أستراليا: نيو ساوث ويلز تسجل 13 حالة جديدة وترفض جعل ارتداء الكمامة إلزاميا

سجلت نيو ساوث ويلز 13 حالة جديدة بكوفيد-١٩ مع تأكيد رئيسة حكومة الولاية أنها لن تتجاوز النصيحة الصحية في الوقت الحالي وتصدر تعليمات بإلزام الناس بارتداء الكمامات.

وخلال الأربعة وعشرين ساعة الماضية سجلت نيو ساوث ويلز 13 حالة جديدة بعد إجراء 16,000 اختبار. وكان من بين تلك الحالات 10 أشخاص مرتبطين ببؤرة التفشي في المطعم التايلاندي في ستوكلاند مول بمنطقة Wetherill Park.

وحالتان مرتبطتان ببؤرة حانة كروس رودز في كاسولا، والتي وصل عدد الحالات المرتبطة بها إلى 50 حالة.

وقالت رئيسة الحكومة إنها لن تتبع ما فعلته حكومة فيكتوريا بإصدار تعليمات بارتداء الكمامات عند مغادرة المنزل، واكتفت بمطالبة الناس بارتداء الكمامات عندما يكون تطبيق التباعد الاجتماعي مستحيلا.

وقالت إن التباعد الاجتماعي ما زال مهما، في حين قالت وزارة الصحة في الولاية اليوم إنها شجعت سكان الولاية على تجنب التنقل غير الضروري.

وقالت بريجيكليان "ما أخشاه وتخشاه وزارة الصحة أيضا في الوقت الحالي هو ما يفعله الناس عندما يدخلون إلى أحد أماكن الضيافة. لا يمكنك ارتداء كمامة أثناء تناول وجبتك."

وأكدت "هذا هو مكمن الخطر الأكبر في الوقت الراهن، الوجود داخل الأماكن المغلقة."

وقالت بريجيكليان "حتى الآن، النصائح الصحية خدمت نيو ساوث ويلز بشكل جيد للغاية ولا يمكن للسياسيين أن يختلقوا تلك القواعد مع استمرار الأزمة."

وفي الوقت الراهن يوجد 90 شخصا يتلقون العلاج من فيروس كورونا في نيو ساوث ويلز وشخصان فقط في العناية المركزة، أحدهما في الثلاثينات من عمره.

وأصدرت وزارة الصحة في الولاية تعليمات لأي شخص حضر في كاتدرائية سيدة لبنان في هاريس بارك غربي سيدني في الفترة بين 15 يوليو تموز و17 من الشهر نفسه، أن يقوم بعزله نفسه لمدة 14 يوما، ويذهب للخضوع لفحص كورونا، بعد تأكيد ثلاث حالات هناك.