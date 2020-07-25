أستراليا.. نيو ساوث ويلز: 15 حالة جديدة وإغلاق ثلاث مدارس في غرب سيدني

سجلت نيو ساوث ويلز 15 حالة جديدة خلال الأربعة وعشرين ساعة الماضية، منها ثمان حالات مرتبطة بالمطعم التايلاندي في ويزيرل بارك.

وبذلك تصل الحالات المرتبطة بهذا المطعم إلى إجمالي 60 حالة. كما تم تأكيد إصابة ست حالات من العائدين من الخارج والموجودين في الحجر الصحي الإلزامي في الفنادق، وحالة واحدة قيد التحقيق.

ومن بين الحالات الجديدة التي تم ربطها بالمطعم التايلاندي Thai Rock restaurant حالتين لطلاب حضروا Cerdon College في ميريلاندز وكانوا مخالطين لحالة مؤكدة في كنيسة سيدة لبنان.

وأيضا حالتين لطالبين آخرين حضرا Freeman Catholic College فيBonnyrigg Heights و Mary Immaculate Catholic Primary School في بوسلي بارك.

وتم إغلاق المدارس الثلاثة من أجل التنظيف العميق والتطهير وتعقب المخالطين.

ومن بين الحالات الجديدة، أربع حالات مرتبطة بعدد من الجنازات وقداديس الكنائس التي حضرتها امرأة من منطقة فايرفيلد في الأربعينات من العمر خلال الأسبوع الماضي.

تلك الحالات تشمل زوجين من النورث كوست في الستينات من العمر وزوجين في الخمسينات والستينات من العمر في جنوب غرب سيدني.

وأجرت السلطات في نيو ساوث ويلز أكثر من 30,500 اختبار خلال الأربعة وعش رين ساعة الماضية. ولم ترصد السلطات أي حالات جديدة ضمن بؤرة حانة كروس رودز في كاسولا، ليتوقف عدد الحالات الرسمي عند 56 حالة.

وبينما لا تزال أغلب الحالات التي تم رصدها معروفة المصدر ومرتبطة ببؤر تم رصدها في السابق، إلا أن وزارة الصحة في نيو ساوث ويلز ناشدت سكان الولاية بتجنب التنقل غير الضروري والتجمعات والذهاب للحصول على فحص كوفيد-١٩ على الفور بمجرد ظهور أي أعراض، حتى لو كانت أعراض مشابهة للبرد الخفيف أو الانفلونزا.

ويوجد حاليا 97 حالة في مستشفيات نيو ساوث ويلز من بينهم أربع حالات في العناية المركزة، ومن هؤلاء حالة واحدة على جهاز تنفس.