أستراليا: ملبورن قضت أسبوعين تحت إجراءات الإغلاق..فلماذا لم تنخفض أعداد الحالات؟

- أستراليا: مخاوف من ارتفاع أعداد الوفيات بعد تسجيل إصابات في 45 دارا للمسنين في فيكتوريا
- أستراليا: وباء كورونا يعصف بالميزانية الاسترالية مع تكهنات بتسجيل أكبر عجز مالي منذ الحرب العالمية الثانية
- متى تترجل العدالة لإنصاف الأكراد في تركيا وإيران؟
- كورونا يتفشى... "سلالة فتاكة وانتشار أكبر"
- تزايد الضغوط الأميركية يسابق مهمة لودريان
- لودريان قد يلتقي حزب الله... وخطة فرنسية لمساعدة لبنان؟ سلامة «المُحاصَر»: لا للتدقيق!
- مرجعية شيعية تدعم مطالبة البطريرك الماروني بحياد لبنان
- ممن يستمدّ «بلطجية المير» قوتهم؟
- مخيف ما فعله العقل "العوني" بلبنان
- Mr Le Drian ساعِدونا... ولا تمدّوا الفاسدين بالأوكسجين
- لبنان: هل يمرّ سدّ بسري على أجساد المعترضين؟
- عن الهجوم "الباسيلي" على كلودين عون
- كرة "الحياد".. أتدفع حزب الله إلى حرب مع إسرائيل؟
- لا "فيتو" روسياً على "حياد" الراعي... ولمجلس الأمن حساباته
- طارت آلية التعيينات الإدارية... ولن تغط!
- "الحياد"... صمت "حزب الله" سيطول!
- سجناء روميّة يصرخون: أطعمونا جائعون
- أنا أكره رياض سلامة...
- علي مرعي نموذج عن سوء الإدارة الديبلوماسية... محكوم في الباراغواي وقنصل فخري في لبنان
- دياب يطلب تمديد مهلة بسري ثلاثة أشهر
- هل يمهّد مصرف لبنان لإلغاء الدعم عن المحروقات؟
- الحاكم يستبق حجز ممتلكاته بكفالة مالية؟
- المصارف تسطو على دولارات النازحين
- 124 إصابة من بين أكثر من 7 آلاف فحص: الفيروس يتفشّى بسرعة... والقطاع الصحي تحت الضغط
- طوارئ «مع وقف التنفيذ» في القلمون بعد تفشّي الإصابات!
- ... هل يردّ «حزب الله» على إسرائيل أم يتجرّع الضربة؟
- دعوة الحياد الإيجابي تتفاعل.. «القوات» في دار الفتوى والسيد الأمين في الديمان
- «التدقيق الجنائي» وخروقات إسرائيل الجوية في استقبال لودريان
- توقعات الأبراج ليوم July 23, 2020
- لماذا أغلقت إسرائيل أجواء الجولان وأعلنَت حالة التأهّب بعد عُدوانها الأخير على جنوب دِمشق؟ وهل سيَثأر “حزب الله” لاستِشهاد أحد مُقاتليه الذي شكّل خرقًا لقواعد الاشتِباك؟ وماذا يعني تذكير السيّد خامنئي للكاظمي بأنّ سليماني اغتيل على أرضِ العِراق؟
- مراهقة تصدت لمسلحي طالبان "بمفردها" وانتقمت لمقتل والديها
- قصة الطائرة الباكستانية الصُّنع التي يُعتقد أنها أصبحت قادرة على إسقاط الرافال الفرنسية الشهيرة
- أستراليا: فيكتوريا تسجل قرابة 500 حالة جديدة في أعلى حصيلة يومية تشهدها البلاد على الإطلاق
- أستراليا.. "لن تدخل بدون قناع": المتاجر الكبرى تطبق سياسة جديدة وسط قلق من ردة فعل العملاء
- التدقيق الجنائي المالي أمام حائط مسدود ؟ مجلس الوزراء يكلف شركة في غير اختصاصها
- إقرار التدقيق الجنائي... والصندوق يتّهم بعرقلة المعالجة
- أسرار وخفايا لبنانية
- Alvarez استعان بها حجيج بعد العقوبات
- حياد داخلي... أم تحييد خارجي؟
- فضيحة السلع المدعومة: تجار يُعيدون تصديرها
- «حزب الله».. بعد الصمت كيف يردّ على الراعي؟
- استشفاء الناس على المحك... من "هالك لمالك لقبّاض الرواح"!
- قرار التدقيق المالي «الإستنسابي» يخترق الأوراق البيضاء.. والشبهة الإسرائيلية!
- هل تنتعش خطة الحكومة للتعافي المالي؟
- أين كيندا الخطيب؟ وما علاقة جواد نصر الله؟
- "الحياد" لاستعادة لبنان: عنوان حوار أم صراع طائفي؟
- الحكومة تستقبل لودريان بـ"الحق عليهم... وما خلّونا نشتغل"
- الحكومة بين الشرق والغرب: لا عودة إلى الوراء!
- عن بلد لا بديل فيه لحسّان دياب
- 10 مليارات دخلت لبنان في 5 أشهر: لا إفلاس للمصارف
مختارات استرالية
-
أستراليا: رئيسة حكومة نيو ساوث ويلز غلاديس ...الكاتب:
-
بالفيديو: أعمال شغب في ساحة النجمه ...الكاتب:
-
أستراليا: رئيس الوزراء يقف إلى جانب نظام ...الكاتب:
-
أستراليا: نيو ساوث ويلز بصدد وضع سقف ...الكاتب:
-
أستراليا: الأرقام تظهر تدفق الركاب على قطارات ...الكاتب:
-
أستراليا: فريدينبرغ يحدد خريطة الطريق لإصلاح قطاع ...الكاتب:
-
أستراليا: ادعاء موظفتين عملتا لدى سياسيين أحراريين ...الكاتب:
-
أستراليا: بدء الأسبوع الحالي بارتفاع ملحوظ في ...الكاتب:
-
أستراليا: بنك ويستباك يحذر من هبوط السعر ...الكاتب:
-
أستراليا: «الحظ العاطل» قاده الى مركز ...الكاتب:
-
أستراليا: حزب العمال يدعم رفع نيو ستارت ...الكاتب:
-
أستراليا: والدة تحتال على سنترلينك بأكثر من ...الكاتب:
-
أستراليا: بوادر «معركة قانونية» على ميراث (تركة) ...الكاتب:
-
أستراليا: ديك سميث لا يريد 500 ألف ...الكاتب:
-
المفوضية الاسترالية للمنافسة والمستهلك: شراء تلسترا لـ ...الكاتب:
-
أستراليا: الحكومة تعمل لتقليص فترة انتظار الاولاد ...الكاتب:
-
أستراليا: تلسترا «تفوتر» أمـّاً لثلاثة بـ 465 ...الكاتب:
-
أستراليا: فرايدنبيرغ يعتمد على المرتجعات الضريبية مع ...الكاتب:
-
أستراليا: معربا عن قلقه بشأن حرية الصحافة.. ...الكاتب:
-
أستراليا: لامبي تضمن حصول الحكومة على الاغلبية ...الكاتب:
أستراليا: ملبورن قضت أسبوعين تحت إجراءات الإغلاق..فلماذا لم تنخفض أعداد الحالات؟
في اليوم الذي انتهى فيه أول أسبوعين من إجراءات الإغلاق في عموم المدينة، سجلت فيكتوريا أعلى عدد إصابات يتم تسجيله في أستراليا في يوم واحد منذ ظهور الوباء
بعد أسبوعين من الإغلاق ما زالت الموجة الثانية من تفشي كوفيد-١٩ في ملبورن لا تظهر أي إشارة على التراجع. وسجلت فيكتوريا بالأمس أعلى حصيلة يومية للإصابات في أستراليا منذ ظهور الوباء، حيث وصلت أعداد المصابين إلى 484 حالة.
وسجلت فيكتوريا أعداد إصابات مكونة من ثلاثة أرقام لمدة 17 يوما على التوالي.
وبينما قال رئيس حكومة الولاية دانيال أندروز إنه بدأ يرى بعض الاستقرار في متوسط الحالات أسبوعيا، إلا أنه أقر أن أرقام الحالات لم تنخفض بالمعدل الذي كان يطمح إليه.
إذا هل فشلت إجراءات الإغلاق في ملبورن؟
موجة مختلفة للغاية
بداية من التاسع من يوليو تموز الجاري، دخلت مدينة ملبورن الكبرى وميتشل شاير في حالة إغلاق من الدرجة الثالثة لمدة ست أسابيع بشكل مبدئي، ما يعني أن سكان تلك المناطق لا يمكنهم مغادرة المنزل إلا لأربعة أسباب ضرورية.
البروفيسور جون ماثيوز عالم الأوبئة في جامعة ملبورن قال إن الحالات مستمرة في الارتفاع لأن الموجة الثانية التي ضربت ملبورن مختلفة للغاية عن الموجة الأولى.
وقال البروفيسور "مع الموجة الأولى، كما نعرف أن الحالات تأتي إلى أستراليا من الواصلين من الخارج سواء عن طريق خطوط الطيران أو البواخر السياحية، وكنا قادرين على الإبقاء على الوضع تحت السيطرة، وكان تعقب المخالطين أكثر سهولة."
وأضاف "الوضع الآن أن هناك حالات أكثر بكثير من نقل العدوى بين أفراد المجتمع."
وقال البروفيسور ماثيوز إنه في هذا الوضع فإن تعقب المخالطين أصعب بكثير، ما يعني أن عدد الحالات يمكن أن يزيد بمعدلات كبيرة. وقال "ما حدث متوقع للغاية. الأمر لم يكن يحتاج إلا إلى عدم القدرة على منع عدد قليل من الحالات. تلك الحالات تجذرت في ضواحي ملبورن بصمت وأدت إلى وضع من الصعب للغاية السيطرة عليه."
مشاكل في الفحوصات
وقال البروفيسور ماثيوز إن المستوى العالي من العدوى المجتمعية تضافر مع الأخطاء التي ارتكبتها حكومة فيكتوريا بخصوص الفحوصات لينتج الوضع الحالي.
ووجد محللون تابعون لحكومة فيكتوريا أن حوالي تسعة من كل عشرة أشخاص تأكدت إصابتهم بالفيروس لم يعزلوا أنفسهم بمجرد ظهور أعراض عليهم. وأن نصف هؤلاء لم يعزلوا أنفسهم في الفترة بين الخضوع لفحص كوفيد-١٩ وتلقي النتائج.
وقال البروفيسور إنه على الرغم من أن الحكومة لديها مهم عمل ثقيلة للغاية، إلا انها بحاجة لمواجهة تلك الصعوبات في التواصل فيما يتعلق بما يجب فعله عند الخضوع للفحص. وأضاف "الناس لا يعرفون نتائج الفحوصات بالسرعة التي يرغبون فيها، وهم غير متأكدين ما الذي ينبغي عليهم فعله في هذا الوقت."
وقال البروفيسور ماثيوز إن كل تلك العوامل، أُضيف إليها "السأم من إجراءات الإغلاق" من قبل سكان فيكتوريا وهو ما أنتج عاصفة نموذجية لزيادة أعداد الحالات.
هل حان الوقت لتشديد إجراءات الإغلاق؟
طبقا للإجراءات الحالية يمكن لسكان المدينة المغادرة لأربعة أسباب وهي: ممارسة الرياضة، والذهاب للعمل أو المدرسة، وشراء الأغراض الضرورية، ومنح الرعاية أو الحصول عليها.
وبينما يظل تفسير كلمة "العمل الضروري" مفتوح دون تقييد، فإن قرار الذهاب إلى العمل يظل في يد الأفراد، وهو ما يمكن رؤيته في ذهاب الكثيرين من سكان المدينة إلى أماكن العمل.
بالإضافة إلى ذلك فإن طلاب الصف الحادي عشر والثاني عشر عادوا إلى المدارس منذ 13 يوليو تموز الجاري. هذا يعني أنه ما زال هناك حركة معتبرة للناس في مدينة ملبورن.
رانيا ماكلنتاير، رئيسة برنامج الأمن الحيوي في معهد كيربي في جامعة نيو ساوث ويلز، كان رأيها في إجراءات فيكتوريا حتى الآن صريحا بشكل صادم: "أي كان ما يفعلونه فإنه غير ناجح. أعداد الحالات يجب أن تنخفض بشكل ملحوظ."
وقالت ماكلنتاير إن ارتفاع أعداد الحالات يعود إلى أمرين: "إما أن الناس لا يلتزمون بالإجراءات وهناك حركة اجتماعية كبيرة لا تزال مستمرة، أو أن هناك معدلات عدوى أكبر مما تم رصده في وقت سابق."
ومع عدم انخفاض أعداد الحالات فإن البروفيسورة ماكلنتاير قالت إن هناك حاجة إلى المزيد من الإجراءات: "في هذه المرحلة، يجب أن تدرس الحكومة تطبيق المرحلة الرابعة من إجراءات الإغلاق. الأمر عاجل إلى حد كبير."
ولا توجد في الوقت الراهن معلومات متوفرة حول شكل المرحلة الرابعة من الإغلاق في أستراليا، ولكن الخبراء كانوا قد تحدثوا إلى أس بي أس حول المتوقع حال قررت الحكومة تشديد الإجراءات.
وقالت البروفيسورة "أعتقد أن الحكومة لا يجب أن تنتظر حتى عطلة نهاية الأسبوع، لأن الإبلاغ عن الحالات والفحوصات تنخفض خلال العطلة، لذا يمكن أن تحصل على إحساس زائف بالاطمئنان. الآن هو الوقت المناسب لاتخاذ القرار."
الحكومة تدافع عن خطة الاستجابة
على الرغم من الأرقام القياسية لأعداد الحالات إلا أن أندروز قال إنه لا يملك أي خطط لفرض المزيد من القيود. وقال أندروز "العامل الرئيسي هنا الذي يتحكم في الأرقام ويتحكم في مستوى التحديات هو الناس الذين تظهر عليهم أعراض ولكن لا يخضعون للفحوصات."
وقال كبير المسؤولين الصحيين في فيكتوريا بريت ساتون إن الانتقال إلى إغلاق تام مثل ما فعلت الجارة نيوزيلندا لا يعني بالضرورة القضاء على المشاكل التي تواجهها الولاية.
وقال ساتون "لن أقوم بأي فرضيات حول أن تطبيق إغلاق أكثر صرامة وبه قيود أكثر هو الطريق الذي يجب أن نسير فيه. يجب أن نكون محددين بدقة، بمعنى أن نرصد المشاكل ونقدم حلول مباشرة لها."
تابعونا
أحدث الأخبار - أستراليا
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
صحف العالم: أمريكا "تعاقب" باكستان بعدد سنوات سجن أفريدي (5.00)
أستراليا: التيار الوطني الحر في سيدني ينعي فقيده المفكر و المناضل والاعلامي المخضرم الأستاذ بطرس عنداري (5.00)
- زواج المتعة لممارسة الجنس بالحلال 177
- ابشروا ياشعب مصر ستقتلون مرسى كما قالت نبوءات نوستراداموس 52
- بالصور: 26 رجل يتذكرون أفضل الحركات الجنسية التي أمتعتهم بها النساء خلال رحلتهم مع الجنس !! 33
- ابو اسحاق الحوينى مدلس كذاب فاحذروه 33
- متخصصون يجيبون على أسئلة جنسية محرجة : الممارسة من الخلف والجنس الفموي والجنس وقت الدورة الشهيرة وانزلاق القضيب!! 27
- بالصور والفيديو.. الفنانة مروى عارية في فيلم "احاسيس". 22
- بالصور: نصائح للمرأة في كيفية التعري أمام الرجل 21
- حسن البنا مؤسس الجماعة.. بين اليهودية والماسونية 21
العنكبوت الالكتروني
العنكبوت الالكتروني - اخبار, مقالات ومنوعات.
سيدني - استراليا
- أستراليا: ملبورن قضت أسبوعين تحت إجراءات الإغلاق..فلماذا لم تنخفض أعداد الحالات؟
- أستراليا: مخاوف من ارتفاع أعداد الوفيات بعد تسجيل إصابات في 45 دارا للمسنين في فيكتوريا
- أستراليا: وباء كورونا يعصف بالميزانية الاسترالية مع تكهنات بتسجيل أكبر عجز مالي منذ الحرب العالمية الثانية
- أستراليا: فيكتوريا تسجل قرابة 500 حالة جديدة في أعلى حصيلة يومية تشهدها البلاد على الإطلاق
- أستراليا.. "لن تدخل بدون قناع": المتاجر الكبرى تطبق سياسة جديدة وسط قلق من ردة فعل العملاء
- أستراليا: عزل واغلاق 6 سجون في فيكتوريا جراء كورونا ومطالبات بالافراج عن السجناء "غير الخطرين"
- أستراليا: تخفيض JobKeeper إلى 1200 دولار والى 750 دولارا للعاملين بدوام جزئي كل أسبوعين
- أستراليا: نيو ساوث ويلز تسجل 13 حالة جديدة وترفض جعل ارتداء الكمامة إلزاميا
- أستراليا: ثلاث وفيات بفيروس كورونا في فيكتوريا وتسجيل 374 اصابة جديدة
عدد التعليقات: (0 منشور)
إكتب تعليق
- التعليقات الواردة من القراء هي مسؤولية أصحابها ولا تعبر عن رأي إدارة الموقع بالضرورة
- تتم مراجعة تعليقاتكم قبل نشرها عن طريق إدارة الموقع
- (سياسة نشر التعليقات)