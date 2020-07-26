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أستراليا.. سيدني: على كل من حضر تلك الكنائس في بانكستاون وفيرفيلد الخضوع للفحص
نيو ساوث ويلز تسجل 14 حالة جديدة خلال 24 ساعة منها حالات مرتبطة بكنيسة سيدة لبنان وأربع حالات مرتبطة بأربع كنائس ودار جنازة زارتهم امرأة مصابة خلال عطلة نهاية الأسبوع الماضية
سجلت ولاية نيو ساوث ويلز 14 حالة جديدة خلال الأربعة وعشرين ساعة الماضية بعد تسجيل المزيد من الحالات المرتبطة بالمطعم التايلاندي، ليصل إجمالي الحالات إلى 67 حالة.
وقالت سلطات الولاية إنها سجلت ست حالات جديدة مرتبطة بالمطعم الموجود في ويزريل بارك منها حالتان مرتبطتان بكنيسة سيدة لبنان في هاريس بارك.
وتم تسجيل أربع حالات جديدة مرتبطة بقداس الجنازة الذي أقيم في Brendan's Catholic Church بضاحية بانكستاون غربي سيدني يوم السبت الماضي.
وقالت وزارة الصحة في نيو ساوث ويلز أنه يجب اتخاذ إجراءات العزل الذاتي والخضوع إلى الفحص بغض النظر عن ظهور أعراض من عدمه لكل من حضر:
- قداس الجنازة في كنيسة بانكستاون صباح يوم الثامن عشر من يوليو تموز
- مراسم الدفن لاحقا في نفس اليوم في Rookwood
- القداس الذي أقيم في كنيسة Our Lady of Mount Carmel في منطقة Mount Pritchard خلال اليوم التالي الموافق 19 يوليو تموز
وقالت الوزارة أن نفس النصيحة تنطبق على:
- من حضروا القداس في كنيسة St Brendan's في 16 يوليو تموز
- من حضروا إلى دار جنازات Ausia Funeral Services في شرق فيرفيلد في 17 يوليو تموز
ويتعين على كل من حضر تلك الأماكن في هذه الأوقات: عزل أنفسهم والخضوع لفحص كوفيد-١٩ بغض النظر عن ظهور الأعراض من عدمه، والاستمرار في عزل أنفسهم لمدة 14 يوما حتى لو جاءت نتيجة الفحص سلبية.
وقال بيان لوزارة الصحة في الولاية "لو ظهرت عليكم أعراض، فيجب عليكم الذهاب للخضوع للفحص مجددا."
ولم يتم تسجيل أي حالات جديدة مرتبطة بحانة كروس رودز في كاسولا أو نادي الجنود في Batemans Bay. ومن بين الحالات التي تم تسجيلها كان هناك 3 حالات بين العائدين من الخارج والموجودين داخل فنادق الحجر الصحي الإلزامي.
وأجرت الولاية 25,100 فحص خلال الأربعة وعشرين ساعة الماضية بعد أن كانت قد أجرت عدد فحوصات قياسي بواقع 30,535 فحص خلال الأربعة وعشرين ساعة التي سبقتها.
وزادت عدد الحالات المسجلة في نيو ساوث ويلز خلال الأيام الواحد والعشرين الماضية بمقدار 249 حالة. وقال الدكتور جيرمي ماكنولتي من وزارة الصحة في نيو ساوث ويلز إنه من الضروري أن يلتزم الناس بتعليمات التباعد الاجتماعي.
وقال "وزارة الصحة في نيو ساوث ويلز تدعو الناس في جميع أنحاء الولاية إلى مضاعفة جهودهم من أجل إيقاف انتشار الفيروس." وأضاف "الرسائل الأساسية تتضمن: تجنب الانتقال أو التجمع دون ضرورة. هناك مخاوف تتعلق بانتشار العدوى بالتحديد في أماكن مثل الحانات والمطاعم ونوادي اللياقة البدنية والتجمعات العائلية."
ويوجد حاليا في مستشفيات نيو ساوث ويلز 99 شخصا بينهم اثنين في العناية المركزة ومنهم شخص واحد على جهاز التنفس الصناعي.
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