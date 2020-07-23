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أستراليا: وباء كورونا يعصف بالميزانية الاسترالية مع تكهنات بتسجيل أكبر عجز مالي منذ الحرب العالمية الثانية

وزير الخزانة يوضح اليوم آثار كورونا على ميزانية البلاد التي "تدمع العيون"

آخر تحديث: منذ 19 من الدقائق
المصدر: SBS
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الكاتب: العنكبوت الالكتروني
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أستراليا: وباء كورونا يعصف بالميزانية الاسترالية مع تكهنات بتسجيل أكبر عجز مالي منذ الحرب العالمية الثانية
How will the new federal budget affect you?

من المقرر ان يقدم وزير الخزانة الفيدرالي جوش فرايدينبرغ اليوم أحدث تحديث لوضع الميزانية في ظل تبعات جائحة كورونا.

 

وكان فرايدنيبرغ قد وصف في لقاء قبل يومين آثار وباء كورونا على الميزانية بانها "تدمع العيون".

 

وبحسب تكهنات الاقتصاديين فأنه من المتوقع ان تسجل الميزانية اكبر عجز مالي منذ الحرب العالمية الثانية حيث يقول الاقتصاديون أن توقعات السوق ان يكون العجز في حدود 200 مليار دولار في السنة المالية 2020-21.

 

وبحسب وزير الخزانة جوش فرايدنبيرغ فان السنة المالية المنتهية سجلت عجزا ماليا بمقدار 100 مليار دولار معظمها تعود الى الوضع الاقتصادي العام بسبب كورونا وبرنامجي الاعانات جوب كيبر وجوب سيكر.

 

ويتوقع الاقتصاديون تسجيل السنة المالية 2020-2021 عجزا اضافيا قدره 100 مليار دولار مع ان بعض المحللين الاقتصاديين في مصرف ويستباك يضعون العجز للسنة المالية الحالية عند 130 مليار دولار.

 

من جهته، قال وزير الخزانة في حكومة الظل جيم تشالمرز إن الأستراليين بحاجة إلى رؤية خطة للوظائف عندما تقدم الحكومة تحديثها الاقتصادي اليوم.

المصدر: SBS

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