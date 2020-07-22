أستراليا.. "لن تدخل بدون قناع": المتاجر الكبرى تطبق سياسة جديدة وسط قلق من ردة فعل العملاء

أعلنت ست سلاسل من المتاجر الكبرى في ملبورن أنها لن تسمح بدخول المتسوقين دون ارتداء قناع للوجه، ويشارك في التحرك الجديد متاجر Myer و Bunnings و Officeworks و Target و Kmart و David Jones.

يأتي إعلان المتاجر في الوقت الذي تدخل فيه القيود الجديدة في ولاية فيكتوريا حيز التنفيذ من منتصف الليل، وتنص القيود على ضرورة ارتداء قناع الوجه في الأماكن العامة.

هذا وستطبق المتاجر السياسة الجديدة في مدينة ملبورن وميتشيل شاير بداية من يوم الخميس.

مع اقتراب دخول سياسة المتاجر حيز التنفيذ، قال بول زهرة، رئيس رابطة تجار التجزئة في أستراليا، في تصريحات لوسائل الإعلام إن الأمر يتعلق بـ "السلامة أولاً، الوضع في فيكتوريا لا يزال مثيرا للقلق للغاية".

كما قال زهرة إن المتاجر ستلتزم بالتعليمات الصحية لتفادي المزيد من القيود: "نحتاج إلى الالتزام بالقواعد وما نحاول تجنبه هنا هو إمكانية تطبيق قيود المرحلة الرابعة، نطلب من الجميع التكيف مع هذا الوضع ليصبح معتاداً."

أعلنت المتاجر أيضا أنه سيتم إعفاء بعض الفئات من السياسة الجديدة مثل الأطفال الذين يبلغ عمرهم أقل من 12 عاماً، والذين يعانون من متاعب صحية تمنعهم من ارتداء كمامة.

لكن نشرت اليوم صحيفة الفايننشال رفيو أن المتاجر قلقة من ردة فعل بعض العملاء، وحدوث مشادات مع العاملين في المتاجر إذا تم رفض دخول أحد العملاء لعدم ارتدائه كمامة.

وقال اتحاد العاملين في متاجر التجزئة والذي يمثل موظفي المتاجر إن تطبيق القواعد الجديدة يجب أن لا يقع على كاهل الموظفين، وطلب الاتحاد من الشرطة تطبيق القانون.