول على رعاية طبية، و 36 حالة في العناية المركزة.
وقال أندروز للصحفيين يوم الثلاثاء "من الصعب تحليل نتائج يوم واحد، ونرغب في رؤية الأرقام تنخفض".
وأضاف أن عدم مضاعفة عدد الإصابات يوما بعد الآخر قد يكون إشارة على تأثير التدابير التي اتخذتها الولاية للحد من انتشار العدوى بكرونا فيروس.
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سيدني - استراليا
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