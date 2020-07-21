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أستراليا: تخفيض JobKeeper إلى 1200 دولار والى 750 دولارا للعاملين بدوام جزئي كل أسبوعين
سيدني، استراليا(ترجمة ميدل ايست هيرالد)-- ستخفض حكومة موريسون دعم أجور JobKeeper في نهاية شهر ايلول المقبل إلى 1200 دولار كل أسبوعين للعاملين بدوام كامل وإلى 750 دولارًا للعاملين بدوام جزئي، وذلك بانخفاض عن المعدل الفردي الحالي البالغ 1500 دولار.
فقد تم تمديد العمل بالخطة حتى شهر اذار 2021، ولكن سيتم تنقيحها بشكل أكبر في نهاية ايلول إلى 1000 دولار للعاملين بدوام كامل والى 650 دولارًا للعاملين بدوام جزئي، اي أولئك الذين لديهم 20 ساعة عمل أسبوعيًا أو أقل.
وسيتم أيضًا تخفيض ملحق JobSeeker لفيروس كورونا في نهاية ايلول، ما يعني أن أولئك الذين ليس لديهم عمل سيتم تخفيض مدفوعاتهم إلى حوالي 800 دولار كل أسبوعين حتى نهاية العام بموجب خطة دعم البطالة.
وكان معدل JobSeeker، المعروف سابقًا باسم Newstart، قبل الوباء حوالي 560 دولارًا كل أسبوعين. وتمت زيادة هذا المبلغ إلى 1100 دولار مع دفعة تكميلية بقيمة 550 دولارًا كان من المقرر أن تنتهي في ايلول، إلى جانب مخطط دعم الأجور.
واعلن رئيس الوزراء سكوت موريسون في مؤتمر صحفي في كانبيرا، صباح يوم الثلاثاء، أنه «ليس هناك اي شيء» يمكن أن يزيل العبء الثقيل على أستراليا بسبب فيروس كورونا.
وقال: «لقد اتخذنا قرارًا واعيًا بأن نقوم بدفع معدل ثابت [عند تقديم JobKeeper] لأننا أدركنا في ذلك الوقت أن الناس كانوا يفقدون وظيفتين وثلاثا».
واضاف يقول «ان التأكد من حصولنا على دفعة واحدة ثابتة عبر قوة العمل بأكملها ضمن أننا كنا نحمي نظام الضمان الاجتماعي الخاص بنا وسوف تتذكرون أيضًا الضغوط الكبيرة التي خضع لها هذا النظام في وقت مبكر من الأزمة.»
وقال الآن هناك قدرة على وجود نظام للمدفوعات من مستويين.
ووجدت مراجعة حديثة لخطة JobKeeper من قبل وزارة الخزانة حالة «قوية» لتمديده بعد تاريخه التشريعي وذلك لمساعدة الشركات والعمال الذين تضرروا بشدة من عمليات الإغلاق المفروضة لوقف انتشار الفيروس التاجي. وتدعم هذه المساعدة حوالي 3.5 ملايين عامل.
وقال موريسون: «يوصي التقرير بضرورة مواصلة JobKeeper وسنقوم بذلك، ولكن يجب القيام به بطريقة تستجيب للظروف».
فالشركات التي يبلغ حجم مبيعاتها ما يصل إلى مليار دولار مطلوب منها إظهار انخفاض بنسبة 30 في المائة، في حين أن الشركات التي لديها أكثر من مليار دولار يجب أن تظهر انخفاضًا بنسبة 50 في المائة لتكون مؤهلة لهذا البرنامج. وستواجه الشركات اختبار أهلية متجدد لعائد المبيعات في تشرين الاول.
وكشف موريسون أيضًا أن ملحق JobSeeker لفيروس كورونا سوف ينخفض إلى 250 دولارًا للربع الأخير من العام، ولكن الحكومة سترفع أيضًا عتبة الدخل المعفاة من الضرائب للمستفيدين من مدفوعات الرفاهية (السنترلينك) إلى 300 دولار.
وهذا يسمح لمن يتلقون مدفوعات البطالة كسب هذا المبلغ دون التأثير على مزاياهم.
واعلن موريسون انه «في المرحلة الثانية، التي ستكون في نهاية شهر ايلول، سننتقل إلى معدل أعلى للبحث عن عمل».
وقال رئيس الوزراء «سنعيد تقديم اختبار الأصول للأهلية لهذه الدفعات وسنعيد تقديم فترة انتظار الأصول في ذلك الوقت».
واعتبارًا من 4 آب، ستطلب الحكومة من أولئك المسجلين في نظام الرفاهية التواصل مع مكاتب خدمات التوظيف والبحث عن وظائف على الأقل أربع مرات في الشهر، مع فرض عقوبات على أولئك الذين يرفضون ذلك.
وقال موريسون: «لذلك إذا كان هناك عمل يمكن الحصول عليه ووظيفة معروضة، فهذا التزام، التزام متبادل، لمن هم في JobSeeker لأخذ تلك الوظائف حيثما تكون معروضة».
وفي نهاية شهر ايلول سيكون هناك معدل أعلى مطلوب للبحث عن عمل وإعادة إدخال اختبار الأصول لتلك المدفوعات. لن يواجه اصحاب المهن الفردية نفس المستوى من الاختبارات.
وستبقى عتبات اختبار دخل الشريك حيز التطبيق وكذلك التنازل عن فترة الانتظار العادية.
وكشف رئيس الوزراء عن إن الحكومة تتوقع أنها ستحتاج «على الأرجح» لمواصلة هذه المكملات (supplements) بعد شهر كانون الاول، ولكن سيتم تحديد ذلك في وقت لاحق من العام.
وقال موريسون: «نتوقع أنه ستكون هناك حاجة على الأرجح لمواصلة تقديم هذه المكملات بعد شهر كانون الاول، ولكن سيكون هناك فرق بين JobKeeper و JobSeeker».
ولم يقدم رئيس الوزراء أي خطوطا توجيهية بشأن ما سيحدث لدعم الدخل بعد شهر اذار من العام المقبل، لكنه لم يستبعد المزيد من التمديد إذا استمر الوباء في إحداث فوضى في الاقتصاد.
وسيكلف مخطط JobKeeper الجديد، للأشهر الستة الإضافية، 16 مليار دولار، وبذلك يصل إجمالي تكلفة البرنامج إلى 86 مليار دولار.
قال موريسون: «نحن الآن في برنامج مدته 12 شهرًا.. أين سيكون العالم في نهاية شهر آذار، هذا ليس شيئًا يمكننا التكهن به في الوقت الحاضر.. سنقيمه ونفعل ما هو الأفضل للبلد، وهو ما سعينا إلى القيام به اليوم.»
وقال إن مدفوعات البطالة في إطار مخطط JobSeeker ستتم مراجعتها في «أشهر قليلة»، مع تخفيض المبلغ الإضافي من 550 دولارًا إلى 250 دولارًا المقدم حتى شهر كانون الاول. سيكلف هذا التمديد 3.8 مليارات دولار، وبذلك يصل إجمالي تكلفة البرنامج إلى 16.8 مليار دولار.
وقال السيد موريسون إن الحكومة تتوقع أنه «من المحتمل أن يكون هناك بعض الاستمرار في ملحق كوفيد 19 الى بعد كانون الاول».
وقال أمين الخزانة جوش فرايدينبرغ إن الوباء كان «قتالا من اجل حياتنا» و «ضربة كبيرة للاقتصاد الأسترالي والعالمي».
وتابع يقول «في ربعي السنة المالية المنتهيين في آذار وحزيران، تم فقدان حوالي 600 مليون وظيفة على مستوى العالم. أعني، ان أصدقاءنا في المنطقة، وعلى نطاق أوسع، في أوروبا والولايات المتحدة، يمرون بأوقات عصيبة، اقتصاديًا ومن الناحية الصحية».
وقال السيد فرايدينبيرغ «أستراليا، كما قال رئيس الوزراء، كان أداؤها أفضل بكثير من أي دولة متقدمة أخرى في الجانب الصحي وأيضاً في الجانب الاقتصادي ... لكننا لم نخرج من الغابة بعد، وما أوضحناه اليوم يجب أن يكون مصدر ارتياح كبير للمواطنين».
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سيدني - استراليا
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