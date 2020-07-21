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أستراليا: عزل واغلاق 6 سجون في فيكتوريا جراء كورونا ومطالبات بالافراج عن السجناء "غير الخطرين"

تشديد الاجراءات في السجون خوفا من تفشي كورونا فيها

آخر تحديث: منذ 39 من الدقائق
المصدر: SBS
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الكاتب: العنكبوت الالكتروني
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أستراليا: عزل واغلاق 6 سجون في فيكتوريا جراء كورونا ومطالبات بالافراج عن السجناء &quot;غير الخطرين&quot;
Barwon Prison near Geelong, VIC (AAP) Source: AAP

تم الاعلان في فيكتوريا عن عزل وإغلاق ستة سجون بعد ثبوت اصابة احد الحراس في سجن للرجال في ملبورن بكورونا، مما دفع المحامين وجماعات حقوقية للدعوة للافراج عن السجناء "غير الخطرين" خلال الوباء.

 

وبحلول صباح الأربعاء، كان الآلاف من النزلاء في ستة سجون يواجهون قيودًا أكثر صرامة، بما في ذلك احتمال ابقائهم ما يصل إلى 23 ساعة في اليوم في زنازينهم بعد أن ثبتت أصابة حارس من سجن رافينهال بكورونا.

 

كما تم إغلاق مركز هوبكنزي الإصلاحي، ولانجي كال كال، وسجون بارون، وفولهام ولودون بالاضافة لسجن رافينهال كإجراء احترازي.

 

وتأتي أنباء إغلاق السجون بعد أن تم إغلاق متجر ديفيد جونز في مركز تشادستون للتسوق يوم الثلاثاء بعد أن ثبتت إصابة أحد العاملين بالفيروس.

وأثار عمال التجزئة في المركز التجاري المزدحم منذ أسابيع مخاوف

من عدم التزام المتسوقين بقواعد المباعدة الاجتماعية مع تقارير تفيد بأن بعض الناس

ذهبوا للتسوق مباشرة بعد خضوعهم لاختبار فيروس كورونا بالقرب من المركز التجاري.

 

في هذه الاثناء يستعد اهالي ملبورن لتطبيق قاعدة ارتداء الكمامات بشكل الزامي في الاماكن العامة ابتداء من فجر يوم غد الخميس والا تعرضوا لغرامة بقيمة 200 دولار.

ويقول كبير مسؤولي الصحة في فيكتوريا البروفيسور بريت ساتون إن الكمامات هي إجراء إضافي مهم.

المصدر: SBS

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