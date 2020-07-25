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أستراليا: تأكيد إصابة امرأة حضرت جنازة و4 كنائس في محيط بانكستاون وفيرفيلد
المرأة حضرت في خمس أماكن مختلفة خلال أربعة أيام قبل أن يتم تأكيد إصابتها بفيروس كورونا
قالت وزارة الصحة في نيو ساوث ويلز إنها تكثف من جهود التعقب في جنوب غرب سيدني بعد أن حضرت امرأة في الأربعينات من العمر جنازات وقداس كنيسة في خمس أماكن مختلفة خلال أربعة أيام، قبل تأكيد إصابتها بفيروس كورونا.
ودعت السلطات أي شخص حضر الأحداث التالية أن يقوم بعزل نفسه والخضوع لفحص كوفيد-١٩ بشكل فوري إن ظهرت عليه أي أعراض:
- في السادس عشر من يوليو تموز في السادسة والنصف مساء: كنيسة St Brendan's Catholic Church في بانكستاون
- في السابع عشر من يوليو تموز بين الواحدة ظهرا والثامنة مساء: Ausia Funeral Services بشرق فيرفيلد
- في الثامن عشر من يوليو تموز في العاشرة صباحا: قداس جنازة في St Brendan's Catholic Church في بانكستاون.
- في الثامن عشر من يوليو تموز في الحادية عشر والنصف صباحا: قداس الدفن في St John of God Law في حي Rookwood.
- في التاسع عشر من يوليو تموز في السابعة والنصف صباحا: كنيسة Our Lady of Mt Carmel في Mt Pritchard.
وقالت وزارة الصحة أن أي شخص سيذهب للخضوع إلى الفحص عليه عزل نفسه حتى تلقي نتيجة الفحص.
يأتي هذا في وقت أعلنت فيه حكومة الولاية زيادة أعداد مفتشي الصحة العامة في محاولة لملاحقة المصالح التجارية وأماكن الضيافة التي لا تتبع تعليمات السلامة الخاصة بكوفيد-١٩.
وسينتشر فريق من 250 مفتشا لمراقبة الحانات والنوادي وأماكن القمار والبارات والمقاهي والمطاعم، حيث تواجه الأماكن المخالفة غرامات باهظة وحتى خطر الإغلاق.
وقال وزير خدمات المستهلك فيكتور دومينيلو "المصالح التجارية يجب أن تكون جزء من الحل لو أرادو إبقاء أبوابهم مفتوحة والحفاظ على سلامة مجتمعاتهم."
وأضاف "في الوقت الراهن، لو لم تحمل خطة السلامة الخاصة بكوفيد-١٩ وقمت بتسجيل مصلحتك التجارية كمكان آمن في ظل إجراءات كوفيد، فإنك تخالف أوامر الصحة العامة ومن الممكن أن تواجه غرامة بقيمة 5000 دولار وبعدها الإغلاق."
وقالت حكومة نيو ساوث ويلز إن المفتشين يمكن أن يكونوا إما في زي رسمي أو متخفيين. وتصل غرامة المصالح التجارية المخالفة إلى 5000 دولار في المرة الأولى، والإغلاق لمدة أسبوع في المرة الثانية، والإغلاق لمدة شهر في الثالثة.
وقال وزير الشرطة والطوارئ ديفيد إيليوت إن شرطة الولاية ستقوم بمراقبة أماكن الضيافة خلال تلك الحملة: "نيو ساوث ويلز عند نقطة حرجة. المصالح التجارية والأفراد أيضا عليهم القيام بجهود للتأكد من أننا لن نواجه موجة ثانية يمكن أن تهدد حياة أفراد لا حصر لهم."
وأضاف "لو قمت بمخالفة أوامر وزارية عمدا ومارست حياتك بشكل ليس آمنا من ناحية كوفيد، فإنك تضع المجتمع بالكامل في خطر، وتأكد من أن السلطات ستكون موجودة لمحاسبتك."
وبداية من الجمعة فإن كل أماكن الضيافة من الحانات والنوادي والمطاعم والمقاهي بدأت في تطبيق قواعد جديدة، تجعل الحد الأقصى للحجوزات الجماعية 10 أفراد.
كما سيتم تطبيق قاعدة شخص واحد لكل أربعة أمتار مربعة على ألا يتجاوز عدد الحاضرين في أي وقت 300 شخص.
ويجب على رواد تلك الأماكن تسجيل الأسماء وأرقام الهواتف في حال ظهرت إصابة في تلك المكان وبدأت السلطات جهود تعقب المخالطين.
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سيدني - استراليا
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