أستراليا: السلطات لا تستبعد تمديد اغلاق ملبورن لأكثر من 6 أسابيع جراء ازدياد الإصابات بكورونا

لم تستبعد السلطات في ولاية فيكتوريا امكانية تمديد فترة الاغلاق في ملبورن وميتشل شاير لاكثر من ستة أسابيع إذا لم يخف الانتقال المجتمعي لفايروس كورونا.

ويقول خبراء الصحة أن فترة 6 أسابيع غير كافية لاحتواء التفشي الثاني لوباء كورونا في فيكتوريا.

واعلنت السلطات بالأمس عن خمس حالات وفاة جديدة جراء الفايروس فضلا عن تسجيل 403 اصابات جديدة بكورونا خلال الساعات الاربع والعشرين الماضية.

تأتي أحدث الأرقام في وقت أصبح ارتداء الكمامات فيه إلزاميًا في ملبورن.

هذا وسيكون موشوع تفشي فايروس كورونا من جديد في فيكتوريا على جدول اعمال المجلس الوزاري الموسع للحكومات الأسترالية الذي سيجتمع اليوم الجمعة.

في هذه الاثناء، أصدر رئيس حكومة فيكتوريا دانييل أندروز مناشدة عامة تحث الفيكتوريين على اتباع القواعد والمبادئ التوجيهية.

وتقول السلطات ان معظم الاصابات ترجع الى عدم بقاء العمال الذين تظهر عليهم بعض الاعراض ويخضعون للفحص في المنازل انتظارا لنتائج الفحص.

ولذلك اعلنت حكومة فيكتوريا مساعدة مالية بقيمة 300 دولار للعمال الذين لا يحق لهم اجازات مدفوعة الاجر تدفع لهما خلال فترة انتظار نتائج الفحص.

في هذه الاثناء تجاوزت اعداد الاصابات الاجمالية في استراليا منذ تفشي الوباء 13000 اصابة بكورونا بعد تسجيل نيو ساوث ويلز 19 اصابة جديدة يوم أمس.

ورغم ذلك أثني وزير الصحة الفيدرالي غريغ هانت على الطريقة التي يحافظ الاستراليون بها على بعضهم البعض خلال الوباء.